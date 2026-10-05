El Ecuador de Marcelo Gallardo cerró la gira asiática con una derrota por penales contra Panamá

La selección de Ecuador, de la mano de Marcelo Gallardo, completó su gira por Asia con un sabor extraño. Es que sumó otra derrota, en esta oportunidad por penales frente a Panamá (7-6), tras igualar 1-1 en los 90 minutos. Este resultado dejó al conjunto ecuatoriano en la última posición en la tradicional Copa Kirin.

Antes de la definición por penales, en la que Juan Riquelme Angulo erró el tiro decisivo, el propio delantero del Sunderland inglés le había dado vida a su selección al igualar a los 13 minutos de la segunda parte; previamente, Josué Vergara había puesto en ventaja al conjunto panameño. Más tarde, el anfitrión Japón se llevó este torneo amistoso al ganarle por 2-1 a Nueva Zelanda.

🇪🇨🇵🇦🚨 CON EL MUÑECO TORCIDO: El Ecuador de Marcelo Gallardo perdió por penales ante Panamá y suma su tercer amistoso consecutivo siendo derrotado.

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En este contexto, el primer certamen de Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador concluyó de manera decepcionante en cuanto a resultados, con una dura derrota frente a Corea del Sur (0-3) y dos empates, con caídas en los penales en la Copa Kirin ante Japón, primero, y la de este lunes frente a Panamá.

Esta gira dejó algunas alarmas para el equipo ecuatoriano: continúa la falta de gol, con apenas un tanto anotado en tres partidos. Aunque sí mostró unos minutos de esperanza con el juego que desplegó en la segunda parte del choque con Panamá.

“Más allá del resultado, es verdad que no hemos podido ganar, pero me voy con buenas sensaciones de acuerdo al potencial que hay en el equipo nacional. Me quedo con la personalidad de estos chicos que hoy hicieron su presentación y con buenas expectativas para el futuro”, dijo Gallardo.

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Y agregó: “La idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo, como en el partido contra Japón o la segunda parte de hoy. No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Esa es una semilla que hay que sembrar y regar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad”.

El entrenador argentino además recordó que en la gira faltaban “futbolistas muy significativos” y que necesita “tiempo” para implantar sus ideas. “Tenemos tiempo antes de las competencias oficiales para seguir regando esta semilla en el inicio del proceso y cuando empecemos las eliminatorias presentar el mejor equipo posible”, dijo Gallardo. Y también consideró: “Los esquemas van a ir variando porque son pruebas y después definiremos cuál es ‌el mejor”

En la siguiente ventana internacional, en noviembre próximo, el equipo ecuatoriano es posible que cuente con varias de sus estrellas que no participaron de esta gira por lesión: Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez.

Marcelo Gallardo explicó que los jugadores suelen practicar penales después de los entrenamientos, pero remarcó que la situación cambia completamente cuando llega la competencia.



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Pese a los cambios introducidos en la formación titular por el DT argentino, Ecuador fue inferior a Panamá en la primera parte, en la que no hizo ningún remate al arco y en la que el arquero Gonzalo Valle, una de las novedades, salvó al cuadro sudamericano con un par de atajadas. Cerca del descanso, sin embargo, no pudo hacer nada ante el gol de Vergara, que aprovechó el rechace de un remate al travesaño para abrir el marcador.

En el entretiempo, Gallardo revolucionó a su equipo con cuatro cambios de un golpe y Ecuador jugó sus mejores minutos en la gira asiática. No sólo logró el empate, con un remate de Angulo, su primer gol con la Tri tras una buena acción colectiva, sino que tuvo varias ocasiones más para marcar (9 disparos, cinco de ellos entre palos), pero el marcador ya no se movió más y el tercer puesto se decidió desde los once metros.

Tras la tanda de 10 disparos que acabó igualada (fallaron Valencia por Ecuador, y Griffith por los panameños), Daivis Murillo anotó para los centroamericanos y metió la presión a Angulo, que erró su lanzamiento.