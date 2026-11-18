La selección argentina de fútbol de talla baja logró un importante objetivo para sumar al futbolista que le faltaba. Tras algunos días en los que pidieron la colaboración de la gente, una donación clave hizo posible que todo el plantel pueda viajar al Mundial de Marruecos. Quien aportó el dinero restante fue Marcos Senesi, defensor argentino que formó parte de los 26 futbolistas que lograron en el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026. De este modo, el equipo defenderá el título conseguido en 2023 con equipo completo.

El zaguero del Tottenham Hotspur volvió a trascender por una actitud solidaria que excede los límites de una cancha. Con su aporte económico, el futbolista de 29 años permitió que se completara el monto necesario para que el último futbolista de la selección nacional -no trascendió su nombre- pudiera hacer el viaje a África y competir por una nueva corona. También fue clave la ayuda de la gente y la colaboración del periodista Gastón Edul, cuyo papel fue reconocido expresamente por los propios jugadores en un video.

La alegría del plantel no tardó en llegar. A través de la cuenta oficial de Instagram, los integrantes del equipo compartieron un video en el que agradecieron públicamente la ayuda del futbolista: “Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron.

No es la primera vez que Senesi sorprende fuera de la cancha. Durante el Mundial 2026 se supo de una iniciativa de los empleados de 911 Envíos, una empresa de mensajería de Concordia, su ciudad natal, que se habían propuesto alcanzar los 2000 seguidores en redes sociales para convencer a su jefe de comprarles un televisor y poder ver los partidos de la Argentina mientras trabajaban. El desafío no llegó a cumplirse en los términos pactados, pero el futbolista se enteró de la campaña y decidió enviarles por sorpresa un televisor de 55 pulgadas. La reacción del defensor en las redes no se hizo esperar: “Espero que les haya gustado el regalo que les envié. Ahora que el jefe pague el asado”.

Desde lo deportivo Senesi atraviesa un momento de transición. Tras cuatro temporadas en Bournemouth quedó libre y firmó en Tottenham en julio de 2026. Por su parte, en la selección, fue convocado al Mundial 2026 gracias a un llamado de Lionel Scaloni en el último momento para cubrir la baja de Leonardo Balerdi, que se lesionó en la previa de la copa. Además, estuvo muy cerca de marcar el gol del empate ante España, en la final, pero el cierre de Pau Cubarsí no se lo permitió.

La selección de talla baja busca seguir haciendo historia

El equipo que recibió el apoyo de Senesi cuenta con una gran historia de gloria. Llegan a la Copa con tres títulos internacionales consecutivos en apenas dos años. En mayo de 2022, se consagró campeón de la Copa América disputada en Lima, tras golear 5-0 a Paraguay en la final.

Marcos Senesi, el defensor de Tottenham y de la selección argentina, que tuvo un gesto solidario que trasciende el deporte NurPhoto - NurPhoto

Apenas cinco meses después, en octubre de ese mismo año, ganó la Eurocopa -la jugó como invitada tras ganar la Copa América-, disputada en Murcia, España, donde el equipo completó el certamen de manera invicta. La consagración mundial llegó en 2023, en Buenos Aires, para cerrar una etapa histórica que el plantel ahora buscará prolongar en territorio africano.

Desde el grupo dejaron en claro que la misión en Marruecos excede lo meramente deportivo: “Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar esa copa para traerla de nuevo a la Argentina. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja”.