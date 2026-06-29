Cristiano Ronaldo mantiene un vínculo muy fuerte con su madre, Maria Dolores dos Santos Aveiro, a quien siempre le agradeció por el apoyo para llevar adelante su carrera profesional. Y ahora, con la clasificación de la selección de Portugal a los dieciseisavos de final del Mundial, partido que se jugará el próximo jueves ante Croacia, la mujer escribió un sentido mensaje para su hijo: “Ser la madre de una historia que marca generaciones es el mejor regalo que la vida me ha dado”.

“Ha habido decisiones difíciles, pero fundamentales. Mi falta de información nunca ha sido mayor que mi instinto. Venimos de abajo y avanzamos, más grandes que nunca... Hasta el final del final”, agregó la mamá de CR7 en su cuenta de Instagram.

El apoyo de la madre de Cristiano Ronaldo en la previa al encuentro de Portugal ante Croacia por los dieciseisavos de final. @doloresaveiroofficial

El fuerte vínculo entre ambos se forjó debido a las severas dificultades económicas que enfrentaron en Madeira, una región autónoma de Portugal. Con frecuencia en distintas entrevistas, Ronaldo suele recordar los sacrificios que atravesó su madre para apoyar su sueño de ser futbolista.

“Mi madre me crio sacrificando su vida por mí. Trabajaba siete días a la semana y por la noche como limpiadora. Todo mi éxito está dedicado a ella. Y mientras tenga vida, siempre estará a mi lado, teniendo todo lo que yo pueda brindarle. Es mi refugio y mi mayor regalo”, llegó a decir en alguna oportunidad.

El emotivo posteo de la madre de Cristiano Ronaldo en la previa al partido decisivo entre Portugal y Croacia.

Dolores Aveiro se mantiene como la fanática número uno de su hijo, acompañándolo en hitos históricos como sus partidos con la selección de Portugal. Además, extendió ese rol protector y de apoyo hacia su nieto, Cristiano Ronaldo Jr., asistiendo a sus entrenamientos y partidos en las categorías inferiores.