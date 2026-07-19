El mensaje de Messi en la previa de la final: “Pase lo que pase, este equipo ya hizo historia”

Lionel Messi publicó este sábado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en la previa de la final contra España por el Mundial 2026. El capitán de la selección argentina hizo un repaso sobre el recorrido del equipo y agradeció a todos los que formaron parte del proceso encabezado por Lionel Scaloni.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió el 10 de la albiceleste.

El posteo de Messi antes de la final contra España

Junto al texto, Messi posteó una foto de todo el plantel en la concentración en el hotel de Nueva York. En la parte de los agradecimientos, el jugador se explayó y puso: “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia“.

En su mensaje, el rosarino le quitó relevancia al resultado de la final y escribió: “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. Vamos Argentina".

Al igual que Messi, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia también hizo una publicación y, a través de su perfil en X, compartió la misma imagen pero con un mensaje más escueto: “Aferrados a esta ilusión. Todos juntos. Somos AFA“.

El posteo de Tapia

Asimismo, la cuenta que la selección argentina tiene en X compartió un video de un minuto y medio de duración que repasa el recorrido del conjunto dirigido por Scaloni en los últimos años. Con la canción “Going the distance”, de Bill Conti, de la película Rocky de fondo, la pieza audiovisual evoca la historia de algunos de los futbolistas de la Scaloneta y emblemas del fútbol nacional a partir de una premisa: “Vamos por todo”.

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

En el inicio del video se escuchan los campanazos característicos del mundo del boxeo y entra en escena la figura de la Copa del Mundo, mientras luego se ve a los jugadores de la selección argentina, con Messi a la cabeza, saliendo en dirección al campo de juego para realizar la entrada en calor durante un partido del Mundial 2026.

“Acá viene el equipo defensor. El de las cinco finales seguidas. Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, dice una voz en off, mientras transcurren imágenes del Mundial Qatar 2022 y de los más recientes entrenamientos de la selección en Kansas.

Luego, el video evoca a la figura de Diego Maradona, César Menotti y las “hazañas sanmartinianas” que logró la selección argentina durante el ciclo Scaloni, entre las que figuran la Copa del Mundo 2022, las copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

En la vereda de enfrente hicieron lo suyo y la cuenta de la selección española también subió un video en X. El mismo inicia con imágenes de una conferencia de prensa que tuvo lugar en 2022 en donde un reportero le pregunta a Aymeric Laporte:“¿Por qué España puede ser campeona del mundo?“, a lo que el futbolista responde: ”¿Y por qué no?“.

Si nuestros campeones de 2010 lo tienen tan claro…



😉 ¿Y POR QUÉ NO?



¡Que se note ese hype a tope, afición!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/MBt89OQKFs — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026

Luego, y siempre con esa frase interrogativa como punta de lanza, se suceden imágenes de los excampeones mundiales del 2010 como Iker Casillas o Andrés Iniesta, respondiendo esa misma pregunta.