El exárbitro Mark Clattenburg contó cuánto podrían cobrar sus colegas en el próximo Mundial

Los árbitros serán otros de los protagonistas de la próxima Copa del Mundo, que por primera vez tendrá 48 equipos y será organizada por tres países en simultáneo: Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA tiene por costumbre no revelar cifras ni acuerdos económicos, por lo que la información llega en cuentagotas o a través de protagonistas que deciden hablar. Uno de ellos, el réferi inglés Mark Clattenburg -ya retirado-, dio un reportaje al podcast Whistleblowers (“denunciantes”, en inglés), e hizo una proyección de ingresos de sus colegas en el próximo Mundial: “Podrían recibir entre US$ 60 y US$ 70 mil por todo el torneo”, estimó Clattenburg.

El exárbitro detalló que los árbitros reciben un estipendio por cada partido dirigido, y que la cifra aumenta a medida que el torneo avanza. Es un método similar a lo que ocurre con los premios en efectivo para las selecciones participantes: a medida que se acercan a la final, más dinero cobran.

El ex árbitro inglés Mark Clattenburg se convirtió en analista del juego y fue contratado por varios clubes, como Nottingham Forest Mike Egerton - PA Images - PA Images

“Les diré cuál era el salario durante el Mundial de 2018, ya que en realidad no ha aumentado mucho. Los árbitros más exitosos ganaron alrededor de 60.000 euros en la Eurocopa 2016, si no me equivoco, y eso incluye arbitrar la final”, dijo Clattenburg. Y añadió: “Se recibe un poco más en las etapas finales y los últimos partidos”, contó el ex réferi inglés. Un detalle: el árbitro argentino Néstor Pitana fue el encargado de aplicar el reglamento tanto en el partido inaugural de Rusia 2018 (Rusia 5 vs. Arabia Saudita 0) como en la final (Francia 4 vs. Croacia 2). En el encuentro decisivo, el exárbitro misionero cobró un penal por mano de Iván Perisic tras hacer una revisión a pie de campo de la jugada. Fue la primera Copa del Mundo que contó con la asistencia tecnológica.

Clattenburg continuó aportando detalles sobre el salario que percibirán los árbitros en el próximo Mundial: “Si lo comparás con lo que se paga en el juego, parece bastante bajo. Creo que optaron por un valor muy alto por partido, pero si llegás a la final (del Mundial de 2026), el valor oscila entre US$60.000 y US$70.000. Los árbitros también reciben un estipendio diario por cada jornada que pasan en la Copa del Mundo”, afirmó el inglés.

El momento en el que el árbitro argentino escucha las indicaciones de sus asistentes de VAR y señala el penal para Francia en la final del Mundial 2018 Archivo

A sus 51 años, Mark Clattenburg es uno de los árbitros más reconocidos de Inglaterra en las últimas décadas. El exréferi estuvo a cargo de la final de la Champions League de 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, la final de la Euro 2016 entre Portugal y Francia, y la final de la FA Cup inglesa. Tras concluir su carrera profesional, se convirtió en comentarista de arbitraje y asesor técnico, además de participar con asiduidad en programas y podcasts de fútbol.

Collina: “Los árbitros están listos”

“Vamos a limpiar el juego de toda esta suciedad”, prometió Pierluigi Collina, jefe máximo de los árbitros de FIFA. Se refería a las tretas de los futbolistas para perder tiempo durante los partidos. El italiano presentó los cambios en el protocolo del VAR con miras al próximo Mundial en una videoconferencia con medios del mundo a la que asistió LA NACION. Además, explicó la tarjeta roja “por confrontación” y adelantó que los referís “están listos” para tomar medidas disciplinarias contra los jugadores que hagan lo dicho: perder tiempo, demorar las reanudaciones.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, explicó los cambios reglamentarios que comenzarán a aplicarse a partir de la próxima Copa del Mundo FIFA/GETTY IMAGES

“Creíamos que ya era tiempo de reconsiderar el protocolo del VAR”, contó Collina, ampliamente considerado en su momento “el mejor árbitro del mundo” y que está a cargo del área en FIFA desde 2017. “Antes había poca experiencia y la tecnología era muy diferente a la actual”, recordó. Luego detalló las tres situaciones en las que la tecnología podrá asistir al árbitro principal a partir de ahora: segunda tarjeta amarilla incorrecta, confusión de identidad en una segunda amonestación o una tarjeta roja, y córner incorrecto (siempre y cuando la decisión original del árbitro pueda ser modificada con una imagen contundente y sin ninguna dilación).