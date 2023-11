escuchar

Lionel Messi y la selección argentina recibieron duras críticas por parte del exfutbolista francés Jérôme Rothen en el marco del triunfo del martes por 1-0 sobre Brasil en las eliminatorias sudamericanas. El hoy periodista, que conduce el programa “Rothen s’enflamme” (”Rothen se calienta”) en RMC Sport, fue uno de los mayores detractores del capitán argentino durante su estadía en PSG, período en el que lo señaló por su rendimiento futbolístico y su percibida falta de compromiso, y ahora volvió a atacarlo por su actitud durante el encuentro en el Maracaná.

“Son campeones del mundo. Pero una cosa es segura: ¡No son el mejor equipo del mundo! Hoy en día hay jugadores que son campeones del mundo y los felicito por eso. Pero están lejos de ser los mejores en sus posiciones. Sin embargo, en lo que respecta a su comportamiento, son los primeros en atacar a los demás. Empezando por la estrella de este equipo, Leo Messi. Ahora que es campeón del mundo y ha tenido un buen descanso de cara al Mundial desde hace dos años en el PSG”, comenzó su desplante.

Jerome Rothen, ex jugador de PSG y actual comentarista televisivo Archivo

En particular, Rothen, que jugó la mayor parte de su carrera en Mónaco y PSG, hizo referencia al encontronazo del rosarino con Rodrygo en la previa del choque: “Antes tenía la imagen de un chico dulce, pero ahora ha cambiado porque su verdadera personalidad está saliendo a la luz y lo atraparon. Hoy ya ni siquiera puedes tocarlo. Solamente al recibir un golpe, hace el mismo comentario que le hizo anoche a Rodrygo cuando le dijo: ‘Oye, soy campeón del mundo’. El equipo refleja una imagen de los argentinos. La nacionalidad argentina es así y te sientes superior por otra persona. Podrían tener más clase”.

El cruce entre los jugadores de Inter Miami y Real Madrid comenzó cuando el brasileño calificó de “cagon...” a los argentinos por haberse retirado al vestuario, producto de las escenas de violencia por parte de la policía de Río de Janeiro hacia los hinchas visitantes. Su equipo, en tanto, nunca salió de la cancha ni intervino en el altercado con la Policía. Ambos jugadores tuvieron varios roces durante el encuentro, de los cuales también intervino Rodrigo De Paul. En un momento, Leo se molestó y tuvo unas fuertes palabras para el jugador del Real Madrid que quedaron registradas por las cámaras. “Si somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagon...?”, le dijo Messi en la cara a su rival.

Esta diatriba es una más en una larga lista de ocasiones en las que Messi fue el blanco de las críticas del francés, particularmente en los dos años en los que fue jugador del conjunto parisino. Uno de los momentos más tensos llegó cuando se consumó la eliminación del equipo que entonces dirigía Mauricio Pochettino a manos de Real Madrid en los octavos de final de la Champions League 2021/22, en el que los españoles dieron vuelta el resultado. Allí, Rothen señaló a la Pulga como el principal responsable.

“Yo no ataco a Verratti, a Danilo, a Paredes, a Mbappé, que es el único que estuvo peligroso en los dos partidos. Atacaré a los otros dos, a los dos mercenarios (por Neymar y Messi). Entre uno que es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo. Me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo desde 10 metros”, aseveró en aquel momento.

Rothen jugó la mayor parte de su carrera con Mónaco y PSG, para quienes obtuvo dos Copas de la Liga, una Copa de Francia y alcanzó una final de Champions League, en 2004. Además representó a la selección francesa en la Eurocopa de ese año Archivo

Más tarde, en marzo de este año, volvió a señalarlo por su falta de compromiso, con su rendimiento tras ganar el Mundial de Qatar como antítesis de su percibida ambivalencia a la hora de ponerse la camiseta de PSG: “A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere estar en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, adaptado’ pero ¿a qué estás adaptado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo! Parece una broma, porque vimos sus partidos en la Copa del Mundo. Claro que tiene buen pie y buen ojo, y los seguirá teniendo a los 50. Pero no es apto para el nivel superior con ese estado de ánimo”.

Tal es así que, cuando comenzaron a circular rumores de una posible renovación de contrato del número 10, Rothen no tuvo tapujos para expresar su oposición: “Es muy mala idea alargar con Messi. Messi no se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles, se canta su nombre, pero nunca hizo un lindo gesto de agradecimiento al público. Si mañana me entero que se extiende su contrato ya no iré al Parque de los Príncipes. Eso son verdaderos problemas para el PSG, porque bloquea las contrataciones porque la nómina es enorme por culpa de estos jugadores”.

Leandro Paredes y Mauro Icardi también fueron blancos de las críticas de Rothen en el pasado Aurelien Meunier - PSG - PSG

Pero Messi no ha sido el único blanco de los cuestionamientos del exvolante, que ganó una Copa de Francia, llegó a la final de la Champions en 2004 y representó a su selección en la Eurocopa de ese año. También fue categórico con dos compatriotas del rosarino, Leandro Paredes y Mauro Icardi, cuando PSG estaba buscando cerrar sus salidas a mediados de 2022: “Que nos respeten por dos segundos. Tenés contrato, okey, pero no podés determinar vos si te quedás o no. Cuando ves los salarios y el impacto deportivo, es catastrófico. Cuando te llamás Icardi o Paredes y tenés una postura así cuando ya no jugás, simulás que te entrenás y mirás a los demás jugar... Si el club te dice: ‘Ya no te queremos, porque te compramos en 50 o 60 millones y te damos un millón al mes’, hay que respetar la decisión. La vergüenza no tiene límite. Estoy esperando a que se vayan algunos indeseables”.

LA NACION