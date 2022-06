Leandro Paredes y Mauro Icardi se rebelan ante la “limpieza” de PSG y son el centro de una crítica feroz en Francia

Se agitan las aguas en la Ciudad de la Luz, el proceso de limpieza se ha puesto en marcha. La tarea no parece sencilla, porque los planes de Paris Saint Germain no pretenden ser simpáticos y amenazan con dejar un tendal de heridos. La llegada de Lionel Messi, sumada a la confirmación de continuidad de Kylian Mbappé (más la permanencia de Neymar) hacen que los qataríes propietarios del club ajusten las cuentas para que contratos tan altos puedan coexistir sin vulnerar el fair play financiero. Y en ese contexto, los futbolistas a los que pretenden poner a la venta, levantaron la voz y ya anunciaron que no aceptarán entrar en negociaciones para emigrar. Dos de los que más molestos se manifestaron por este plan de depuración del plantel son dos argentinos: Leandro Paredes y Mauro Icardi.

Tras la salida del brasileño Leonardo como director deportivo y con la incorporación del portugués Luis Campos, PSG tiene como objetivo desengranar el plantel con el objetivo de hacer un equipo competitivo que aspire a ganar la Champions League, según revela el diario francés L’Equipe. Incluso, cuentan que Campos -de amplia trayectoria en el fútbol europeo- es el encargado de las contrataciones y que Antero Henrique, que ya fue director deportivo de la entidad parisina hasta 2019, se encargará de las ventas.

Según los medios locales, los primeros en la lista de Henrique para salir de PSG son cuatro jugadores caificados como “no deseados”: Icardi (con contrato hasta 2024), el alemán Julian Draxler (2024), Paredes (2023) y otro germano, Thilo Kehrer (2023). Se estima que cada uno de estos futbolistas tiene un valor de 20 millones de euros y que en esas cifras es posible que cualquier equipo de Europa pueda quedarse con estos jugadores.

Paredes está en una lista de jugadores que PSG pretende que salgan del club para reducir su masa salarial Instagram @leoparedes20

Sin embargo, las declaraciones de Paredes de los últimos días, en las que confirma que quiere quedarse en París para cumplir su contrato , complican los planes de los nuevos dirigentes del club parisino y plantean un escenario complejo de resolver. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta PSG son los salarios que perciben estos futbolistas. Según L’Equipe, la salida de estos cuatro jugadores le permitiría reducir su masa salarial, ya que entre ellos cobran cerca de 2.5 millones de euros al mes.

El contrato de los dos argentinos que se rebelaron ante este plan de PSG son de los más importantes del equipo parisino, ya que la valuación de mercado de Paredes es de 17 millones de euros, mientras que la de Icardi es de 22 millones, según el sitio Transfermarket.

Mauro Icardi es uno de los cuarto futbolistas que primero quiere negociar PSG Francois Mori - AP

Se avecinan, al menos, “una decena de salidas” explican en los medios de Francia. Las más sencillas serían las de Colin Dagba, Abdou Diallo, Idrissa Gueye y Layvin Kurzawa, ya que estarían dispuestos a aceptar ofertas interesantes de otras entidades. Incluso, trascendió que los nombres de Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira y Keylor Navas también están en la lista de prescindibles de PSG.

Las estadísticas permiten comprender por qué PSG necesita hacer una reducción de su plantel, ya que tiene 34 contratos activos y el plantel posee un valor de mercado, según el sitio Transfermarket, de 817.950.000 de euros. Según este portal, el equipo parisino es el cuarto más caro del mundo, detrás de Manchester City (959.30 millones de euros), Liverpool (927.50 millones) y Chelsea (869.40 millones).

Las negativas de Paredes e Icardi a querer salir de PSG constituyen un dolor de cabeza para el club parisino. Si bien todo se trata de manejar con mucha cautela, algunos ya comenzaron a levantar la voz, como es el caso de Jérôme Rothen, exjugador del equipo francés, que disparó directo contra los argentinos: “¿Paredes e Icardi? Que nos respeten por dos segundos. Tenés contrato, okey, pero no podés determinar vos si te quedás o no. Cuando ves los salarios y el impacto deportivo, es catastrófico. Cuando te llamás Icardi o Paredes y tenés una postura así cuando ya no jugás, simulás que te entrenás y mirás a los demás jugar... Si el club te dice: ‘Ya no te queremos, porque te compramos en 50 o 60 millones y te damos un millón al mes’, hay que respetar la decisión. La vergüenza no tiene límite. Estoy esperando a que se vayan algunos indeseables” , finalizó Rothen en una columna en RMC Sports.

Julian Draxler, Mauro Icardi y Abdou Diallo, los tres integran la nómina de "una decena de salidas" de PSG FRANCOIS NASCIMBENI - AFP

Rothen, de 44 años, que desde hace tiempo colabora en los medios franceses, se desempeñó como mediocampista en PSG entre 2004 y 2009 tras iniciar su carrera en Monaco. En París ganó la Copa de Francia y la Copa de la Liga y después emigró a Glasgow Rangers, de Escocia.

En su columna resultó demasiado agresivo en el tono: “Lo hemos visto esta temporada, es un equipo extraordinario. Por eso el proyecto deportivo va a cambiar, porque todo el mundo está muy contento. Dejen de tomarnos por tontos, francamente. Mírense el ombligo durante dos segundos, si todavía pueden hacerlo. Es un pequeño mensaje para Icardi y también para Neymar. Demuestren su profesionalidad. Demuestren el respeto a este club, a los aficionados, a la prensa, a los franceses”.

Está claro que el escenario para PSG no es sencillo, aunque en París no tendrá contemplación a la hora de tomar determinaciones. En ese punto, parece que puede haber un gran cortocircuito, porque los argentinos plantaron bandera y se revelaron ante los nuevas autoridades.