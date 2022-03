Un exjugador del PSG dijo en su programa de radio: “Messi y Neymar son los responsables, son dos mercenarios”

Jérôme Rothen, hoy con 43 años, fue un laborioso jugador francés que desarrolló la mejor etapa de su carrera futbolística en Mónaco y en París Saint Germain, donde actuó durante cinco temporadas entre 2004 y 2009. También se desempeñó en el Glasgow Rangers. Integró, incluso, el plantel del seleccionado de su país en la Eurocopa 2004, siendo compañero de Zinedine Zidane. Quizá no sea de los más recordados por su técnica, pero paradójicamente comenzó a ser más considerado popularmente cuando empezó a dar a hacer públicos sus pensamientos. Y sin anestesia. Uno de los que muchos llamarían “bocones”. Sin embargo, sus opiniones no suelen generar indiferencia. Es un marcador de tendencias. Lo aman o lo odian. Lo aprueban o lo desacreditan.

Jerome Rothen, en sus tiempos de jugador del PSG Archivo

Desde hace un tiempo, Rothen trabaja en RMC, radio Montecarlo, de Francia. Muchos hablan de show, pero todos lo escuchan: los que lo elogian y sus detractores. El programa se llama “Rothen s’enflamme (Rothen se calienta)”. Se habla de un fenómeno mediático, sobre todo en España, donde empezó a tener mayor eco a partir de los intentos de Real Madrid por contratar al astro Kylian Mbappé.

Y luego de la clasificación del Real a los cuartos de final de la Champions League, con una extraordinaria actuación de Karim Benzema (marcó los tres goles merengues) en la reacción y victoria por 3-1 sobre el PSG en el Bernabéu, Rothen apuntó directo al corazón de las estrellas. Dijo lo que muchos parisinos querían escuchar en medio del estupor por la catástrofe deportiva del club: “Neymar y Messi, ellos dos son responsables de lo que pasó y unos mercenarios”.

Benzemá y Messi, dos actuaciones disímiles en el duelo Real Madrid-PSG GABRIEL BOUYS - AFP

Duro, sin dudas. Y dio su mirada sobre el tema. “¡Los responsables de esta derrota son Neymar y Messi! Depende de ellos asumir sus responsabilidades. Cuando Leonardo (manager del PSG) recluta a estos muchachos y los pone allí, son las figuras del club. Les pagan por eso. Yo no ataco a Verratti, a Danilo, a Paredes, a Mbappé, que es el único que estuvo peligroso en los dos partidos. Atacaré a los otros dos, a los dos mercenarios. Entre uno que es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo. Me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo desde 10 metros”, señaló en RMC.

No criticó solamente a Messi. Enseguida se encargó de Neymar: “El otro, perdió todas las pelotas. Digo el otro porque me molesta mucho mencionar su nombre. Desde que está ahí, es una broma. Es menos del 50% de los partidos en el PSG. Y cuando está ahí, le buscaremos excusas. El problema está ahí. Son los grandes jugadores los que te sacan la cabeza del agua”, añadió el exjugador.

¿Quién es Rothen?

En una entrevista con el diario Marca, de España, dos años atrás, Rothen habló de cómo fueron sus comienzos en la nueva profesión y lo que genera en la gente.

L´Equipe y su categórico título en la derrota

“No sé si esto es ser un fenómeno mediático, pero me doy cuenta a través de las redes sociales que se recogen muchas cosas en España de las que digo en el programa. Por desgracia no llegué a jugar en España. Pude hacerlo dos veces, una en Barcelona, en 2004 estando en Mónaco, después de la final de la Champions, y años después en Espanyol, con Pochettino en el banquillo”, contó.

Neymar, otro de los apuntados por Rothen Manu Fernandez - AP

Y agregó: “Siempre quise ser comentarista, dedicarme a los medios y opinar, porque vivo el fútbol con pasión. No me veía quedando fuera de todo una vez que me retirara. He empezado hacer algunas cosas en tele y radio después de los partidos, y en RMC me han tomado primero para la tele y luego para la radio. En el vestuario hay cosas que como jugador no las puedes decir ni las dices porque es parte de la intimidad, pero ahora estoy al otro lado y hay cosas que sé cómo funcionan y las digo. Pero va un poco con mi personalidad. Como jugador me echaban en cara de hablar mucho en los medios, de decir lo que la gente pensaba y no se atrevía a decir. Ahora no soy periodista, soy comentarista, y no me impide contar cosas del vestuario y a la gente les gusta escucharlo”.