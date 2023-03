“A Messi no lo queremos”, la feroz crítica de un exjugador de PSG tras la eliminación de la Champions League

escuchar

La controversia por la eliminación de PSG de la Champions League ante Bayern Munich no se detiene. Y en el centro de la escena aparece Lionel Messi como uno de los futbolistas más castigados por la prensa local. El traspiés en Alemania, por los octavos de final de la competencia más importante del Viejo Continente, expuso más que nunca al rosarino y ni el título logrado en Qatar ni tampoco el premio The Best, detuvieron las críticas feroces de Jérôme Rothen, ex jugador de PSG y comentarista de RMC Sport, de Francia: “A Messi no lo queremos”.

Y continuó: “ ¡Él no quiere estar en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, adaptado’ pero ¿a qué estás adaptado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo! Parece una broma, porque vimos sus partidos en la Copa del Mundo ”.

💥🎙 @RothenJerome : "Messi, on n'en veut pas ! Il ne veut pas s'investir dans ce club ! Il se dit 'acclimaté' maintenant mais t'es acclimaté de quoi ?! T'as mis 18 buts ou 16 passes dé cette année contre Angers et Clermont ? Mais dans les matches qui comptent, TU DISPARAIS ! " pic.twitter.com/xczmq9z7kC — After Foot RMC (@AfterRMC) March 8, 2023

Si bien varios medios locales señalaron a Messi porque no pudo torcer el rumbo de otra eliminación, los cuestionamientos de Rothen para el argentino fueron más lejos: “Sólo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó porque pensaban que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada ”.

La expectativa del club parisino era tan grande con el desembarco de Messi, que para los fanáticos no es suficiente con haber ganado una Ligue 1 y una Supercopa de Francia. La única obsesión de PSG es coronarse en la Champions League, pero año tras año sólo acumula fracasos. Y lejos de señalar a otros futbolistas, como Mbappé, Rothen siguió descargando contra el rosarino: “El año pasado contra Real Madrid todos le cayeron encima a Donnarumma, pero él no hizo nada más. El partido de Marsella a mí me da igual. Hicieron un buen papel en la Ligue 1, pero ciertamente no en la Champions League. Claro que tiene buen pie y buen ojo, y los seguirá teniendo a los 50. Pero no es apto para el nivel superior con ese estado de ánimo ”.

"No es apto para el nivel superior con ese estado de ánimo", dijo Rothen sobre Messi Andreas Schaad - AP

El panorama para PSG es inquietante, porque tras la salida de la Champions League más la eliminación en la Copa de Francia, ahora tiene como único objetivo quedarse con la la Ligue 1, competencia en la que es líder, con 63 puntos, 26 jornadas, ocho más que su escolta: Olympique Marsella.

Sin ningún tipo de contemplaciones, Rothen hasta se animó a pedir que no se le renueve el contrato a Messi y que los fracasos deportivos de PSG son por las malas contrataciones: “ Si mañana me entero que se extiende su contrato ya no iré al Parque de los Príncipes . Eso son verdaderos problemas para el PSG, porque bloquea las contrataciones porque la nómina es enorme por culpa de estos jugadores”.

LA NACION