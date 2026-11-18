¿Cómo se hace para ganarle a España? La respuesta flotaba en el aire sin una respuesta contundente en los hechos, desde hacía 43 partidos y más de dos años y medio (23 de marzo de 2024). Nadie había sido capaz de descifrar esa ecuación única, hasta que llegó la Inglaterra del matemático Harry Kane, Balón de Oro en mano, y acabó con una racha de ensueño gracias al triunfo por 3 a 2 en Madrid. Ibéricos y británicos jugaron este último martes un partido inolvidable, de un nivel superlativo como para sentir que fue una verdadera picardía que solo definiera el liderazgo del grupo con ambos ya clasificados para las finales. En algunas circunstancias la excelencia se explica en la forma con la que se penalizan las fallas y cada conquista tuvo genialidades y groseros errores. Fútbol en estado puro.

Es verdad que España tuvo ausencias de alto calibre como Rodri o Dani Olmo, pero hasta los cuentos más encantadores en algún momento extravían sus finales felices. Inglaterra jugó poco más de una hora en un nivel superior. La kriptonita para el equipo de De la Fuente fue una fórmula que surgió de la combinación de presión, precisión y transiciones veloces, y aunque Lamine Yamal se transformó por un rato en un infierno vestido de rojo, activando el déja vu de la semifinal perdida en la Copa del Mundo, la historia no se repitió. El arquero Trafford se volvió gigante y Tuchel pudo al menos por un tiempo, olvidarse del trauma argentino.

El inglés Elliot Anderson (izq.) y el español Lamine Yamal disputan el balón durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre España e Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano Adam Davy - PA Wire DPA

Consumada la fase de grupos de la Nations League, ese producto endogámico que Europa creó para reflejarse permanentemente en su espejo y que nos regala exhibiciones fantásticas, quedan algunas conclusiones interesantes.

Si a la mesa chica de los mundiales llegan habitualmente los mismos nombres y eso incluye mayoría de europeos, poco puede despabilarnos la confirmación que dentro del propio ecosistema continental, la tendencia se vuelve inexorable. Así los tres semifinalistas, dos “insinuadores seriales”, la revelación y dos potencias históricas pero con mundiales descafeinados y ganas de resurgir, irán por el premio mayor.

A los mencionados España e Inglaterra, hay que sumar a la Francia de Zidane en el lote de favoritos. Ganó cinco partidos y mantiene la base de su “futbol champagne”. Con el arsenal de recursos que tienen los galos, una mínima dosis de funcionamiento colectivo ya les alcanzará para soñar bien a lo grande.

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, habla con Kylian Mbappé: dos leyendas que quieren volver encumbrar al fútbol galo a lo más alto Ahmad Mora - UEFA - UEFA

Portugal y Bélgica siempre animan cada torneo con el mismo esmero con el que se desinflan a la hora de las grandes definiciones. Ya sin Cristiano Ronaldo, los de Jorge Jesús se sacudieron con una inesperada goleada que les encajó Dinamarca pero al igual que los belgas, menos románticos pero más certeros que en otros tiempos, atravesaron el primer filtro.

La Alemania de Klopp vive a pleno su tiempo de renovación. Nombres que deben comenzar a asumir el liderazgo del momento como Florian Wirtz y jóvenes como Brajan Gruda, un zurdito de origen albanés al que conviene empezar a prestarle atención, se combinaron y en una ráfaga de diecisiete minutos armaron el famoso “heavy metal” que busca el técnico para destrozar a Países Bajos. Ambos llegan a la ronda final pero con distintas sensaciones.

Haaland, de penal, marcó el tercer tanto para Noruega, que logró la clasificación a los cuartos de final Ulrik Pedersen - ZUMA Press Wire DPA

El último invitado será Noruega, con la prepotencia goleadora de Haaland y ese espíritu de lucha propio de los vikingos, que volvió a aflorar ante Dinamarca para quedarse con el triunfo en el sexto minuto de tiempo agregado.

Párrafo final para Italia que amenazó con resurgir de sus cenizas cuando le ganó a Francia, pero luego volvió a su espíritu autodestructivo. Al momento de aprobar el último examen frente a Bélgica, se descompuso por completo para sumar un nuevo eslabón a su cadena de frustraciones.

Con el recuerdo demasiado vívido de USA 2026, la movilidad social del fútbol europeo brilla por su ausencia. Las potencias siguen siendo las mismas y nosotros desde el rol de espectadores, solo debemos poner en práctica nuestra capacidad de disfrute.

Desde marzo del año próximo tendremos el inicio de los cruces eliminatorios. Hay tiempo para prepararse. Todavía falta lo mejor.