El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi al español Rodri: “Toda la semana estuviste llorando”

La previa de la final de la Copa del Mundo entre España y la Argentina tuvo condimentos, análisis y especulaciones, pero, sobre todo, desde distintos sectores se intentó instalar que el campeón de Qatar 2022 estaba siendo beneficiado en los Estados Unidos. Que la Argentina tenía ayuda de los árbitros, que le permitían abusar de la pierna fuerte, que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quería que Lionel Messi ganara una nueva Copa del Mundo... En definitiva, sentencias que hicieron ruido en el seno del plantel nacional.

Todo ello generó mucho malestar dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni. Eso quedó en evidencia tras el pitazo final, cuando Rodri, una de las figuras de España -luego recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo-, se acercó a saludar a Nicolás Otamendi y el defensor no sólo no le aceptó la cortesía, sino que le recordó lo que habían dicho en la semana.

Nicolás Otamendi discutiendo con Rodri al final del partido Frank Franklin II - AP

“Toda la semana estuviste llorando. Toda la semana estuviste llorando”, le repitió, una y otra vez, Otamendi a Rodri Hernández, el futbolista que actúa en Manchester City. El español tomó una actitud como de desentendido. Pero el zaguero, que en los próximos días se sumará a River, siguió haciéndole recriminaciones con gestos, y el encuentro empezó a tomar temperatura, hasta que otros jugadores se acercaron para apaciguar la situación.

Vale recordar que se trató del último partido de Otamendi (38 años) en la selección argentina. Este domingo, en la final, le tocó ingresar en reemplazo de Lisandro Martínez, que se retiró sobre el final del primer tiempo por una lesión muscular. El defensor se despide del equipo nacional con un récord de 139 encuentros disputados, con 8 goles anotados, desde su debut en un cotejo amistoso contra Panamá, en 2009. Integró los planteles de la selección campeona en las copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, y además jugó los Mundiales de 2010 y 2018, con un total de 21 cotejos en Copas del Mundo.