¿El fútbol del futuro? Del rock and roll propuesto por Klopp a la música emotiva de Scaloni

“El fútbol va hacia los wines”. La frase, contundente, la entregó hace unos días Jurgen Klopp luego de ser presentado como DT de Alemania. En uno de sus tantos conceptos con respecto al juego explicó sus fundamentos y también habló de la línea de cuatro defensores, en función de los seleccionados que habían llegado a instancias finales en el Mundial desarrollado en Estados Unidos, Canadá y México. La referencia hacía hincapié en España, Argentina, Francia e Inglaterra, por más que este último, de la mano de Tomas Tuchel, utilizó la línea de 5 con tres centrales durante la competencia, en varios pasajes, aunque no como estrategia inicial.

¿Será sencillo para Klopp trasladar su filosofía, la que dejó marcada a fuego en el día a día de Liverpool, pero ahora en una selección, en “su” selección? Será el gran desafío para el gran DT que inspiró a muchos colegas en todo el planeta, tal como sucedió con Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Luis Enrique, Carlos Bilardo y Marcelo Bielsa, por citar algunos referentes en la conducción de equipos.

Si bien a Klopp siempre le gustó más el rock and roll que la música clásica, léase el ataque vertical y profundo antes que la posesión sin importar la cantidad de toques para elaborar situaciones de gol, en su presentación como DT redobló la apuesta.

Florian Wirtz intenta una gambeta ante Juan José Cáceres y lo deja en el camino, pero Alemania se quedó afuera ante el equipo de Alfaro en el Mundial Jan Woitas - dpa DPA

“Para mí una gran revelación en el Mundial fue que la defensa de cuatro ganó. Para mí fue así: los equipos que querían dominar activamente el juego, los equipos que realmente, por así decirlo, pudieron ganar el torneo, todos jugaron con cuatro defensores. Eso es lo que haremos nosotros también. Jugaremos con extremos, porque estoy convencido de que hoy en día cualquier equipo, cualquier rival, puede cerrar mucho, mucho el campo. La única ventaja que uno tiene es, de vez en cuando, por un breve momento, en la banda. Es decir, los creadores de juego de hoy en día están en la banda. Y así es como va a ser. Es por ahí”, avisó Klopp.

¿Habrá tomado nota de la gran falencia de Alemania para vulnerar el cerrojo defensivo de la Paraguay de Gustavo Alfaro y que le costó la eliminación del Mundial para darle un mayor vuelo al pensamiento? Ese 29 de junio del 1-1 y la eliminación por penales ante el seleccionado sudamericano, el ataque de la Alemania de Julian Nagelsmann formó con Leroy Sané por la derecha y Florian Wirtz por la izquierda, a perfiles invertidos, y por dentro un doble 9 con Deniz Undav y Kai Havertz. Para el alargue sumó otro centrodelantero: Nick Woltemade (1m98). Y antes de eso intentó con Jamal Musiala, un revulsivo. Tras arrancar 0-1 con el tempranero gol de Enciso, empató por arriba, tras un centro-gol invertido de Wirtz desde la izquierda y un cabezazo en el punto penal de Havertz.

Alemania tuvo una posesión de la pelota del 75% y llegó a rematar 21 veces al arco defendido por Orlando Gill, pero casi nunca pudo quebrar la defensa de Alfaro. Y Alemania se fue del Mundial tirando centros, ya sea por jugada en movimiento o por tiros libres. Por esa vía le anularon el tanto a Tah.

Gol de Anthony Gordon a la Argentina para Inglaterra Lynne Sladky - AP

En Inglaterra, dentro de un esquema 4-2-3-1, “los de afuera” -también dándole prioridad a los perfiles invertidos- fueron Bukayo Saka o Noni Madueke por la derecha, y por la izquierda fue la confirmación de Anthony Gordon, que tiene más características de 10 que de delantero-wing, como pudo suceder con Wirtz en Alemania. Las principales figuras igual fueron Jude Bellingham y Harry Kane.

En Francia, Didier Deschamps apostó más por un dibujo 4-2-4, aunque en el “pizarrón” previo, en la planilla, lo presentaba como 4-2-3-1. Otro que se la jugó por los ataques abriendo la cancha con perfiles invertidos, por más que Olise luego encontró su mejor versión como falso 10. Y allí sí tenía todos delanteros de sangre, como Dembelé, Olise, Barcola y Mbappé (como falso 9), además de tener en el banco a un Doué.

Ousmane Dembele celebra su gol para Francia ante Marruecos Matt Slocum - AP

“Tengo el mejor medio campo del mundo”, dijo Luis de la Fuente en la previa del Mundial pero fue el primero en darse cuenta que, si pretendía ganar el torneo, debía agregarle más picante al ataque de España, más allá de que fue quien mejor jugó (y más dominó) en esa línea de volantes. Vale como ejemplos contundentes los partidos ante la Argentina y Francia, en la final y la semifinal. Terminó jugando también con prefiles invertidos en la ofensiva, con Lamine Yamal por la derecha, Alex Baena por la izquierda y Mikel Oyarzábal de 9.

¿Y Argentina? Lionel Scaloni apostó a repetir lo de Qatar, demostró un agradecimiento eterno a quienes lo sacaron campeón del mundo en 2022 y, en el armado del plantel, apenas tuvo en ofensiva a jugadores veloces y que puedan “romper líneas” por afuera en Giuliano Simeone y Nicolás González, que apareció mucho más disminuido de lo que pudo haber aportado hace cuatro años, cuando se perdió la cita máxima por lesión.

Lionel Messi y Lamine Yamal, dos exponentes del fútbol mundial en la final entre la Argentina y España Hannah Peters - FIFA - FIFA

El mismo Scaloni reconoció en medio del ciclo que él tenía un pensamiento más vertical, con transiciones más veloces, en función de lo que había observado en el Mundial 2018. Y así había arrancado su ciclo en celeste y blanco, pero -con el transcurso de los días y los primeros partidos- se dio cuenta de que los mejores futbolistas argentinos tenían otra característica y que se hacían fuerte (entre todos) desde la posesión, con la sumatoria de pases. “Los que habían llegado a las instancias finales del Mundial de Rusia, no habían tendido la pelota. Y me voy de ahí diciendo: ‘el fútbol va para este lado: ataques rápidos’. Y nuestros primeros partidos con la selección nuestra idea era esa”, reconoció el DT en El Método Scaloni, emitido por Flow antes del Mundial 2026. “Ahora cuando después ves que los mejores juegan a otra cosa, o que los que creemos que son los mejores juegan a otra cosa, decís: ‘pero nosotros no podemos traicionar nuestra manera de jugar y al mejor hay que ponerle jugadores que jueguen bien. No quedarme con lo que piensa el DT sino ver qué material tengo. Eso fue lo mejor que hicimos desde que estamos acá en cuanto al aspecto netamente futbolístico”.

“Y después de empezar a jugar y entrenar les empezamos a mostrar videos al plantel para que vieran que, si el equipo hacía diez o más pases, la acción finalizaba en situación de gol clara. ¡Entonces había que ir por ahí!”, continuó el ídolo de Pujato y de varios en todo el país. “Había muchos 10 en el equipo, había características que potenciaban ese estilo”, agregó Enzo Fernández al respecto.

Lionel Scaloni, siempre pasional en la forma de dirigir JUAN MABROMATA - AFP

Thiago Almada era un 10 reubicado por la izquierda, a perfil invertido, lo mismo si aparecía por la izquierda Mac Allister. Nico Paz, otro con alma de enganche, aunque zurdo, estaba pensado para ser una especie de falso wing derecho. España y Argentina apostaron más a los 10 que a los wines. La principal táctica aplicada por Scaloni en todo este tiempo estuvo más ligada al corazón, a la relación con los jugadores y a las respuestas emotivas, por más que hubo muchos partidos ganados por el DT en el pizarrón.

Klopp ahora pide más rock & roll. Dice que apuntará hacia allí, porque necesita delanteros picantes para romper defensas con gambetas y buenos desequilibrios individuales. ¿Los ataques serían mejores si no se abusara de los recursos de los perfiles invertidos? ¿Para jugar de wines conviene enganches reubicados o delanteros que sean bien verticales y veloces en el ida y vuelta?.

Scaloni analizaba lo mismo que Klopp en 2018 y fue campeón del mundo con un pensamiento opuesto. ¿Al flamante DT de Alemania le puede pasar lo mismo? El debate está abierto.