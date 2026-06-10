El gesto de Lionel Messi en Alabama con un periodista que padece parálisis cerebral

La lluvia torrencial que se derramó durante la tarde en Alabama se calmó justo a tiempo para que la selección argentina pudiera disputar su último amistoso antes del arranque del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, que levantará el telón este jueves. El equipo campeón del mundo en Qatar 2022 goleó por 3-0 a Islandia, en el Jordan-Hare Stadium. La fiesta fue completa porque Lionel Messi jugó, anotó un gol, se lució y se mostró de muy buen ánimo.

El número 10 fue al banco de los suplentes e ingresó en el segundo tiempo. Tras la pausa de hidratación, marcó el 2-0, de penal. Así, convirtió por 117a vez con la camiseta nacional y es el jugador más longevo en hacer un gol en la historia de la selección argentina, con 38 años, 11 meses y 18 días, superando a Ángel Labruna (38 años, 9 meses y 10 días). A cuatro minutos del final, Thiago Almada anotó el 3-0 y Messi, otra vez, participó en la acción previa.

La celebración de Lionel Messi tras anotar un gol de penal ante Islandia Omar Vega - Getty Images North America

Tras el partido, el rosarino firmó autógrafos y tuvo un gesto muy cordial con Manu Gutiérrez, un periodista venezolano con parálisis cerebral y que se moviliza en silla de ruedas. Mientras firmaba algunas camisetas, Messi escuchó a Gutiérrez, le dio la mano, apartó a los fanáticos que lo estaban empujando y aceptó responderle dos preguntas.

En medio de un tumulto de gente, Gutiérrez le preguntó sobre lo cerca que está (a cuatro goles) de ser el máximo anotador de los Mundiales. “La verdad que nunca me fijé en los récords individuales. Intento conseguir los objetivos grupales, lo que sea mejor para el equipo, para el grupo y vamos a pensar en ir partido a partido, en ir lo mejor posible y competir como lo venimos haciendo”, expresó Messi.

El gol de Messi

¡GOL, CAPITÁN! 🇦🇷⚽🔥



A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Por último, el periodista le preguntó cuándo sintió que estaba listo para jugar una nueva Copa del Mundo. “Se fue dando natural. La última vez que yo había dicho eso había sido en el Mundial pasado, sentía que faltaba mucho, que esperar cuatro años hacía difícil que estuviera. Pero nunca dejé de competir, más allá de que fui al Inter Miami, que hace tiempo que estoy ahí, siempre intenté dar el máximo, se fue dando natural, me fui sintiendo bien y es una alegría estar acá”, le dijo el capitán del seleccionado a Gutiérrez, que terminó diciendo “no tengo palabras”.

Luego, en su cuenta de X, el periodista de MVP SPORTS le dedicó un largo posteo.

“Hay un dicho muy popular que dice: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Una frase que alerta sobre una posible decepción.

Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo y él como en la cancha entendió toda la jugada, inclusive dio más de lo que le pedía el contexto… Me vio entre un tumulto de gente, a pesar de estar en una silla, y escuchó cuando le dije: ‘Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor…'. Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto, así que me moví hacia donde estaban los fans, y no me importó ser empujado ni golpeado, por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió… como cuando veía a Jordi Alba galopar por la izquierda o como vio ese pase imposible a Molina en Catar, no sé como pero logró verme y apartó a todos y no me asistió solamente para un gol, sino para dos.

Leo, si lees esto… que ya sería demasiado, solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad y ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio”.