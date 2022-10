Darío Benedetto se refirió a cómo reaccionará ante un gol de River y la ausencia de Sebastián Villa en el equipo titular

escuchar

La definición de la Liga Profesional se enciende a pocos minutos del comienzo de los partidos que tendrán a un campeón. En Avellaneda, Racing buscará ante River un triunfo, pero necesita de una ayudita de su clásico rival Independiente para poder dar la vuelta. En la Boca, al Xeneize le alcanza un triunfo ante el Rojo para dar ser campeón. Lo cierto es que tanto en el Cilindro como en la Bombonera, los oídos van a estar puestos en lo que suceda del otro lado y Darío Benedetto, que no jugará por un desgarro, se refirió al tema. Además, dejó en claro cómo reaccionará ante un gol del Millonario.

El atacante de Boca sufrió una lesión el último jueves en la victoria ante Gimnasia que lo dejó afuera de este duelo trascendental, pero se refirió a cómo vivirá esta última fecha desde afuera de la cancha y expresó qué hará si hay un gol de River: “Yo que estoy afuera no sé qué me pone más nervioso si estoy afuera o adentro, no te voy a decir que no porque sí voy a seguir lo que pasa afuera” expresó el Pipa en primer término, pero es cierto que si Racing pierde puntos, le dará una ayudita a los de Ibarra y ante la consulta de si festejará un gol de River, fue determinante: “No, sólo se grita el gol de nosotros que dependemos de nosotros y en eso estamos pensando”, expresó.

Además, se refirió a cómo apoyaron junto a Marcos Rojo al equipo de cara este choque definitorio y que les puede dar el título: “Hablamos con Marca y dijimos que estaría bueno que concentráramos todos para apoyar al grupo desde afuera. Estamos confiados porque dependemos de nosotros, hoy se puede sacar un resultado y podemos volver festejar y que todo salga bien”, cerró el goleador.

Sebastián Villa irá al banco de los suplentes Aníbal Greco - La Nación

Por otra parte, Ibarra confirmó a los 11 titulares de Boca para enfrentar a Independiente y decidió que no juegue Sebastián Villa como titular. El colombiano había tenido un buen ingreso en la victoria contra Gimnasia por 2 a 1, siendo uno de los generadores de la jugada previa al tanto que le dio la victoria. De este modo, el Xeneize saldrá a la cancha con: Rossi; Advíncula, Figal, Zambrano y Fabra; Varela, Fernández, Romero y Ramírez; Vázquez y Langoni.

