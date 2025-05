El gol de Juan Ramón Verón que es el más importante de la historia de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata es el único club del fútbol argentino en haber sido campeón intercontinental en Inglaterra. Aquel 16 de octubre de 1968 se consagró en la Copa Europeo-Sudamericana y el gol que abrió el marcador en aquel decisivo 1-1 ante Manchester United en Old Trafford fue conseguido por Juan Ramón Verón. Es el tanto más importante de la historia del Pincha.

La final que enfrentaba, en una serie de ida y vuelta, al ganador de la Copa de Campeones de Europa y al de la Libertadores, había comenzado tres semanas antes en La Plata con una victoria de Estudiantes por 1-0. Ese resultado, gracias al gol de Marcos Conigliaro, le daba la posibilidad al conjunto argentino de consagrarse con una igualdad en la revancha, como sucedió finalmente.

"La Bruja" Verón, una leyenda de Estudiantes de La Plata, que marcó el gol más trascendente del club, en 1968. Santiago Hafford - LA NACION

Ya en suelo inglés, los dirigidos por Osvaldo Zubeldía se pusieron en ventaja a los 7 minutos con la definición de Verón, y el empate de Willie Morgan para el equipo que integraba Bobby Charlton llegó en el último minuto, inmediatamente después de las expulsiones a George Best en el local y José Medina en el visitante. En un tiro libre ejecutado desde la izquierda por Raúl Madero, el número 11 puso la cabeza para convertir ingresando por el segundo palo.

“Fue el gol de mi vida. Fue la culminación de la campaña que habíamos iniciado con el primer título metropolitano y después seguimos con la copa de América y la Intercontinental. Porque jugamos como se jugaba en ese momento, a ida y vuelta y un tercer partido [en caso de ser necesario un desempate]”, recordaba la Bruja padre en una entrevista con LA NACION al cumplirse el 50º aniversario de esa gesta. “Después se modificó y pasó a ser un partido único en Japón u otro lado, y perdió, creo yo, lo lindo que tenía jugar ese tipo de competencia”, agregó Juan Ramón.

El recuerdo del gol de Verón que le dio el título mundial a Estudiantes de La Plata

“Cuando pienso en aquello se me vienen a la cabeza los recuerdos de los compañeros que ya no están, que son muchos. Compartimos con ellos todo. Fueron creo que cinco años con Zubeldía, que armó el plantel, y estuvimos siempre juntos, viajando”, ampliaba Verón en aquella entrevista exclusiva. Este martes, a los 81 años, él se sumó a la lista de los inolvidables luego de fallecer por un agravamiento del cuadro delicado por el cual estaba internado.

Aquel de 1968 había sido un momento especial en la historia del fútbol argentino, más allá de Estudiantes. Dos años antes, Antonio Ubaldo Rattin había sido expulsado en el partido ante Inglaterra que la Argentina perdió por la Copa del Mundo que se disputó en ese país y se había ido de la cancha estrujando un banderín de córner que tenía un símbolo inglés. Además, la leyenda cuenta que el mediocampista se sentó en la alfombra de la Reina Isabel II.

Verón en acción; un ídolo de Estudiantes de La Plata que se convirtió en leyenda.

“Salimos a hacer el reconocimiento de la cancha y estaban apagadas las luces. Pero cuando salimos, las prendieron. No nos importaba, porque estábamos un poco más allá de eso. Había un griterío, una silbatina, pero no nos afectaban para nada”, recordó de aquel día que no pudo terminar en vuelta olímpica completa. “Dimos un cuarto de vuelta”, precisó.

El desenlace tuvo cierto suspenso. “Yo estaba pendiente de la jugada, porque la pelota iba al arco nuestro y estábamos 1-1, y veo que el referí se dio vuelta y marcó el centro de la cancha. Se terminó, chau... Pero la jugada siguió e hicieron el gol [mano por medio]. Ellos gritaban, pero ya había terminado el partido”, repasaba sobre la acción que ocurrió en medio de reclamos.

A 50 años, recordamos el día en que Estudiantes de La Plata se consagró campeón mundial

“Tardamos en tomar dimensión de lo que habíamos logrado, porque todo siguió. Fue como una máquina. Fueron cinco o seis años en que no parábamos, seguíamos jugando, salíamos mucho de gira. No nos daba el tiempo. Después te das cuenta, ves contra quién jugaste, qué hiciste", completó el recuerdo de aquel equipo que, entre otros, también integraban Carlos Bilardo, Carlos Pachamé y Madero, que luego fueron parte del cuerpo técnico campeón del mundo de la selección argentina en México 1986.