A un año de la muerte de Juan Ramón Verón, su última novia lo recordó con fotos y emotivas palabras: “Te sigo amando”

Al cumplirse un año de la muerte de Juan Ramón Verón, leyenda indiscutida de Estudiantes de La Plata, su última pareja, Agustina Amaro, lo recordó con un sentido mensaje en su cuenta personal de Instagram. La entrenadora de fútbol, quien acompañó al ídolo pincharrata en sus últimos días de vida, expresó su dolor y afecto a través de una serie de imágenes que retratan la historia compartida que construyeron juntos desde 2021.

“Hoy mi corazón, mi mente y mi alma vuelven en el tiempo, donde pudimos decirnos ese último nos amamos. Y si te sigo amando con lo que me queda, porque la otra parte te la llevaste”, escribió Amaro en la red social. En su publicación, destacó aspectos de la cotidianidad que compartían, desde las charlas sobre fútbol hasta las visitas a la cancha: “Extraño los mates, las idas a la cancha y nuestras charlas de fútbol. Sé que estás y ves todo porque a donde vaya estás conmigo”.

El sentido mensaje de Agustina Amaro para Juan Ramón Verón Captura Instagram (@amaroagustina)

El vínculo entre ambos, signado por una diferencia generacional de 50 años, se consolidó en el entorno del club platense y fue compartido públicamente a través de diversas postales familiares. Amaro, de 30 años, resaltó el impacto de Verón en su desarrollo personal: “Gracias por hacerme una persona más pensante, por amarme y enseñarme a amar tal cual somos. Te amé, te amo y te voy a amar en todas mis vidas”. Además, concluyó su posteo con los hashtags “#hastaquenosvolvamosaencontrar” y “#amoreterno”.

A un año de su muerte, Estudiantes recordó a Juan Ramón Verón

Paralelamente, desde la cuenta oficial de X, Estudiantes de La Plata también rindió homenaje a quien fuera un referente histórico del club. “Un año sin Juan Ramón. Toda la vida con la Bruja. En cada abrazo, en cada gesto, en cada emoción y en cada rincón del club que hiciste enorme, te tenemos presente”, manifestó la institución. El exjugador, quien murió a los 81 años tras complicaciones por insuficiencia renal, dejó un legado imborrable en el mundo del fútbol argentino por su humildad y compromiso institucional.