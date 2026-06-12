Martín Demichelis rompería con Mallorca para asumir como técnico de Leipzig

La noticia cayó como una bomba en Mallorca. Martín Demichelis, que recientemente había renovado el contrato con el club de las islas Baleares, pese a que no pudo salvar al equipo del descenso a la segunda división, continuaría su carrera en Alemania, más precisamente en el Leipzig.

“Martín Demichelis deja tirado al club y se muda a Alemania", titula El Diario de Mallorca en su portada de hoy. “La noticia adelantada por Radio Marca Baleares -cuenta la noticia-, cayó como una bomba en el seno del Mallorca. Desde el club señalan que desconocen que el entrenador haya recibido una oferta de otro equipo o que se plantee su salida, aunque tampoco se desmintió categóricamente que esa posibilidad pueda producirse. Sin embargo, los rumores indican que arribará en el RB Leipzig, de Alemania".

El entrenador argentino llegó al RCD Mallorca el 26 de febrero de 2026 con una misión, salvarlo del descenso. Le quedaba la recta final de la temporada, sólo 12 partidos por disputar de La Liga de España y tenía la ilusión de conseguirlo.

En los 12 encuentros que dirigió, sumó 18 puntos, con 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Uno de aquellos triunfos fue por 2-1 ante el Real Madrid, en el Estadio de Son Moix, por la fecha 30 de La Liga. Triunfo histórico y agónico, que fue clave para que el equipo balear lograra salir de manera momentánea de la zona de descenso directo en la temporada.

Festejo del gol agónico de Vedat Muriqi en el minuto 91, para la victoria del Mallorca por 2 a 1 frente al Real Madrid. JAIME REINA - AFP

Ganarle al equipo de Arbeloa fue un impulso, porque luego, también de local, venció al Rayo Vallecano por 3 a 0 en la fecha 31. Pero no le alcanzó, llegaron empates de local y derrotas de visitante que lo pusieron en aprietos. El golpe antes del final fue la derrota por 2 a 0 de visitante ante el Levante. La victoria por 3 a 0 ante el Real Oviedo en la última fecha no fue suficiente para evitar el triste desenlace.

Las consecuencias de descender son duras para todos los eslabones de un club, pero para el entrenador casi siempre son motivo de despido. El Mallorca en este caso actuó diferente y reconoció el trabajo del entrenador. El club anunció la renovación de contrato del director técnico argentino el 28 de mayo, 5 días después del descenso, con la confianza de que era el indicado para ayudar en la reconstrucción del equipo, y con el objetivo de regresar a Primera División.

El entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, durante el partido de la jornada 37 de La Liga ante el Levante UD. Ana Escobar - EFE

“Me siento muy orgulloso de poder ser parte de lo que vamos a reconstruir, de lo que vamos a generar. Me apasiona, me seduce y estoy muy ilusionado”, expresó Demichelis en el comienzo del comunicado de renovación de contrato. Incluso, pronunció una frase contundente: “No soy de borrarme en las malas”.

Sin embargo, desde España indican que su futuro está en el Leipzig. Experiencia en Alemania le sobra, ya que Demichelis jugó ocho temporadas en Bayern Munich, club en el que, una vez retirado, fue entrenador del segundo equipo.

Comunicado oficial del RCD Mallorca

"Lucharemos como lo merece el club y la situación para volver a Primera"



❤️ Martín Demichelis 🖤 pic.twitter.com/kn6i2KyZDW — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 29, 2026

“Se me vienen a la cabeza tres palabras que creo que todo el mundo tiene que entender: reconstrucción, compromiso e ilusión”, transmitió el director técnico argentino. Esos son los tres pilares que propuso el día de la renovación. Parece que se le olvidó alguno.

A falta de la confirmación oficial, el que se lo lleva luego de pagar la cláusula de rescisión es el RB Leipzig, conjunto alemán que tiene a Jürgen Klopp como director deportivo y que busca hacer una buena performance tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Después de todas las declaraciones de compromiso, de ilusión y de amor hacia el club bermellón ahora se marcha. No es la primera vez que se lo vincula con un equipo alemán. En septiembre de 2025 se habló de la posibilidad de que arribe al Borussia Mönchengladbach, pero no se concretó.

Experiencia como Director Técnico

Cabe recordar que Demichelis tiene experiencia en la liga alemana. Como jugador disputó casi 300 partidos con el Bayern Munich y ganó 13 títulos nacionales, en los que se incluyen 4 títulos de la Bundesliga. En los banquillos debutó en la temporada 2017-2018, al asumir el cargo de segundo entrenador del Málaga.

Martín Demichelis, DT del segundo equipo del Bayern Munich. Alexander Hassenstein - Getty Images Europe

Tras trabajar como ayudante de Míchel y José González por una temporada, el exzaguero se tomó un año de descanso y se fue rumbo a Múnich para iniciar su carrera como primer entrenador del Bayern Sub-19 en 2019. Se mantuvo en ese puesto hasta el 3 de abril de 2021, cuando tomó las riendas del filial del equipo bávaro, en el que disputó 58 encuentros con un balance de 35 triunfos, 13 empates y 10 derrotas. De ahí pasó a River Plate. Dirigió 87 partidos con 52 triunfos, 18 empates y 17 derrotas. Ganó tres campeonatos locales: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023. Fue casi imbatible de local en el Monumental, pero su cuenta pendiente fueron las Copas Internacionales.

Martín Demichelis, en su despedida de River Plate. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Del millonario se fue al Monterrey, donde disputó un total de 43 partidos, y consiguió 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas. Llegó con expectativas por su paso en River, salió subcampeón del torneo local en 2024, pero fue un equipo irregular y eso forzó la salida del conjunto mexicano. Lo siguiente fue Mallorca. Ahora, se le viene un nuevo desafío.