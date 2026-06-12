En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 hoy

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, dirigidas por los entrenadores argentinos Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, respectivamente, protagonizan este viernes desde las 22 (hora argentina) en el Sofi Stadium de Los Angeles y con arbitraje del neerlandés Danny Desmond Makkelie el primer encuentro del Grupo D del Mundial 2026.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro se enfrentan en el inicio del Mundial para Estados Unidos y Paraguay, respectivamente TIMOTHY A. CLARY - AFP

La jornada inaugural de la zona concluirá con el juego entre Australia y Turquía, programado para el domingo 14 de junio a las 1 (hora argentina) en el estadio de Vancouver con el juez venezolano Jesús Valenzuela Sáez.

La previa de Estados Unidos vs. Paraguay

El partido se desarrolla después de la tercera Ceremonia de Apertura de la Copa del Mundo, que es justamente la del anfitrión Estados Unidos. La misma tiene lugar en el escenario de California desde las 20.30 (hora argentina) con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre. Si bien la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no dio detalles del lineup, es probable que sea similar a las de México y Canadá, pero enmarcada en la cultura estadounidense.

El equipo local, con Christian Pulisic como figura principal, anhela un gran debut en el campeonato que es anfitrión y tiene el sueño de llegar a la gloria máxima, algo para lo que, al menos en la previa, no está entre los favoritos. En los últimos amistosos antes del certamen le ganó a Senegal 3 a 2 y perdió con Alemania 2 a 1.

La selección de Estados Unidos vuelve a ser anfitrión de un Mundial, tras la edición de 1994 JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la conferencia de prensa previa al cotejo, Pochettino resaltó las virtudes de su rival: “Conozco muy ​bien su mentalidad, su agresividad y su competitividad. Paraguay demostró en la fase de clasificación para este Mundial lo difícil que es jugar contra ellos y lo bien que lo hicieron. Vencieron a Argentina y a Brasil. Tienen calidad y un gran entrenador en Gustavo Alfaro, a quien respeto y admiro mucho".

La Albirroja, de la mano de Alfaro, fue sexta en las eliminatorias sudamericanas y se clasificó a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última aparición fue en Sudáfrica 2010, donde de la mano de Gerardo Martino tuvo su mejor actuación histórica y llegó a los cuartos de final. En la preparación para el gran objetivo de la temporada, goleó a Nicaragua 4 a 0 en el único amistoso que protagonizó.

La gran sorpresa es que Julio Enciso se perfila para ser titular, cuando hace una semana se retiró llorando del duelo contra los centroamericanos porque se lesionó y corrió riesgo su presencia en el torneo. Una de las figuras del combinado guaraní sufrió una lesión muscular y se recuperó mucho antes de lo previsto, por lo que está a disposición.

Julio César Enciso, recuperado de su lesión, hace ejercicios físicos durante un entrenamiento de Paraguay en Estados Unidos @Albirroja

Alfaro también habló en la antesala del debut de Paraguay y, fiel a su estilo, envió un mensaje grandilocuente: “Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión. Yo sé lo que siente este país, sé lo que son 16 largos años de espera, de frustraciones, de penas, de maldiciones, de mirar un Mundial por televisión, no le voy a pedir racionalidad a ningún paraguayo. Al contrario, porque esa efervescencia no nos intimida, es la energía que nos empuja. Si nosotros sentimos que podemos jugar un buen Mundial es por lo que nos transmite la gente, no por las capacidades que nosotros podemos llegar a tener".

Posibles formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino. Paraguay: Roberto Fernandez; Júnior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Julio Enciso, Alejandro Romero Gamarrá, Andrés Cubas; Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Miguel Almirón es una de las figuras de Paraguay; el ex-Newcastle es titular en el debut ante Estados Unidos DANIEL DUARTE - AFP

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 4.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los guaraníes. El empate llega a 3.50.

Ambos seleccionados se enfrentaron en varias oportunidades. La última vez fue en un amistoso en 2025 y ganaron los norteamericanos 2 a 1. En citas ecuménicas hay un solo antecedente y data de hace casi un siglo: en Uruguay 1930, en la primera edición, Estados Unidos se impuso 3 a 0 con un triplete de Bert Patenaude.