El gol más emotivo del Mundial: Cody Gakpo marcó ante Marruecos después de una pérdida familiar dolorosa

Cody Gakpo convirtió un gol atravesado por una historia personal dolorosa. En los 16avos de final del Mundial 2026, el delantero abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos. La definición excedió cualquier lectura futbolística y se transformó en un desahogo emocional. Cuando la pelota entró, sus compañeros fueron a abrazarlo y la imagen tomó otra dimensión.

Apenas la pelota cruzó la línea, Gakpo se desplomó sobre el césped. En segundos fue rodeado por todos sus compañeros, que lo envolvieron en un abrazo colectivo. La imagen adquirió otra magnitud: detrás de ese festejo había una historia íntima atravesada por el dolor. No fue una celebración más; en ese gesto apareció el respaldo de todo un plantel y el significado de un gol que iba mucho más allá del 1-0 parcial ante Marruecos, en un partido que luego terminaría 1-1 y que Países Bajos perdería en la definición por penales.

El gol más emotivo del Mundial: Cody Gakpo marcó días después de la pérdida de su hijo Soccrates Images - Getty Images Europe

En la previa del partido, Gakpo había recibido una noticia devastadora. Su pareja, Noa van der Bij, comunicó la pérdida del bebé que esperaban cuando cursaba el quinto mes de embarazo. El delantero del Liverpool tuvo la posibilidad de dejar la concentración de Países Bajos para acompañar a su familia, pero decidió continuar junto al plantel y quedar a disposición de Ronald Koeman para el cruce decisivo ante Marruecos.

El gol de Cody Gakpo ante Marruecos

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

La decisión encontró el respaldo de todo el seleccionado neerlandés. Ronald Koeman y sus compañeros acompañaron al delantero en un momento difícil y respetaron la determinación de continuar con el equipo. Por eso, su presencia en la cancha ya tenía una carga emocional particular. Y su gol terminó de convertir la noche en una escena cargada de sensibilidad.

La dimensión del momento también quedó reflejada en el respaldo institucional. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) comunicó que Gakpo decidió seguir junto al plantel tras conversar con su pareja. “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste”, señaló el organismo, que remarcó que el delantero contó con el apoyo de la delegación y solicitó respeto por la intimidad de la familia.

El mensaje de Cody Gakpo y su pareja para confirmar la triste noticia Captura Instagram

El gol también confirmó el peso que Gakpo tiene dentro del equipo. Titular durante la fase de grupos y autor de dos tantos en la goleada frente a Suecia, el delantero llegó al cruce con Marruecos como una de las principales cartas ofensivas de Países Bajos. En esta oportunidad su protagonismo quedó atravesado por algo mucho más profundo que una estadística. Cada abrazo, cada gesto y cada mirada de sus compañeros pareció resumir el acompañamiento de un grupo que entendió el momento que vivía una de sus figuras.

La historia del partido inevitablemente quedó ligado a la historia personal de Gakpo. El delantero neerlandés recordó que detrás de cada gol también hay duelos y decisiones humanas. Su gol ante Marruecos fue importante para Países Bajos, pero también fue una forma de sostenerse en una semana marcada por la tristeza.

Países Bajos quedó eliminado desde los doce pasos, pero el gol de Cody Gakpo permaneció ajeno al resultado. El gol inicial trascendió la derrota y se convirtió una de las imágenes más conmovedoras de la Copa del Mundo.

La definición por penales y el rezo de Marruecos

EL REZO ANTES DE LOS PENALES



Los jugadores de Marruecos se juntaron a orar antes de la definición desde los 12 pasos ante Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ruk51rrBjI — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Antes de la definición por penales, los jugadores de Marruecos se reunieron en el campo de juego y se pusieron a rezar, en una imagen cargada de tensión y fe antes de una tanda que tendría de todo. El equipo africano falló dos remates: Neil El Aynaoui estrelló su disparo en el travesaño y Achraf Hakimi hizo lo propio contra un palo. Incluso el penal de Soufiane Rahimi terminó en gol después de que Bart Verbruggen alcanzara a desviar la pelota, pero el rebote le terminó jugando una mala pasada, le pegó en el tobillo y el balón cruzó igualmente la línea.

Del lado neerlandés, Justin Kluivert también remató al palo, Jurrien Timber desvió su ejecución y el arquero Yassine Bono le contuvo el disparo decisivo a Crysencio Summerville para sellar la clasificación marroquí por 3-2 desde los doce pasos.