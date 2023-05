Tiger Woods y un nuevo escándalo: su ex novia presentó una demanda millonaria acusándolo de “acoso sexual”

escuchar

No son los mejores tiempos para Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia y ganador de 15 Majors. Las lesiones lo han aquejado en los últimos tiempos, entre problemas de espalda, rodilla y tobillo, algo acrecentado luego del terrible accidente automovilístico sufrido en una carretera de Los Angeles en febrero de 2021. Un incidente en el que perfectamente pudo haber perdido la vida.

Su imagen en el último Masters de Augusta, donde padeció el clima inestable y se pudo observar las dificultades que tenía para caminar, hicieron presagiar que el final de su carrera no está muy lejano. A los 47 años, todo le cuesta horrores. Incluso, recientemente pasó otra vez por el quirófano (la undécima) para tratar de corregir un nuevo problema en el tobillo derecho. Cuándo regresará es una incógnita. Y para como agregado, otra señal para amplia el escepticismo: su caddie, el mítico Joe LaCava, anunció que le llevará la bolsa de palos a Patrick Cantlay.

Tiger Woods en el último Masters de Augusta, donde tuvo que abandonar Matt Slocum - AP

En medio de toda esa incertidumbre, otro bombazo para Tiger, que hace más de una década, concretamente en 2009, tuvo un serio conflicto con su ex exposa (la sueca Elin Nordegren, con quien tuvo sus dos hijos), lo que derivó en un escándalo de proporciones. Woods era el golfista número uno del mundo, estaba casado y mantenía decenas de relaciones extramatrimoniales que estallaron en coincidencia con los festejos del Día de Acción de Gracias. Fue cuando Nordegren descubrió una de esas infidelidades por casualidad y lo atacó con un palo de golf provocando su huída rauda a bordo de una camioneta que se estrelló luego a pocos metros de la vivienda de la pareja.

Los medios de Estados Unidos y del mundo se hicieron un festín con el escándalo. Que provocó para el deportista pérdida de auspiciantes y hasta un pedido de disculpas público. En ese entonces se destapó la ajetreada vida sexual extramatrimonial de Tiger y su nombre pasó a no estar asociado solamente al golf.

No era para menos. En ese entonces, según la revista National Enquirer, Woods habría confesado que estuvo con cerca de 120 mujeres durante los cinco años de matrimonio con la modelo sueca. La declaración habría sido durante el período en el cual el ex número uno del golf mundial estuvo internado por su adicción al sexo. Siempre según National Enquirer, la lista completa de amantes del mejor golfista de la historia completaría cuatro páginas y fue una de las razones para que se concretara el divorcio. La revista asegura que la gota que rebalsó el vaso entre la pareja fue cuando Tiger tuvo una aventura con Raychel Coudriet, hija de uno de sus vecinos en Orlando, Florida, de 21 años.

Luego de una separación traumática, plagada de acusaciones de infidelidad y escándalos sexuales, Tiger Woods y Elin Nordengren firmaron el divorcio. Fue en 2010 y según el diario Expressen, fue uno de los más caros de la historia: la ex esposa del golfista recibió 750 millones de dólares. El diario español ABC señaló que fueron varias las condiciones impuestas por ambos. Por una parte, Elin se comprometió a no hablar nunca con sus hijos ni con la prensa sobre las múltiples infidelidades de su ex esposo y por otra el golfista juró que los dos niños nunca estarían con ninguna de sus amantes.

El escándalo sexual que envolvió a Woods provocó pérdidas por unos 12.000 millones de dólares a los accionistas de las empresas que patrocinaban al golfista estadounidense, como Nike o Gatorade, afirmó un reporte de la Universidad de California.

Otros tiempos: Tiger Woods, junto a su ex esposa, la modelo sueca Elin Nordegren Reuters

Las aguas vuelven a enturbiarse en derredor de Tiger. Por un conflicto con otra “ex”. Se trata de Erica Herman, quien tuvo una relación de cinco años con Woods, aunque previamente había sido empleada suya. En la conjunción de ambas cosas es donde se desató el problema. De acuerdo con un documento judicial presentado este viernes y al que tuvo acceso Sports Ilustrated, Herman acusa a Tiger de haber sido obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre su relación con el astro del golf. Caso contrario, perdería su trabajo.

¿Qué pide la demanda judicial presentada por Herman? Nada menos que 30 millones de dólares por daños y perjuicios.

En cuanto a la investigación, señala que Erica Herman salió con Woods durante más de cinco años. También fue empleada de su restaurante en el sur de Florida, The Woods Jupiter, antes de ser obligada a firmar un acuerdo de no divulgación sobre la relación sexual de la pareja bajo amenaza de despido, lo que, según ella, equivalía a acoso sexual.

“El Sr. Woods era el jefe de la Sra. Herman. Según su propia versión de los hechos, el Sr. Woods le impuso un acuerdo de confidencialidad como condición para mantener su puesto de trabajo cuando empezó a mantener una relación sexual con él. Un jefe que impone condiciones de trabajo diferentes a su empleada a causa de su relación sexual es acoso sexual”, “, escribió el abogado de Herman, Benjamin Hobas, en el documento judicial que presentó.

Marzo de 2022, cuando Tiger entró en el Hall of Fame de Golf: Kultida (su madre), Charlie y Sam (hijos) y Erica, su ex novia y ahora demandante Gerald Herbert - AP

La relación entre Woods y Herman (39 años) terminó, de acuerdo con las versiones, en octubre de 2022. Y posteriormente fue desarrollándose esta disputa judicial. Según el diario británico The Guardian, Herman presentó una demanda contra el fideicomiso que Woods había creado para su casa de Florida en 2017, argumentando que ella tenía un acuerdo verbal para permanecer en el lugar durante unos cinco años más, pero que el golfista la había obligado a abandonar la residencia que compartían.

El abogado Hobas amplió el cuadro de situación: “Tiger Woods, una de las figuras más poderosas del deporte mundial, decidió mantener una relación sexual con su empleada, y luego la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad al respecto o, de lo contrario, sería despedida de su trabajo. Y, cuando se sintió descontento con su relación sexual, la engañó para que abandonara su casa, la dejó afuera, se llevó su dinero, sus mascotas y sus posesiones personales, e intentó obligarla a firmar otro acuerdo de confidencialidad”. Hobas describe la situación como una artimaña pergeñada por Tiger.

Los Woods, en la ceremonia del Hall of Fame 2022 SAM GREENWOOD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El plan consistió en convencer a la Sra. Herman de que hiciera las maletas para una excursión de fin de semana a las Bahamas. Ella y el Sr. Woods viajaban a menudo con poca antelación. Hacían escapadas rápidas, y se le dijo que éste sería otro de esos viajes. Por lo tanto, ella tomó un mínimo de artículos, esperando volver a casa en pocos días”, dice el escrito. Que añade que Herman estaba siendo llevada al aeropuerto cuando de repente le ordenaron que hablara con el abogado de Woods.

La sorpresa de Herman fue mayúscula. De acuerdo con Hobas, “el abogado de Woods en California le dijo que no iba a ir a ninguna parte, que nunca volvería a ver a Woods, que se había quedado fuera de la casa y que no podía volver”.

Agosto de 2022: una de las últimas apariciones de Tiger con Erica, en el US Open, junto a Venus Williams, siguiendo un partido de Serena Williams JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una demanda separada presentada contra Woods en marzo, Herman pidió a un juez que anulara el acuerdo de confidencialidad que firmó cuando empezó a salir con el ganador de 15 grandes torneos de golf, diciendo que el acuerdo es “inválido e inaplicable”.

En respuesta, los abogados de Woods calificaron a Herman como una “ex novia despechada que quiere litigar públicamente en los tribunales reclamaciones engañosas, en lugar de cumplir su compromiso de arbitrar las disputas en un procedimiento de arbitraje confidencial”.

LA NACION