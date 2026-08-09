El imperdible cruce entre Arruabarrena y Guillermo en la conferencia tras el empate entre Boca y Vélez

Boca y Vélez brindaron un encuentro a la altura de lo esperado, vibrante en todo momento y con ratos repartidos de buen fútbol, aunque con el conjunto xeneize dejando una mejor impresión por la constancia de la búsqueda. Acaso, fue el punto de máximo desacuerdo entre Rodolfo Arruabarrena, entrenador boquense, y Guillermo Barros Schelotto, técnico velezano, cuando se cruzaron en la sala de sus conferencias de prensa. Nada de tensión: el cariño que se guardan por haber compartido como futbolistas los días de gloria azul y oro permitió ver y escuchar un sano intercambio caraterizado por la complicidad.

A ciertos hinchas de Boca, la escena les habrá sacado varias carcajadas y, a muchos otros, alguna lágrima de nostalgia. Ya se habían abrazado, sonreído y hablado en reiteradas veces sobre el costado del campo de juego, antes y después del empate 1-1, con el agregado de Gustavo Barros Schelotto. Sin embargo, la simpatía continuó ante la presencia de los micrófonos.

Sobraron las sonrisas y los chistes entre los Mellizos Barros Schelotto y Rodolfo Arruabarrena. Gonzalo Colini - La Nación

El primer turno en la silla fue del DT del conjunto de Liniers. “Tuvimos un primer tiempo muy bueno en el que, quizás, nos tendríamos que haber ido ganando por uno o dos goles. Tuvimos tres situaciones muy claras de gol. Un mano a mano que tapa Álvaro [Montero, al que dirigió hasta antes del Mundial], dos a Godoy y la pelota que saca Paredes en la línea. Hubiera sido justo, en el primer tiempo Vélez jugó muy bien”, inició el Mellizo.

“Después, en el segundo, con tantos jugadores de jerarquía y muy buenos jóvenes que están por algún motivo en el equipo, nos llevaron a jugar a nuestro campo. No pudimos dominar el juego como lo hacemos. Boca manejó la pelota, pero no tuvo situaciones claras de gol: fueron todos centros con rebotes. Nos dominaron, pero sin una chance como las que tuvimos nosotros. También hay que reconocer que Boca es Boca, es mucha jerarquia”, empezó a ceder la batalla analítica, aunque nunca se dio perdedor. “Quizás, queda en la vista los últimos minutos donde Boca nos jugaba pelotas largas a Villa, pero lo nuestro en el primer tiempo fue muy bueno. Termina siendo un partido parejo y un empate justo para los dos”, concluyó su visión.

Como viene ocurriendo, Guillermo decidió no gritar la apertura del marcador de su equipo ante Boca mediante el tiro libre del chileno Diego Valdés, aunque no cedió méritos de más en su análisis. Gonzalo Colini - La Nación

Cuando Guillermo todavía no había finalizado su conferencia, llegó Arruabarrena. Más rápido y vivo que nadie para dejar de responder, el técnico de Vélez lo miró e inició un ida y vuelta espectacular: “¿Querés que me vaya? Me voy, eh. No tengo drama, dale. Hasta luego, ahí está el Vasco. Me voy porque él está pidiendo que me vaya“. Schelotto lo saludó por última vez y le dejó de regalo una palmada en la espalda. Y al resto de los periodistas y las cámaras encendidas, un diálogo imperdible, simpático y en el que no se mintieron.

“Me voy a quedar acá, escuchándote”, lo desafió Guillermo. “Dale, ¿qué dijiste?“, se inquietó Arruabarrena. ”Nada... El primer tiempo, nuestro; el segundo, de ustedes", respondió el exdelantero, causándole la sonrisa irónica al exlateral izquierdo, que no estaba de acuerdo y lo hizo saber con un “mmmmm”. “No, no me cuentes los tiros en los palos, ¡que en uno cobraron offside!“, retrucó el platense, generando la resignación sarcástica del técnico de Boca: ”Ahhh... Tiene que venir Gustavo".

IMPERDIBLE intercambio entre Guillermo Barros Schelotto y el Vasco Arruabarrena en conferencia de prensa, tras el empate entre Boca y Vélez



🤷🏻‍♂️ "PRIMER TIEMPO NUESTRO, EL SEGUNDO DE USTEDES..."



🤨 "MMMM" pic.twitter.com/7Xe6rB25EO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

Claro, al comenzar a contestar su ronda de preguntas, Arruabarrena aportó una visión ligeramente diferente y jugó en varios momentos con esa discrepancia con su excompañero: “Hemos hecho un buen partido. Estoy conforme, es esta la manera. Tenemos que tratar de repetirlo o que se mejore durante una cantidad de tiempo importante. No sé lo que habrá dicho Guillermo, pero creemos que merecíamos llevarnos los tres puntos: si le vas a hablar a él te va a decir que no. Enfrente hubo un rival que sabe perfectamente lo que quiere y entrenadores súper capacitados: por algo están donde están últimamente en los torneos locales”.

Al profundizar en el análisis, continuó con el convencimiento de los momentos: “El gol fue un golpe duro después de diez minutos nuestros muy buenos. Después tuvimos otros diez en los que no nos encontrábamos bien, perdíamos la pelota y segundas jugadas, pero empatamos y tuvimos otro cabezazo de Ascacíbar. Para mí el partido es completo. Nos tenemos que enfocar en seguir por acá, van tres partidos de buen fútbol: alguno con distracciones, pero es por acá”.

Al Vasco Arruabarrena le agradó mucho el encuentro que jugó su Boca y, con chicanas a Guillermo, sentenció que merecieron los tres puntos: "Jugamos el mejor partido, este es el camino", dijo. Gonzalo Colini - La Nación

Si bien se distanciaron en la justicia del resultado, ambos coincidieron en lo que les falta a sus respectivos equipos. Sobre todo, a casi un mes de volverse a cruzar por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Debiéramos mejorar la definición, que nos faltó en el primer tiempo. Por ahí hubiéramos marcado una diferencia mayor que nos permitiera manejar de otra manera el partido”, respondió Guillermo, algo que también señala Arruabarrena entre sus hombres: “Nos ha faltado que la pelota entre, una vez más. A todo el equipo le falta esa cuota de gol, salvo el Ruso [Ascacíbar], que la está metiendo. Pero nos está costando esa definición. A mi entender, hicimos el mejor partido ante un rival de jerarquía, que tiene chicos, grandes y saben lo que quieren”.

El campeón del mundo impresionó a Guillermo Barros Schelotto al verlo jugar desde cerca: "Es un jugador extraordinario, que dejó una marca en donde jugó", lo elogió. Gonzalo Colini - La Nación

La joya restante de Barros Schelotto pasó por su apreciación sobre Leandro Paredes, jugador que forzó que le comentara a su colega lo impresionado que lo dejó al verlo presencialmente: “Es un jugador extraordinario, que juega de primera. Si necesita la pausa, la hace con la pelota en el pie. Se nota su calidad, que es el 5 de Boca. Se lo dije al Vasco: lo bien que juega. No lo podés ir a presionar porque cuando querés hacerlo, te la juega de primera; cuando lo dejás que la maneje, hace la pausa para que pasen los demás y mete el pelotazo largo”.