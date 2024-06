El incomprensible gol en contra de Recife contra Novorizontino a los ¡21 segundos de partido!

Escuchar

El partido entre Sport Recife y Novorizontino, por la Serie B brasileña, entregó un gol en contra para la historia. Novorizontino, el visitante, necesitó apenas 21 segundos de juego para abrir el marcador. Lo curioso fue que lo hizo ¡sin haber tocado la pelota! Porque el local monopolizó la posesión en aquellos primeros instantes y la primera jugada terminó con un pase atrás del zaguero Alisson Cassiano. El defensor jugó de memoria para reciclar la maniobra, con tanta mala suerte que el arquero Caíque França estaba casi en la puerta del área, lejos del lugar al que fue el balón. Mansa y tranquila, la pelota ingresó en la red, ante la atenta mirada de los incrédulos hinchas pernambucanos.

Aquél sería un pésimo presagio para el equipo local, que tiene en su plantel a los argentinos Alan Ruiz (ex Gimnasia de La Plata), Christian Ortiz (ex Independiente y Defensa y Justicia), el uruguayo Fabricio Domínguez (ex Racing y Argentinos Juniors) y el venezolano Roberto Rosales (ex Málaga, de España), y perdería el encuentro por 2-1. La nómina de conocidos del fútbol argentino en Recife se completa con el entrenador Mariano Soso, quien también dirigió a Gimnasia (La Plata), San Lorenzo, Defensa y Justicia y Newell’s. El portal brasileño GloboEsporte reportó que Novorizontino amplió la ventaja todavía en el primer tiempo, gracias a un remate desde los doce pasos de Fabrício Daniel (un ex Recife). El gol de Domínguez para el equipo local en el segundo tiempo no fue suficiente para empatar.

Reemplazante del lesionado capitán Rafael Thyere, Alisson Cassiano fue consolado por dos compañeros después de su desafortunada intervención. La hinchada, en cambio, no se lo perdonó: fue silbado cada vez que tocó la pelota después del desgraciado gol en contra. La bronca contra el defensor continuó en las redes sociales: “Hermano, ese gol en contra de Sport... Sigo sorprendido hasta ahora”, publicó un usuario de la red X (ex Twitter). “Nunca vi esto en mi vida”, se lamentó otro hincha del León de Pernambuco.

“Qué gol en contra más bizarro. Nunca he visto esto en mi vida. Cassiano tuvo gran parte de culpa, pero Caíque tuvo parte de culpa en también. Los defensores y los arqueros tienen que hablarse durante el partido. No hubo diálogo entre ellos. Gol vergonzoso. Vergonzosa derrota parcial”, protestó otro hincha de Sport. “Tengo 72 años. Nací hincha de Sport. Nunca (¡nunca!) vi un gol en contra como este”, publicó un veterano simpatizante. “Sin riesgo de equivocarme: este gol a los 21 segundos en la Arena Pernambuco es uno de los goles en contra más increíbles que vi en 34 años de fútbol. La defensa de Sport fue retrocediendo y Alisson Cassiano resolvió dar el pase atrás para el arquero... ¡que estaba en la media luna!”, contó @papodebola en la red social X (antes, Twitter). “Para mí, Caíque França es tan responsable como Alisson Cassiano de este bizarro gol en contra de Sport. Su posición no tenía ningún sentido”, criticó otro usuario.

