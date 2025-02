Polémica en Brasil: Neymar y otras figuras del fútbol, en contra de césped artificial

En un pronunciamiento que rápidamente generó repercusiones, Neymar y otras destacadas figuras del fútbol brasileño como Thiago Silva, Lucas Moura y Philippe Coutinho alzaron su voz este martes contra el uso de canchas de césped sintético en los torneos profesionales.

A través de un comunicado conjunto, difundido en sus redes sociales, los jugadores exigieron que todos los partidos se disputen sobre pasto natural, argumentando que la calidad del juego se ve afectada por las superficies artificiales.

“El fútbol profesional es natural, no sintético”, afirmaron en un mensaje que rápidamente se viralizó. A la declaración se sumaron otras estrellas locales, entre ellas Gabigol, actual delantero de Cruzeiro. En el texto, los futbolistas sostuvieron que, si Brasil aspira a ocupar un rol protagónico en el mercado mundial del fútbol, “el primer paso debería ser exigir la calidad de la superficie en la que juegan y se entrenan los futbolistas”.

Neymar, recientemente incorporado al Santos, club en el que inició su carrera, fue uno de los más enfáticos. “La solución a un césped malo es hacer un buen césped, así de simple”, expresaron los jugadores. Además, subrayaron que en las ligas más prestigiosas del mundo, la opinión de los futbolistas es escuchada y se realizan inversiones para garantizar la calidad del terreno de juego. “Se trata de ofrecer calidad para quienes juegan y para quienes miran”, remarcaron.

La problemática de las condiciones del césped en el fútbol brasileño no es nueva. Durante las ediciones 2019 y 2021 de la Copa América, tanto entrenadores como jugadores manifestaron su descontento con el estado de los campos de juego en distintos estadios del país.

Si bien la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) permite el uso de césped sintético, la mayoría de los estadios de la primera división cuentan con pasto natural, incluyendo el icónico Maracaná de Río de Janeiro.

Sin embargo, algunos clubes optaron por la superficie artificial. Palmeiras y Botafogo son dos de los equipos que eligieron este tipo de suelo en sus estadios, en parte debido a que sus recintos también albergan conciertos y otros eventos. Tras la publicación del comunicado de los futbolistas, Palmeiras defendió su elección y aseguró que el césped de su estadio está certificado por la FIFA. “Nuestro campo sigue los mismos parámetros que uno de hierba natural en perfectas condiciones”, aseguró la institución en un comunicado.

Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que:



- O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a… pic.twitter.com/O8aIYYc3rY — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 18, 2025

El club paulista también respondió a los cuestionamientos de los jugadores. “Respetamos la opinión de quienes expresaron su preferencia por los campos de césped natural, pero consideramos que este problema no se resolverá con críticas superficiales y sin base científica”, sostuvo la dirigencia del ‘Verdão’.

Por su parte, Juventude, equipo de Caxias do Sul, aprovechó la ocasión para destacar la calidad del campo de juego del estadio Alfredo Jaconi. “Es demasiado bonito”, expresó el club en su cuenta oficial de X, acompañado de una fotografía aérea del recinto.

Gramado natural do Alfredo Jaconi é coisa linda demais 🏟️



📷 Fernando Alves/ECJ #ECJ #Juventude pic.twitter.com/jI6HTqB5Yx — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 18, 2025

El debate sobre las superficies sintéticas no es exclusivo de Brasil. En diversas partes del mundo, jugadores y entrenadores expresaron su rechazo a este tipo de césped, alegando que es más duro y áspero, y que incrementa el riesgo de lesiones. No obstante, expertos consultados por medios brasileños afirman que no existe un consenso científico sobre este punto.

El mensaje completo de Neymar

Es preocupante ver el rumbo que está tomando el fútbol brasileño. Es absurdo que tengamos que hablar de césped sintético en nuestros campos.

Objetivamente, con el tamaño y la representación de nuestro fútbol, ​​esto ni siquiera debería ser una opción. La solución a un mal césped es hacer un buen césped, es así de sencillo.

En las ligas más respetadas del mundo se escucha a los jugadores y se realizan inversiones para asegurar la calidad del terreno de juego en los estadios. Se trata de ofrecer calidad a quienes juegan y miran.

Si Brasil quiere definitivamente ser protagonista en el mercado mundial del fútbol, ​​la primera medida debería ser exigir calidad de la superficie sobre la que juegan y entrenan los deportistas.

¡EL FÚTBOL PROFESIONAL NO SE JUEGA EN CÉSPED SINTÉTICO!

