El insólito error del arquero de Tigre que le dio la victoria a Banfield

A Felipe Zenobio se le escapó la pelota de las manos y Mauro Méndez no perdonó; el partido finalizó 1 a 0

En un partido dinámico pero con oportunidades justas para ambos equipos, Banfield y Tigre no lograban quebrar el marcador en el Estadio Florencio Sola. Sin embargo, a los 22 minutos del segundo tiempo, Mauro Méndez, del Taladro, aprovechó sus habilidades de delantero para, tras un centro, posicionarse en el punto de rebote del arquero a la espera de una chance y lo consiguió: Felipe Zenobio recibió la pelota en su lugar, pero tuvo una floja reacción, se le escapó y el Matador tuvo que sacar del medio.

Antes del gol, Banfield ya había realizado algunos acercamientos. Comenzó a meter a Tigre en su propio territorio y a bombardear con centros. Incluso, Rodrigo Auzmendi había tenido una chance clara: tras una mala salida de la defensa, el delantero recibió la pelota con total libertad y, sin marca encima, remató desde afuera del área, aunque Zenobio respondió con firmeza y la mandó al córner.

En este marco, Banfield aprovechó un tiro de esquina para mandar a todo su arsenal al área del conjunto de Victoria. En primer lugar, buscó con un centro pero fue rechazado. Luego volvió a insistir e Ignacio Abraham, lateral derecho del Taladro, desbordó por el costado y mandó la pelota de nuevo a la zona congestionada. Allí, Auzmendi conectó y remató, y, si bien fue un tiro flojo y con dirección al arquero, Zenobio no pudo responder y la pelota quedó casi sobre la línea. Así, Méndez, que estaba en el lugar exacto, la empujó y volvió al gol.

Para Méndez, por su parte, significó un gol especial y así lo demostró: volvió a convertir después de 20 días. Su última anotación había sido durante el cruce ante Belgrano, en el que su equipo perdió 2 a 1 en Córdoba. Además de la euforia, lo festejó con alegría y un mensaje para su familia, ya que va a ser papá.

