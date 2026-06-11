Fiesta inaugural del Mundial 2026, EN VIVO: hora, TV y las últimas noticias de la ceremonia

Este jueves, México y Sudáfrica le subirán el telón al Mundial 2026. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 16 (horario argentino), por la primera fecha del Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, que será sede de un partido inaugural de una Copa del Mundo por tercera vez, un récord absoluto hasta la fecha. Previamente, a partir de las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres fiestas inaugurales de esta edición. Las dos restantes, en un hecho inédito, serán el viernes antes de los debuts de Canadá (vs. Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto) y Estados Unidos (vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles), las otras naciones anfitrionas.