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Fiesta inaugural del Mundial 2026, EN VIVO: hora, TV y las últimas noticias de la ceremonia

El minuto a minuto sobre el inicio de la Copa del Mundo, los shows de apertura y las reacciones

Fiesta inaugural del Mundial 2026, EN VIVO: hora, TV y las últimas noticias de la ceremonia
Fiesta inaugural del Mundial 2026, EN VIVO: hora, TV y las últimas noticias de la ceremoniaEduardo Verdugo - AP

Mundial 2026: México recibe la ceremonia inaugural entre piquetes, protestas y obras sobre la hora

Federico Águila
Federico Águila

CIUDAD DE MÉXICO.- “Boicot al Mundial. CNTE”. Varias pintadas con esa inscripción quedaron este martes plasmadas en paredes y cartelería publicitaria a lo largo de la transitadísima Calzada de Tlalpan, la avenida que lleva hacia el legendario Estadio Azteca, donde mañana se correrá el telón del Mundial más caro y grande jamás celebrado hasta ahora.

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México vs. Sudáfrica, el partido inaugural

Tras la ceremonia inaugural, el partido que dará inicio al Mundial 2026 será México vs. Sudáfrica, el mismo cruce que se dio en la apertura de la Copa del Mundo 2010. Se cruzarán a partir de las 16 y lo televisarán Telefe, Disney+, Paramount +, DSports.

Horario y TV de la fiesta inaugural

Este jueves, México y Sudáfrica le subirán el telón al Mundial 2026. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 16 (horario argentino), por la primera fecha del Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, que será sede de un partido inaugural de una Copa del Mundo por tercera vez, un récord absoluto hasta la fecha. Previamente, a partir de las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres fiestas inaugurales de esta edición. Las dos restantes, en un hecho inédito, serán el viernes antes de los debuts de Canadá (vs. Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto) y Estados Unidos (vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles), las otras naciones anfitrionas.

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