El insólito penal que cobraron para San Martín de Tucumán en la Primera Nacional

San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan empataron 1-1 este domingo en el estadio La Ciudadela, por la fecha 24 de la Primera Nacional, en un partido que quedó marcado por un penal sancionado en favor del conjunto local, pese a que la repetición mostró que la pelota había impactado claramente en la pierna de un defensor.

La controvertida acción comenzó a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando el equipo tucumano avanzó por la banda izquierda. Agustín Graneros envió un centro que cayó apenas por detrás del punto penal y uno de sus compañeros conectó la pelota de primera, ante la salida de un jugador de San Martín de San Juan que intentaba bloquear el remate.

La jugada de la polémica

El disparo golpeó en la pierna del defensor y la pelota salió despedida hacia afuera del área. La jugada parecía continuar con un contraataque del conjunto sanjuanino, ya que el mediocampista que llevaba la camiseta número 8 ya corría en busca de la pelota para encabezar el avance de su equipo. Sin embargo, el árbitro Brian Ferreyra detuvo repentinamente el encuentro y señaló el punto penal.

El futbolista que había realizado el remate y otro jugador de San Martín de Tucumán que se encontraba dentro del área levantaron los brazos para reclamar una supuesta mano. Ferreyra atendió el pedido e interpretó que había existido una infracción, aunque las imágenes televisivas despejaron rápidamente las dudas.

La cuenta oficial de San Martín de San Juan sostuvo que se trató de un "vergonzoso penal" X Club Atlético San Martín

Como en la Primera Nacional no se utiliza el VAR, el árbitro no contó con la posibilidad de revisar la jugada y mantuvo su decisión. Luego de las protestas de los visitantes, Carabajal se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0 a los 52 minutos.

La cuenta oficial de San Martín de San Juan expresó inmediatamente su malestar en X. “Después del vergonzoso penal cobrado por Ferreyra, gol del local”, publicó el club para informar la apertura del marcador.

La ventaja del equipo tucumano, de todas maneras, duró apenas tres minutos. A los 55, Franco Coronel convirtió el empate para San Martín de San Juan y estableció el 1-1 definitivo. Después del encuentro, el autor del gol visitante cuestionó la decisión arbitral, aunque consideró que se había tratado de un error.

Franco Coronel aseguró que el gol del equipo tucumano llegó luego un fallo erróneo del árbitro

“El gol de ellos viene de una equivocación del árbitro. Creo que no fue penal; yo estaba muy cerca de la jugada. Puede pasar, se puede confundir”, expresó Coronel. Además, contó que se acercó a Ferreyra para advertirle que se había equivocado y que el juez le respondió que también contaba con la asistencia del intercomunicador. “Está claro, ustedes también lo vieron. Es una equivocación, puede pasar”, concluyó.

Con este resultado, San Martín de Tucumán llegó a los 31 puntos y quedó ubicado en la novena posición, mientras que San Martín de San Juan alcanzó las 28 unidades y ocupa el decimocuarto puesto.

La Primera Nacional se disputa en dos zonas de 18 equipos, con partidos de ida y vuelta. Los líderes de cada grupo se enfrentarán en una final en cancha neutral por el campeonato y el primer ascenso. El segundo se definirá mediante un torneo reducido, del que participarán el perdedor de esa definición y los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Los dos últimos de cada grupo perderán la categoría.