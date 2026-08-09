San Martín Tucumán y San Martín San Juan empataron 1-1 por la Primera Nacional 2026

San Martín Tucumán y San Martín San Juan empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 24 del Primera Nacional 2026. Firmaron tablas en el estadio Estadio La Ciudadela, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino. Para San Martín Tucumán el gol fue marcado por Carabajal, mientras que para San Martín San Juan el gol fue anotado por Coronel.

Con este resultado, San Martín Tucumán suma 31 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que San Martín San Juan tiene 28 unidades, en la 14 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están San Martín Tucumán y San Martín San Juan en la tabla de posiciones, tras la fecha 24

Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026

El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.