El mapa geopolítico del Mundial 2026: por qué la Premier League revalida su título de “la mejor liga del mundo”

El fútbol de selecciones se considera la máxima expresión de la identidad de un país, pero el mundo globalizado hoy termina dictando las reglas. Con las listas prácticamente confirmadas, salvo algún cambio que pueda surgir por lesión, la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá nos dice que el centro de gravedad del fútbol moderno está en Europa, con más del 70% de los jugadores allí. Pero más precisamente está en Inglaterra, que concentra más del 16% de los futbolistas de la competición en la Premier League.

De los 1248 futbolistas que participan por las 48 selecciones en esta cita histórica, 200 juegan en el sistema de ligas de Inglaterra (contando Premier League y Championship). La cifra equivale a más del 16% del total de los atletas que disputan la Copa del Mundo. Para tomar dimensión del fenómeno, esta liga duplica a su inmediato perseguidor, la Bundesliga de Alemania, con 100 futbolistas, y a La Liga de España, con 81. Le siguen la de Francia con 79 y con 66 la de Italia, que no clasificó al Mundial.

La Premier League y los capitanes

Leading their nations at the 2026 World Cup 💪 pic.twitter.com/mGJT80Mt1a — Premier League (@premierleague) June 11, 2026

Y hay otro dato que lo agranda. De las 5 grandes ligas de Europa es el seleccionado que más futbolistas convocó de su propia competición. Inglaterra lidera de manera indiscutible con 21 jugadores que disputan la Premier League, lo que representa el 80,8% de sus 26 convocados. España lo sigue de cerca con 17 jugadores en La Liga (65,4% de la plantilla), lo que demuestra una fuerte presencia de su certamen. Alemania ocupa el tercer lugar con 11 jugadores en la Bundesliga (42,3%), mantiene una buena concentración de locales. Francia se ubica cuarto con solo 7 jugadores en Ligue 1 (26,9%), con menor presencia en su liga nacional. Portugal termina último con solo 3 jugadores en Liga Portugal (11,5%), y con la mayoría de sus figuras en ligas extranjeras como Inglaterra, Francia e Italia.

Los Argentinos que juegan en la Premier League

El plantel de la selección argentina que va en defensa del título en el Mundial 2026 cuenta con 6 jugadores que militan en la Premier League. Es la segunda liga más representada detrás de la española. Están Emiliano Martínez (Aston Villa), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Enzo Fernández (Chelsea) y Marcos Senesi (Tottenham).

Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, protagonistas en Chelsea y Liverpool. Dos campeones del mundo que son figuras en la Premier League Agencias

El resto del plantel de Scaloni se reparte la distribución de ligas. Lidera la de España con siete presencias. Seis juegan en el Atlético de Madrid (Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Nico González, Thiago Almada y Giuliano Simeone). A ellos se suma Giovani Lo Celso de Real Betis. Cierra el podio la Ligue 1 gracias a Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Valentín Barco. Y hay tres que cuentan con dos representantes: la Liga Profesional del fútbol argentino, Serie A (Nicolás Paz y Lautaro Martínez) y la MLS (Lionel Messi y Rodrigo De Paul). Con un único convocado del Brasileirao (José Manuel López).

¿Qué pasa en América?

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni tiene dos jugadores que juegan en la Primera División de Argentina. Leandro Paredes en Boca Juniors y Gonzalo Montiel en River Plate. También vale sumar a Nicolás Otamendi que firmó con el conjunto millonario antes del comienzo del Mundial.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en conferencia de prensa previa a un Superclásico Liga Profesional de Fútbol

En total son 19 los jugadores que envía el fútbol argentino a la máxima competición. Además de los 3 de Argentina, los demás fueron convocados por Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay (todos dirigidos por entrenadores Argentinos).

La liga de Brasil acrecienta su poderío en Sudamérica y bate un récord histórico de llevar 32 futbolistas al Mundial 2026, provenientes de 13 clubes. Los mismos fueron convocados por siete selecciones nacionales diferentes, y supera con creces la marca anterior de 27 representantes que registraron en la Copa del Mundo de Alemania 1974. Aún así, sólo 8 juegan en su propio seleccionado. Entre los 32 se encuentra José Manuel “El Flaco” López, el nueve del Palmeiras convocado por Lionel Scaloni.

Jose Manuel "El Flaco" López en un festejo de gol con Palmeiras Andre Penner - AP

La Liga de México tiene el lugar 15 entre las ligas que más jugadores aporta a la competición. Además de los 12 que jugarán para la selección de Javier Aguirre, 14 futbolistas más de esa liga jugarán con su selección en el Mundial. Las que convocaron de la Liga MX son: Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Colombia y Uruguay.

La MLS bate un récord

La MLS (Major League Soccer) está representada por un récord de 44 jugadores actuales en el Mundial 2026, la mayor cantidad de jugadores de cualquier liga en el hemisferio oeste, otro hito importante en su corta historia. Entre ellos están, por supuesto, Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en un entrenamiento con Inter Miami

Del total de 44 son 7 los que juegan para la selección de Mauricio Pochettino. Todos los números agigantan lo conseguido por la selección que dirige Thomas Tuchel. No parece casualidad. Es la liga que más aporta al Mundial y de la que más se nutrió su propio seleccionado. Todo indica que hacen las cosas bien y que potencian a los futbolistas. Tienen el torneo más competitivo del mundo y por algo sus equipos luchan por la Champions League año tras año. No llegan como favoritos, pero pueden dar la sorpresa.