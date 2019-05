Su último gol, en el 3-0 sobre Independiente, en marzo pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019 • 11:06

El miércoles pasado por la madrugada, Ignacio Scocco partió a Barcelona, España, con la necesidad de encontrar respuestas para la lesión muscular en el gemelo derecho que lo tiene a maltraer desde noviembre del año pasado. Acompañado por Pedro Hansing , médico de River, y Fabián Soldini, su representante, el delantero, en una decisión consensuada con el cuerpo técnico y la dirigencia, viajó a Europa para hacerse estudios y una interconsulta con el doctor Carles Pedret, un prestigioso médico español. Y, a priori, los resultados son positivos.

Pedret, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad Barcelona, es especialista en el tratamiento y seguimiento evolutivo de lesiones musculares y tendinosas. Tras la visita de Scocco, sus conclusiones llevaron tranquilidad al mundo millonario.

"Es factible que se vuelvan a lesionar estos músculos, no es un caso extraño. El gemelo puede tener lesiones reincidentes de forma habitual. Hemos repetido algunos estudios e hicimos nuevos. La lesión evoluciona correctamente, no es importante y tiene que ver con el estilo de juego, por eso no es extraña. Estamos trabajando para que no vuelva a lesionarse", afirmó el doctor español en diálogo con TyC Sports.

En los últimos 6 meses, Scocco suma 298 minutos en seis partidos (50 minutos promedio por juego). Fue titular ante Estudiantes (0-1), Atlético Tucumán (1-0) e Independiente (3-0). Ingresó frente a Al Ain (2-2), Newell's (4-2) y Palestino (0-0).

"Estamos trabajando para que no vuelva a lesionarse, pero su método de recuperación no varía, solo que el tiempo es un pelín más largo, nada más. No hay una lesión aguda, solo hay que esperar que cicatrice y volverá sin problemas a jugar", agregó Pedret. "Estamos viendo cómo abordamos la vuelta al trabajo del futbolista. Se continuará en la Argentina con el mismo método y llevará un poco más de tiempo por las re-lesiones".

¿Cuándo podría volver a jugar Scocco? "Yo no pondría plazos porque es un tejido relesionado. Cuando el tejido cicatrice adecuadamente el futbolista va a poder jugar sin ningún problema. Él está perfecto anímicamente, con ganas de volver rápido. Se ha cuidado físicamente y la idea es que no tenga esta lesión otra vez. Al principio era compleja, pero los médicos de River hicieron un gran trabajo para que pueda volver".

Yo no pondría plazos porque es un tejido relesionado. Cuando el tejido cicatrice adecuadamente el futbolista va a poder jugar sin ningún problema Carles Pedret

Reconocido mundialmente, Pedret es docente, trabaja como asesor externo de múltiples equipos profesionales de la Premier League, Serie A de Italia, Liga de España, Superliga de China, Pro League de Bélgica y Bundesliga de Alemania, y también es colaborador externo de la Real Federación Española de Tenis y asesor de equipos españoles de básquetbol. Una de las grandes figuras que tuvo bajo su órbita fue Kobe Bryant durante su recuperación por la rotura del tendón de Aquiles.

Nacho Scocco espera volver en el segundo semestre Fuente: AP

Ahora, el delantero millonario visitará a un nutricionista en Villarreal y el sábado emprenderá su regreso hacia Buenos Aires, donde continuará con la recuperación y buscará dejar atrás la mala racha de lesiones para regresar el próximo semestre en condiciones. Con contrato hasta junio de 2020, su evolución también mantiene en vilo a la CD por la idea de renovar el vínculo del delantero, que la útlima vez que pudo completar los 90 minutos fue el 13 de agosto de 2018 en el empate 0-0 con Huracán en la primera fecha de la reciente Superliga.

La historia de su desgarro eterno

Scocco se desgarró el gemelo derecho por primera vez el 3 de noviembre de 2018 ante Estudiantes. Luego, el 21 de noviembre, a tres días de la fallida definición ante Boca de la Copa Libertadores, sufrió una nueva lesión muscular al exigirse para llegar. Regresó el 18 de diciembre ante Al Ain en el Mundial de Clubes, pero, el 13 de enero, en plena pretemporada, volvió a tener una molestia muscular en el gemelo derecho que lo marginó de los primeros partidos y luego se potenció el 26 de febrero al padecer una entesitis en el aductor derecho.

Así, tras sólo poder sumar 50 minutos en cuatro meses, en febrero fue al banco ante Banfield y San Martín de Tucumán, pero no ingresó y recién volvió a jugar oficialmente el 2 de marzo en el 4-2 a Newell's por Superliga: entró a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Lucas Pratto y marcó un gol de penal (no convertía desde el 2 de octubre ante Independiente, en el 3-1 de los cuartos de final de la Libertadores). Luego, no entró con Alianza Lima, fue titular ante Atlético Tucumán, ingresó con Palestino y volvió a jugar desde el inicio frente a Independiente, al que le marcó, otra vez de penal, en la goleada 3-0 del 17 de marzo.

El último gol de Scocco fue el 17 de marzo en la goleada 3-0 ante Independiente: marcó de penal, tal como había sucedido ante Newell's el 2 de marzo en su regreso oficial.

Pero lo que parecía ser un regreso con gol y buen rendimiento, terminó en una nueva decepción: el 21 de marzo volvió a encender las alarmas en un entrenamiento al sufrir una molestia muscular en su gemelo derecho -la misma zona que lo viene afectando desde noviembre pasado- y tener que abandonar la práctica. Todo sucedió en medio de un fútbol reducido con dos equipos de ocho jugadores. Scocco fue a presionar una salida de Javier Pinola desde el fondo, intentó trabar para recuperar la pelota y automáticamente sintió dolor y se frenó. Ante la situación, y por precaución, el cuerpo técnico decidió que no continúe jugando.

Scocco, cuando se lesionó en un partido ante Estudiantes, en noviembre de 2018 Fuente: FotoBAIRES

Finalmente, se confirmó un nuevo desgarro en el gemelo derecho pero se creía que en un plazo de tres semanas, el delantero ya iba a estar disponible para volver a jugar. Nada de eso ocurrió y el problema se potenció en los últimos días. Del hipotético alta médica que podía recibir esta semana, todo terminó en nuevas molestias y una decisión para intentar cambiar el rumbo de su presente cabizbajo: buscar soluciones en Barcelona con el especialista Pedret para iniciar en junio un tratamiento que le permita volver en condiciones durante el próximo semestre.