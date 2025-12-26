El presidente del Fenerbahçe, de Turquía, investigado por suministro y consumo de drogas

En el marco de la investigación sobre «drogas» llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul contra los medios de comunicación, el presidente del Fenerbahçe y empresario Sadettin Saran fue citado a declarar como “sospechoso” por los delitos de “suministro de sustancias estupefacientes”, “facilitar el consumo de sustancias estupefacientes” y «consumo de sustancias estupefacientes». Saran, que se encontraba en el extranjero, fue objeto de un registro exhaustivo por parte de la gendarmería en su casa de Göktürk y en su finca de Çanakkale Asos. Tras su regreso a Turquía, Sadettin Saran acudió a declarar y se sometió a un análisis de drogas en el Instituto de Medicina Legal, donde se le tomaron muestras de sangre y cabello.

Saran, sobre quien se dictó una orden de control judicial con prohibición de salir del país, dio positivo en cocaína en el análisis de cabello. Sadettin Saran declaró que nunca había consumido la sustancia detectada en el análisis y, al día siguiente, acudió a un laboratorio privado para someterse a una nueva prueba. El hecho es parte de una gran investigación que tiene en la mira a periodistas, artistas y personalidades de las redes sociales.

“Tenemos plena confianza en que nuestro presidente superará este proceso con el mismo sentido común y fortaleza que siempre ha demostrado”, dijo el club en X Seskim Photo/MB Media - Getty Images Europe

Saran fue detenido y trasladado por agentes de la gendarmería al Palacio de Justicia de Estambul, en Çağlayan. Tras prestar declaración ante la fiscalía, fue remitido al juez de instrucción con la solicitud de control judicial, que consiste en presentarse dos días a la semana, los lunes y los jueves, en la comisaría para firmar. El tribunal decidió poner en libertad a Saran con la condición de que se presentara dos días a la semana para firmar.

Fenerbahçe emitió un comunicado expresando su apoyo a Saran y asegurando a los aficionados que las operaciones del club continuarían sin interrupciones.

“Tenemos plena confianza en que nuestro presidente superará este proceso con el mismo sentido común y fortaleza que siempre ha demostrado”, dijo el club en X. “Nuestro presidente, el Sr. Sadettin Saran, dejará atrás estos días y continuará trabajando con determinación por nuestro club”.

Fenerbahçe es uno de los clubes más grandes de Turquía Petros Karadjias - AP

Simpatizantes del Fenerbahçe se reunieron alrededor del palacio de justicia para mostrar su apoyo al presidente del club. Se tomaron intensas medidas de seguridad dentro y alrededor del lugar y se prohibió a los miembros de la prensa el acceso a las plantas donde se llevaría a cabo la declaración de Saran.

Con sede en Estambul, Fenerbahçe es una de las franquicias deportivas más populares y exitosas de Turquía. El expresidente del club, Aziz Yildirim, pasó más de un año en la cárcel en 2012 por cargos de arreglo de partidos, antes de ser absuelto cuando un nuevo juicio determinó que el caso anterior estuvo influenciado por jueces, fiscales y oficiales de policía corruptos.

El club también se ha visto envuelto en una investigación separada sobre apuestas ilegales y arreglo de partidos en el fútbol turco. Fenerbahce también tiene equipos que compiten en baloncesto, voleibol, atletismo y natación, entre otros deportes.