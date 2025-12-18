River: Fausto Vera es el primer refuerzo que tiene Marcelo Gallardo para la temporada 2026

A solo dos días del regreso a los entrenamientos, Marcelo Gallardo empieza a tener noticias positivas de un incipiente libro de pases tan movido como difícil: River acordó la incorporación de Fausto Vera, el primer refuerzo para la temporada 2026. Luego de dos arduas semanas de negociaciones con Atlético Mineiro, se alcanzó un entendimiento definitivo para el préstamo por un año con opción de compra del mediocampista de 25 años, que dejará el fútbol brasileño después de tres temporadas. Y no será es la única cara nueva que el DT pretende para el eje del campo: ahora se intentará romper el mercado con la llegada de Santiago Ascacibar.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el acuerdo entre River y Atlético Mineiro es por una cesión de un año con cargo de alrededor de 500 mil dólares y una opción de compra que ronda entre los 4 y los 4,5 millones de dólares. Su vuelta al fútbol argentino se produce tras una irregular temporada en el Brasileirão, sin tener el rodaje deseado en el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, quien no lo iba a tener como prioridad para 2026.

De esta manera, a pesar de contar con ofertas de la MLS y México, la voluntad del jugador de vestir la banda roja fue fundamental para cerrar la operación que se ata a la nueva política del mercado de pases millonario: cesiones con costo y opciones de compra para evaluar a los futbolistas durante un año, y luego decidir si merecen la incorporación definitiva.

Fausto Vera deja Atlético Mineiro, donde no juega desde el 16 de noviembre pasado. Edilzon Gamez - Getty Images South America

Con un presupuesto que ronda los 20 millones de dólares -sujeto a cambios por posibles ventas-, la Comisión Directiva que encabeza el presidente Stefano Di Carlo apuesta a bajar el gasto en el mercado, tras invertir unos 70 millones de dólares por 16 jugadores en los últimos tres mercados de pases, con cifras exorbitantes y elevadas por fichas de jugadores que no tuvieron el rendimiento esperado. Además, a partir de los nuevos contratos también se dispuso un tope fijo del 60 por ciento del salario y el resto dependerá de la productividad y el cumplimiento de objetivos.

Fausto Vera es el primer jugador que acuerda su llegada a River bajo estas condiciones y ya está en el país desde hace unos días aguardando la revisión médica, que se daría antes del fin de semana si los clubes alcanzan a intercambiar la documentación. El volante surgido en Argentinos Juniors, que ya había sido buscado en sucesivas ocasiones por Gallardo, disputó 32 encuentros esta temporada entre las cuatro competencias -Brasileirão, Copa Sudamericana, Copa de Brasil y Campeonato Mineiro-. En total, sumó 21 titularidades, un gol y 1728 minutos, promediando 54’ por juego. A pesar de tener contrato hasta diciembre de 2027, en Mineiro ya no tenía lugar, al punto tal que su último partido fue el 16 de noviembre ante Bragantino, y luego fue cuatro veces consecutivas al banco, sin ser convocado para la última fecha del campeonato de primera división y despidiéndose anticipadamente de sus compañeros.

A mediados de 2022 había sido traspasado desde Argentinos a Corinthians por 7,5 millones de dólares por el 70% de su ficha, después de 75 partidos con nueve goles y cuatro asistencias en La Paternal. En su primer equipo en Brasil jugó 96 partidos, con dos goles y cuatro asistencias, pero dos años más tarde salió en medio de la crisis económica del equipo paulista, y pasó a Atlético Mineiro por 4,5 millones. Ahora volverá al fútbol argentino para recuperar su mejor versión, siendo un volante con técnica, pase y visión de juego, con buena distribución, pero sin ser un número cinco clásico de contención y predominancia física. Habitualmente en los tres clubes de su carrera ha jugado con otro volante compartiendo el eje del campo.

Fausto Vera (5) pasó por el Corinthians de Brasil luego de dejar Argentinos Juniors, el club al que le convirtió en la Copa Sudamericana cuando se enfrentaron en 2024 Andre Penner - AP

Por eso, Gallardo no apuesta sólo a Vera para reforzar ese sector y esperará al fin de semana para acelerar por Santiago Ascacibar. Una vez que se dispute el Trofeo de Campeones de este sábado en San Nicolás, que marcará el final de la temporada de Estudiantes, en Núñez acelerarán por el mediocampista de 28 años. Es el gran deseo del mercado y el jugador por el que River está dispuesto a hacer una importante erogación de dinero: su pase está tasado en al menos seis millones de dólares. Tanto el jugador como el presidente Juan Sebastián Verón le abrieron públicamente la puerta a una negociación y a comienzos de mes ya se dio una primera reunión entre los agentes Kristian Bereit y Federico Iglesias -trabajan con el Ruso- y los dirigentes millonarios.

Este sábado comenzarán los trabajos de pretemporada en River Camp, pero el Muñeco ya conoce que Vera será su primer refuerzo y aguardará por Ascacibar. Dos claros objetivos de mercado para adueñarse de la mitad de la cancha riverplatense y reconstruir un punto neurálgico en el que el Millonario ha sufrido a lo largo de los últimos tres años: entre Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Kevin Castaño y Juan Portillo se invirtieron unos 35 millones de dólares. Llegó el momento de agudizar el ojo, ajustar la billetera y dar en la tecla.