River adelanta el año: el plantel vuelve de las vacaciones y comienza los entrenamientos en Ezeiza

Vuelta al ruedo. El año aún no terminó, pero River empieza a dejar atrás un triste 2025 para comenzar a construir un 2026 que traerá consigo el enorme deber de reponerse de los constantes traspiés que sufrió desde el regreso de Marcelo Gallardo a la institución. Por eso, el entrenador decidió retomar este sábado los entrenamientos en River Camp, luego de tres semanas de vacaciones. Es el primer tramo de una larga preparación que tendrá más de un mes de trabajo entre Ezeiza, San Martín de los Andes y Uruguay con un plantel que ya tiene a su primera cara nueva: Fausto Vera pasó la revisión médica este viernes, firmó su contrato en las oficinas del Monumental y fue presentado oficialmente.

Sin los emblemáticos Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, que ya no estarán; sin la Copa Libertadores en el calendario luego de once participaciones consecutivas, y con el presidente Stefano Di Carlo iniciando su gestión, el año que se avecina en River estará marcado por el cambio de era y por las responsabilidades. Gallardo renovó por otra temporada, en la que tendrá que lograr lo que no consigue desde hace un año y medio: recuperar niveles individuales, acertar en las elecciones de futbolistas y construir un equipo fiable, seguro y convincente que vuelva a imponerse tanto en el plano local como en el internacional.

Stefano Di Carlo y el DT Marcelo Gallardo proyectan el trabajo para un 2026 en el que River intentará dejar atrás dos años sin trofeos, aunque sin Copa Libertadores en el horizonte. Hernan Zenteno - La Nacion

La última conquista del cuadro millonario fue la Supercopa Argentina, conseguida en marzo de 2024 bajo la conducción técnica de Martín Demichelis; en el comienzo de 2026 van a cumplirse dos años sin festejos. Un período prolongado, por la expectativa generada entre la vuelta del DT más ganador; por las inversiones de los últimos tres mercados, que bordearon los 70 millones de dólares por 16 jugadores, y por la amplitud de trofeos en un juego en un fútbol argentino que ofreció siete en la presente temporada y dispondrá ocho en 2026. De esos, River podrá apuntar a los torneos Apertura y Clausura, a la corona de campeón de Liga, a la Copa Argentina y al Trofeo de Campeones, ya que tanto la Supercopa Argentina como la Supercopa Internacional y la novedosa Recopa Argentina tendrán a los campeones de este año, entre los cuales no quedó el equipo rojo y blanco.

Además de la Copa Sudamericana, que comenzará en abril, el calendario millonario tendrá al menos cuatro competencias. El puntapié inicial será el 25 de enero, la visita a Barracas Central por la primera fecha del Apertura. A poco más de un mes del inicio, el mercado de pases tiene una actividad inusual para la fecha, pero lógica por las urgencias y las necesidades del entrenador. Por eso Gallardo, el gerente de fútbol Mariano Barnao y el presidente Di Carlo, más los secretarios técnicos Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, trabajan desde comienzos de mes para rediseñar un plantel que tiene a Vera como primer fichaje. El volante llega por una temporada en préstamo desde Mineiro, con un cargo de 500.000 dólares y una opción de compra que ronda los 4.500.000 dólares.

🗣️ "ESTOY MUY FELIZ DE LLEGAR AL CLUB MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA"



✍️ Firma: FAUSTO VERA, flamante refuerzo de River para el 2026



📹 @RiverPlate pic.twitter.com/juqUzRgYQb — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025

La llegada del mediocampista de 25 años es el primer movimiento concretado en un mercado más complejo en el que debe aguzar el ojo y afinar el lápiz por el cambio en su política: ahora se prioriza a las cesiones con costo y opción de compra para evaluar a los futbolistas durante un año y discernir si merecen la incorporación definitiva. Con un presupuesto que ronda los 20.000.000 de dólares, sujeto a cambios por posibles ventas, la nueva Comisión Directiva apuesta a bajar el gasto y así “corregir” el mercado, evitando cifras elevadas por jugadores que no tuvieron los rendimientos esperados. Además, a partir de los nuevos contratos también se dispuso un tope fijo del 60% del salario y el resto dependerá de la productividad y el cumplimiento de objetivos.

¿Qué busca el DT? Un defensor lateral izquierdo, un central, otro volante, un mediapunta y un delantero. Y abre conversaciones por diversos apellidos al mismo tiempo, en otro cambio de método. En este contexto, hay dos futbolistas por los que River está dispuesto a hacer la inversión más importante de un libro que se abrirá formalmente el 14 de enero y se cerrará recién el 10 de marzo: Santiago Ascacibar y Aníbal Moreno.

Marcelo Gallardo inicia los entrenamientos en River para 2026 antes de que termine un año triste para el club, sin trofeos; la pretemporada se desarrollará en Ezeiza, San Martín de los Andes y Uruguay. X @RiverPlate

Más allá de Vera, Gallardo pretende recomponer el mediocampo con otra pieza y el primer apuntado es el volante de Estudiantes, que este sábado finalizará su año con la disputa del Trofeo de Campeones, frente a Platense en San Nicolás. Una vez transcurrido ese partido, River avanzará por el Ruso y está dispuesto a ofrecer unos seis millones de dólares, cifra inicial para negociar por su pase. Tanto el jugador como el presidente pincharrata, Juan Sebastián Verón, abrieron públicamente la puerta a una tratativa, y de hecho ya se dieron las primeras conversaciones.

En tanto, lo de Moreno es mucho más complejo por la pretensión económica de Palmeiras. River lo busca desde hace tiempo, sigue habiendo charlas y siempre la limitación fue la de los 14.000.000 de dólares de tasación. Así y todo, el club hizo una oferta de US$ 6.000.000, considerando que el catamarqueño ha perdido la titularidad y el club paulista está dispuesto a negociarlo, pero intentando hacer valer la inversión de ocho millones que realizó hace dos años, cuando se lo compró a Racing.

Aníbal Moreno lucha por la pelota con Maximiliano Salas en el partido de River con Palmeiras por la Copa Libertadores en el Monumental, de septiembre último; el jugador del equipo brasileño está ahora en la mira del club millonario. JUAN MABROMATA� - AFP�

Por otro lado, la búsqueda de jugadores para la ofensiva se ha empantanado. Manchester City y Bayer Leverkusen acordaron finalizar la cesión de Claudio Echeverri, pero el destino de éste a partir de enero estaría nuevamente en el Viejo Continente: en Inglaterra no pretenden cederlo al fútbol sudamericano, más allá del deseo del jugador, y por eso Girona y Villarreal aparecen como alternativas. Mientras, hoy Gianluca Prestianni parece alejarse por la postura de Benfica: en Portugal aseguran que “le cierran la puerta a River” por las condiciones ofrecidas. Desde Buenos Aires enviaron una oferta para sumarlo en préstamo con un cargo de 900.000 euros y una opción de compra de 4.000.000 por 50% de su pase, pero los lusos no pretenden tratar en esos términs. Hoy entienden que el jugador se valorizó tras el Mundial Sub 20 y quieren hacer valer la inversión de 9,5 millones de euros que efectuan. El deseo del atacante mantiene viva la chance y River hará una contraoferta.

¿Qué otros nombres barajan? En la delantera, Tadeo Allende es una alternativa luego de su temporada en Inter Miami, pero Celta de Vigo lo tasó en 10.000.000 de euros y por ahora en enero el hoy compañero de Lionel Messi se presentará en España, mientras se defina su futuro. Y Santino Andino es del gusto del DT y se intentaría un acuerdo con Godoy Cruz, que apunta a venderlo, pero todavía no hay avances concretos. En la defensa, caída la posibilidad de sumar en préstamo a Julio Soler desde Bournemouth, ofrecieron al lateral izquierdo Elías Báez, que no fue descartado, y también se acercó el nombre del colombiano Jhohan Romaña, de San Lorenzo.

En River Camp, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Ian Subiabre y juveniles se mueven en la sesión inicial de preparación para la próxima temporada. X @RiverPlate

Así, con Vera como única cara nueva y sin haber concretado las salidas de Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli, que se presentarán para comenzar la pretemporada pero están buscando otros destinos, River empieza el camino de su 2026 en principio con 33 futbolistas, de los cuales 13 son juveniles que han alternado con la reserva este año. La mañana del sábado 20 de diciembre de 2025 marcará el inicio de una etapa. Determinante, decisiva.