El mensaje de Scaloni a los hinchas, a una semana de la derrota contra España: “Lo siento por no haberles podido traer otra copa”

A una semana de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni decidió volcar sus sentimientos en una extensa publicación de Instagram. El entrenador, quien no suele mostrarse activo en las redes sociales, les pidió disculpas a los hinchas por no haber conseguido el título y valoró el camino recorrido por el plantel durante la competencia.

El mensaje llegó después de varios días atravesados por emociones contrapuestas. “Después de una semana intensa, donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, comenzó.

Scaloni reconoció que no suele sentirse cómodo con este tipo de plataformas, pero consideró que, en esta oportunidad, era la mejor manera de dirigirse directamente al público argentino. “Aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar”, explicó.

Las disculpas de Scaloni a los hinchas argentinos

En el tramo más emotivo de la publicación, el director técnico lamentó no haber podido sumar un nuevo título al ciclo de la selección argentina. “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, escribió.

Pese a la frustración por el resultado, Scaloni les pidió a los hinchas que conservaran la imagen que el plantel buscó transmitir dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, reveló el modo en que describía a los futbolistas cuando conversaba con su esposa: “Mis guerreros”.

Scaloni definió al plantel como sus "guerreros" Michael Regan - FIFA - FIFA

“Ese es el verdadero trofeo”

El entrenador enumeró los valores que, desde su mirada, caracterizaron al grupo durante el Mundial: el esfuerzo, la perseverancia, la voluntad de sobreponerse a las adversidades y el compromiso de continuar incluso cuando el cansancio parecía imponerse.

“El esfuerzo, las ganas, el querer, el ‘yo puedo’, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… Ese es el verdadero trofeo”, manifestó.

La llegada del plantel a la Argentina tras la final de la Copa del Mundo Gustavo Garello - AP

El agradecimiento al plantel y a los hinchas

En el cierre, el entrenador expresó su gratitud hacia todas las personas que acompañaron a la delegación argentina. Mencionó especialmente a sus colaboradores, los futbolistas, el personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y quienes trabajan sin exposición pública para garantizar el bienestar del equipo.

“Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, a aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”, señaló.

Scaloni firmó la publicación con su nombre y añadió una posdata dedicada al afecto que recibió durante los últimos días: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.