escuchar

Parece tener un objetivo bien claro: tener un súper equipo para ir por todos los objetivos. Si la contratación de Lionel Messi ya puso patas para arriba a la MLS, Inter Miami pretende seguir sacudiendo el mercado mundial del fútbol con las contrataciones. Porque si bien se sabe que desde hace meses los directivos de la franquicia estadounidense trabajan para sumar a Luis Suárez al equipo que dirige Gerardo Martino, en las últimas horas circuló una fuerte versión que hay en carpeta, otro nombre de jerarquía para sumar para la próxima temporada. Está prevista una oferta millonaria para tratar de cerrar su contratación: se apunta nada menos que al arquero David De Gea.

Los directivos más influyentes de Inter Miami comenzaron a moverse en el próximo mercado de pases, ya que el equipo se quedó afuera de la postemporada de la MLS. Rápidamente llegar a un acuerdo de palabra con Luis Suárez que formará que reforzará el ataque de equipo tras la salida de Josef Martínez. El delantero uruguayo será refuerzo del equipo a partir del 1 de enero próximo, al término de su vínculo con Gremio de Brasil.

Luis Suarez tiene un acuerdo de palabra con Inter Miami y se sumaría el 1 de enero al equipo de la MLS. (Photo by Mauro Horita/Getty Images) Mauro Horita - Getty Images South America

Suárez no es la única estrella que quiere David Beckham para afrontar un año con cuádruple competencia por la MLS, la U.S. Open Cup, la Leagues Cup y la Concachampions. Y según el diario inglés Daily Star, la búsqueda se orientó hacia el guardavallas español que viene de actuar en la Premier League. “ La leyenda del Manchester United (por Beckham) le ofrece a David de Gea un fichaje multimillonario ”, es el título de la nota que revela el interés por el arquero tras el final de su contrato Manchester United. De Gea no aceptó una “enorme” rebaja salarial y finalizó su vínculo con el club inglés.

Son varios los clubes interesados en querer los servicios del arquero español, la última gran oferta le llegó desde Arabia: Al Nassr, según el medio inglés The Sun, le ofreció 500.000 libras esterlinas a la semana, pero fueron desestimadas. Y además explicaron que De Gea rechazó la oferta, porque tanto él como su esposa, Edurne, no están interesado en mudarse a Arabia.

David De Gea la figura que quiere Inter Miami para ocupar el arquero en la próxima temporada. (Photo by Andrew Kearns - CameraSport via Getty Images) Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

Aseguran que uno de los grandes obstáculo para tentar a De Gea es lo que ganaba en Manchester, ya que cobraba cerca de 435.000 dólares a la semana y si bien esa cifra es muy compleja de igualar para muchos clubes importantes, en Inter Miami parece no ser un impedimento. Según los medios ingleses, Beckham se muestra “discretamente optimista” para persuadir al arquero español de que se sume al equipo de Lionel Messi.

Si bien las posibilidades de que De Gea parecen ser ciertas, algunos periódicos en España consideran que el arquero podría desestimar cuestiones económicas y regresar a su país. Por eso, tampoco se descarta que Valencia o Real Betis puedan ser escuchados. Sin embargo, también consideran que De Gea y su esposa consideran una buena plaza para vivir los Estados Unidos, además de saber que hay figuras de la talla de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

LA NACION