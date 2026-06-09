El momento en el que una “cámara araña” cae sobre la cancha en pleno partido entre Hungría y Kazajistán
El incidente ocurrió mientras el partido se desarrollaba con normalidad en el estadio Nagyerdei, de la ciudad de Debrecen; las imágenes del hecho se viralizaron
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Un insólito episodio interrumpió la victoria de Hungría sobre Kazajistán cuando una cámara aérea suspendida por cables, conocida como “cámara araña”, se desplomó de manera repentina sobre la cancha. La secuencia quedó registrada por las transmisiones televisivas y rápidamente se viralizó en redes sociales.
El incidente ocurrió mientras el partido se desarrollaba con normalidad en el estadio Nagyerdei, de la ciudad de Debrecen. De un momento a otro, el dispositivo utilizado para capturar imágenes aéreas perdió estabilidad y cayó directamente sobre el terreno de juego, a pocos metros de los futbolistas.
A pesar del impacto, la cámara no alcanzó a ningún jugador ni integrante del cuerpo arbitral. Por esa razón, el encuentro apenas estuvo detenido durante algunos instantes mientras se evaluaba la situación.
Superado el susto, el amistoso continuó con normalidad. Kazajistán había golpeado primero en el marcador gracias a un tanto de Sergey Maliy a los nueve minutos de juego. Sin embargo, Hungría reaccionó en el complemento y logró revertir el resultado. Dominik Szoboszlai marcó el empate a los 52 minutos, mientras que András Schäfer puso en ventaja al conjunto local a los y Rajmund Tóth fue el encargado de sentenciar el 3-1 definitivo.
El desarrollo del juego estuvo marcado por la indisciplina del conjunto visitante, que acumuló varias tarjetas amarillas y sufrió la expulsión de Maksim Samorodov por doble amonestación. Esta inferioridad numérica facilitó la tarea del entrenador local, quien realizó múltiples modificaciones tácticas, incluyendo el ingreso decisivo de Tamás Szucs al comenzar la segunda etapa, pieza clave en la creación de dos de los tres tantos.
Tanto Hungría como Kazajistán llegaron a este amistoso después de competir en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El seleccionado húngaro integró el Grupo F junto a Portugal, la República de Irlanda y Armenia, y terminó peleando por los puestos de clasificación detrás de los lusos. Por su parte, Kazajistán formó parte del Grupo J, donde tuvo como rivales a Bélgica, Gales, Macedonia del Norte y Liechtenstein. En una zona muy competitiva, los kazajos finalizaron por detrás de las tres principales selecciones del grupo.
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