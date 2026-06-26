El motivo por el que Jordania pondría suplentes ante Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina se medirá este sábado, a las 23 (hora de nuestro país), ante un eliminado Jordania y les dará minutos a varios futbolistas que no venían teniendo tanto rodaje, tras clasificarse a los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026. Lo curioso es que el conjunto jordano también saldrá al campo con modificaciones y no lo hará con los titulares que afrontaron los primeros dos encuentros.

El seleccionado asiático, que disputa su primera Copa del Mundo, quedó afuera tras sus derrotas contra Austria y Argelia. Por lo que su entrenador, el marroquí Jamal Sellami, podría colocar suplentes contra la vigente campeona del mundo por un motivo específico y para ellos especial.

El director técnico piensa que el partido del próximo sábado en Dallas, les serviría como una prueba a futuro, para un país que hace apenas una década empezó a implantar de manera paulatina la profesionalización en el fútbol y que disfruta de su primera cita mundialista.

Entrenador de Jordania, Jamal Sellami.

El partido será en la madrugada jordana. Pese al horario, en su capital, Aman, esperan una nueva revolución para ver el encuentro. Nadie se quiere perder de ver a Messi. El Gobierno ya organizó eventos públicos para retransmitir por pantalla gigante en un ambiente distinto en tres puntos diferentes: el impresionante anfiteatro Romando de casi 2.000 años, la Plaza Hachemita y el anfiteatro Odeón. A las 3:00 del domingo se abrirán las puertas para ver el duelo que comenzará dos horas más tarde.

Luego de la derrota contra Argelia, el príncipe heredero, se manifestó en su cuenta de Instagram y publicó: “Los queremos y apreciamos sus esfuerzos, y sabemos lo mucho que desean hacer felices a los jordanos. No los defraudaron, ¡oh valientes!”.

El Fan Fest de Jordania @x: Jordan Embassy in Washington D.C

Colocar suplentes ante la Selección Argentina suena arriesgado o una decisión de alguien rendido, pero no es así. Es la audacia de un entrenador que mira hacia el futuro. Lo que busca es que más jugadores tengan la experiencia de un torneo internacional de este calibre, por supuesto, sin perder el equilibrio ni regalar el partido.

“A la Nashama (como apodan a la Selección de Jordania) le espera una importante participación en la Copa Asiática de 2027, y esto requiere preparar una base más amplia de jugadores y equiparlos de la mejor manera, dándoles la oportunidad, plena confianza, fe en sus habilidades y motivándolos para que den lo mejor de sí cuando vistan la camiseta. Si Jordania, Dios no lo quiera, sufre una dura derrota con la misma alineación que jugó contra Austria y Argelia, esto podría tener repercusiones negativas para el grupo. Sin embargo, el impacto del resultado será menor si se les da la oportunidad a varios jugadores nuevos, ya que la mejora técnica será mayor que el resultado en sí”, expresó Sellami sobre su decisión.

Mousa Al Tamari, el “Messi jordano” al que no le gusta ese apodo

Mousa Al-Tamari es la gran figura de la Jordania. Para ninguno será un partido más pero mucho menos para él, que carga con el apodo más pesado del mundo: el “Messi jordano”.

Mousa Al Tamari, capitán y 10 de Jordania con el control del balón en un partido ante Suiza. ENNIO LEANZA - AFP

La ilusión de su selección se basa él. Es su guía técnica y táctica. Mousa Al Tamari es el alter ego de Lionel Messi (pero jordano). Comparten perfil zurdo, se suelen ubicar en el extremo y es escurridizo para las defensas rivales, que saben que no le pueden permitir rematar de media distancia.

Es el único de los 26 convocados del combinado asiático que juega en una de las cinco grandes ligas europeas (en el Stade Rennes de Francia) y el único que supera el millón de euros de valoración de mercado según el sitio especializado Transfermarkt.

La comparación con Lionel Messi nació por su estilo de juego, más que por su aspecto físico. Le gusta comenzar desde el costado derecho, se perfila hacia adentro con la pierna izquierda y encara hasta el área. Algo típico de Messi. Al ver sus mejores goles se entiende por qué su juego llamó la atención de clubes europeos y disparó el apodo: conducción pegada al pie, aceleración en el uno contra uno y precisión para definir. La realidad es que a él no le divierte esa comparación y prefiere marcar distancia.

Lionel Messi y Al-Tammari (el "Messi" jordano). LUIS ROBAYO - AFP

“No me gusta que me llamen el Messi jordano”, repitió en reiteradas ocasiones. No porque no le guste Messi, sino porque se siente chiquito al lado de semejante figura y quiere escribir su propia historia. “Sé que algunas personas me llaman así, pero no me gusta ese apodo. Los hinchas estaban un poco locos y se les ocurrió“, aseguró el protagonista en el año 2019, mientras militaba en el Apoel de Nicosia, con el que fue campeón de la Primera División y de la Supercopa, además de MVP.

Nació en Amán, capital jordana, en el año 1997 y creció en un país donde el fútbol despierta cierta pasión, pero que no tiene la estructura ni la tradición de las potencias europeas. Es por eso que a su recorrido se le da un valor especial: comenzó en el Shabab Al-Ordon, pasó por Al-Jazeera, dio el salto al APOEL de Chipre, siguió por OH Leuven en Bélgica y luego llegó a Francia, primero al Montpellier y más tarde al Rennes. Con su trayectoria se transformó en el primer futbolista jordano en jugar en una de las cinco grandes ligas de Europa. “Me gusta el uno contra uno y soy rápido con el balón”, se definió el mismo.