El Mundial 2026 tendrá una cifra inédita de futbolistas que no jugarán para su país de nacimiento

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por sus 48 selecciones, sus 104 partidos y sus 1248 futbolistas. También marcará un récord que expone una transformación profunda del fútbol de selecciones: 289 jugadores competirán para un país distinto al de su nacimiento. La cifra representa el 23,2% del total y confirma un fenómeno cada vez más visible, atravesado por las migraciones, las dobles nacionalidades, las raíces familiares y los cambios de elegibilidad permitidos por la FIFA.

El salto es impactante. En Corea-Japón 2002 hubo 63 futbolistas en esa condición, el 8,6% del total; para Qatar 2022 fueron 137, el 16,5%. Ahora serán más del doble que en la última Copa del Mundo. La ampliación del torneo y las listas explican una parte del crecimiento, pero no alcanza para dimensionar el fenómeno: la tendencia ya era ascendente y en 2026 tendrá su punto más alto en la historia.

El caso más extremo será Curazao, debutante mundialista y líder absoluto del ranking: 25 de sus 26 convocados nacieron fuera del territorio al que representarán. Le siguen República Democrática del Congo, con 20; Marruecos, con 19; Bosnia-Herzegovina, con 17; y Argelia y Haití, ambos con 16.

En una Copa del Mundo marcada por la expansión, la movilidad y la diversidad de orígenes, solo ocho de 48 equipos presentarán planteles compuestos íntegramente por jugadores nacidos dentro de sus fronteras: República Checa, Sudáfrica, Brasil, Suecia, Arabia Saudita, Austria, Colombia y Panamá. Ese dato completa el contraste.

Entre ellas sobresalen dos casos sudamericanos. Brasil y Colombia serán las únicas selecciones de la Conmebol sin futbolistas nacidos fuera de sus países. Sin embargo, ambas presentan una particularidad que rompe con esa lógica de identidad exclusivamente nacional: sus entrenadores son extranjeros. La verdeamarela estará dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, mientras que la tricolor tendrá al argentino Néstor Lorenzo al frente del equipo.

El resto, en mayor o menor medida, reflejará el mapa actual del fútbol: menos atado al lugar de nacimiento y cada vez más definido por la identidad, la ascendencia y las trayectorias familiares. El Mundial 2026, con 289 casos, será la expresión más visible de esa nueva realidad.

Curazao merece un capítulo aparte. Con poco más de 155.000 habitantes y una superficie de 444 kilómetros cuadrados, el seleccionado caribeño construyó su clasificación sobre una base casi enteramente neerlandesa. La excepción es Tahith Chong, nacido en la isla; el resto del plantel lo hizo en Países Bajos. La explicación está en la historia: Curazao formó parte de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos. El propio Chong jugó en las inferiores neerlandesas, pero no llegó a la selección mayor.

La estrategia tuvo un arquitecto central: Dick Advocaat. El entrenador neerlandés de 78 años —que había dejado el cargo a principios de año por la salud de su hija y lo retomó recientemente—, de larga trayectoria internacional, apuntó a futbolistas con raíces curazoleñas que habían pasado por academias europeas o selecciones juveniles de Países Bajos, pero que tenían pocas chances de llegar al equipo mayor neerlandés. Así reunió un plantel competitivo y convirtió a Curazao en una de las historias más singulares del torneo.

Curazao es la nación más pequeña de las que jugarán el Mundial Ricardo MAKYN / AFP

República Democrática del Congo también se apoyará en su diáspora europea, con futbolistas nacidos mayormente en Francia (11), también Bélgica (5), Inglaterra (2) y Suiza (2). Marruecos profundizará en el modelo que ya lo llevó a las semifinales de Qatar 2022, con figuras nacidas en España, Francia (ambas con 6), Bélgica (3), Países Bajos (3) y Canadá (1). Bosnia-Herzegovina refleja otro recorrido: buena parte de sus jugadores nació en países donde se asentaron familias desplazadas por la guerra de los Balcanes.

El quinto escalón es compartido por Argelia y Haití, ambos con 16 jugadores nacidos fuera de sus fronteras. Ambos continúan nutriéndose principalmente de futbolistas surgidos en Francia, aunque los haitianos encontraron en la diáspora instalada en Norteamérica una base fundamental para potenciar a una selección que volverá a disputar una Copa del Mundo.

La composición de esos planteles también permite identificar cuáles son los grandes países exportadores de talento internacional. Francia aparece repetidamente como origen de jugadores (75) que luego representan a Marruecos, Argelia, R.P. del Congo, Senegal, Haití o Costa de Marfil. Países Bajos (42) ocupa un lugar similar en Curazao y Cabo Verde, mientras que Inglaterra (24), Alemania (23) y Bélgica (11) también figuran con frecuencia entre los principales países de nacimiento.

De Haaland a Nico Paz: los casos más resonantes

Giuliano Simeone y Nicolás Paz, los dos argentinos nacidos fuera del país

La Argentina tendrá dos futbolistas nacidos fuera del país. Giuliano Simeone nació en Roma, en 2002, durante la etapa de Diego Simeone como jugador de Lazio. Nico Paz nació en Tenerife, en 2004, mientras su padre, Pablo Paz, desarrollaba su carrera en España. Ambos integran la lista de Lionel Scaloni y representan dos historias familiares vinculadas al fútbol europeo.

Entre los nacidos en la Argentina que representan a otros países, están Santiago Giménez en México, nacido en Recistensia; Juan José Cáceres, de Dock Sud, Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, de Ciudadela, y Andrés Cubas, de Aristóbulo del Valle, en Paraguay; Hernán Galíndez, de Rosario, en Ecuador; y Fernando Muslera, de Buenos Aires, en Uruguay.

Entre los nombres internacionales, Michael Olise aparece como uno de los casos más llamativos. El jugador de PSG nació en Londres, Inglaterra, pero representará a Francia, como una de las figuras de mayor impacto dentro de esta lista. Su elección adquirió más repercusión por un detalle particular: trascendió que casi no habla francés con fluidez, como se pudo ver en varias entrevistas.

Erling Haaland completa el grupo de nombres más fuertes. El delantero de Noruega nació en Leeds, Inglaterra, durante el paso de su padre, Alf-Inge Haaland, por la Premier League. Su caso no responde a una captación reciente, sino a una historia familiar y deportiva asociada desde siempre con Noruega.

Erling Haaland es el máximo anotador histórico de Noruega, con 55 goles en 49 partidos DeFodi Images - DeFodi Images

Marruecos tendrá dos símbolos de este fenómeno. Achraf Hakimi nació en Madrid y eligió representar al país de sus padres; hoy es una de las grandes figuras del fútbol africano y capitán de su equipo. Brahim Díaz, también nacido en España, recorrió el sistema juvenil español antes de optar por el seleccionado marroquí. Incluso jugando en la selección mayor española.

Como menciones adicionales aparecen jugadores destacados como Hakan Çalhanoglu, nacido en Alemania y capitán de Turquía; Aaron Wan-Bissaka, nacido en Inglaterra y convocado por República Democrática del Congo; y Luca Zidane, nacido en Francia, hijo de Zinedine Zidane, y citado por Argelia.

La lista completa de jugadores nacidos en otros países por selección

Curazao (25) : Eloy Room (Países Bajos), Tyrick Bodak (Países Bajos), Trevor Doornbusch (Países Bajos), Shurandy Sambo (Países Bajos), Juriën Gaari (Países Bajos), Roshon van Eijkma (Países Bajos), Sherel Floranus (Países Bajos), Armando Obispo (Países Bajos), Joshua Brenet (Países Bajos), Riechedly Bazoer (Países Bajos), Deveron Fonville (Países Bajos), Godfried Roemeratoe (Países Bajos), Juninho Bacuna (Países Bajos), Livano Comenencia (Países Bajos), Leandro Bacuna (Países Bajos), Tyrese Noslin (Países Bajos), Ar’jany Martha (Países Bajos), Kevin Felida (Países Bajos), Jörgen Locadia (Países Bajos), Jeremy Antonisse (Países Bajos), Sontje Hansen (Países Bajos), Kenji Gorré (Países Bajos), Jearl Margaritha (Países Bajos), Brandley Kuwas (Países Bajos) y Gervane Kastaneer (Países Bajos).

: Eloy Room (Países Bajos), Tyrick Bodak (Países Bajos), Trevor Doornbusch (Países Bajos), Shurandy Sambo (Países Bajos), Juriën Gaari (Países Bajos), Roshon van Eijkma (Países Bajos), Sherel Floranus (Países Bajos), Armando Obispo (Países Bajos), Joshua Brenet (Países Bajos), Riechedly Bazoer (Países Bajos), Deveron Fonville (Países Bajos), Godfried Roemeratoe (Países Bajos), Juninho Bacuna (Países Bajos), Livano Comenencia (Países Bajos), Leandro Bacuna (Países Bajos), Tyrese Noslin (Países Bajos), Ar’jany Martha (Países Bajos), Kevin Felida (Países Bajos), Jörgen Locadia (Países Bajos), Jeremy Antonisse (Países Bajos), Sontje Hansen (Países Bajos), Kenji Gorré (Países Bajos), Jearl Margaritha (Países Bajos), Brandley Kuwas (Países Bajos) y Gervane Kastaneer (Países Bajos). RD Congo (20) : Lionel Mpasi (Francia), Arthur Masuaku (Francia), Gédéon Kalulu (Francia), Dylan Batubinsika (Francia), Steve Kapuadi (Francia), Samuel Moutoussamy (Francia), Gaël Kakuta (Francia), Cédric Bakambu (Francia), Yoane Wissa (Francia), Nathanaël Mbuku (Francia), Simon Banza (Francia), Matthieu Epolo (Bélgica), Joris Kayembe (Bélgica), Noah Sadiki (Bélgica), Ngal’ayel Mukau (Bélgica), Théo Bongonda (Bélgica), Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra), Aaron Tshibola (Inglaterra), Timothy Fayulu (Suiza) y Charles Pickel (Suiza).

: Lionel Mpasi (Francia), Arthur Masuaku (Francia), Gédéon Kalulu (Francia), Dylan Batubinsika (Francia), Steve Kapuadi (Francia), Samuel Moutoussamy (Francia), Gaël Kakuta (Francia), Cédric Bakambu (Francia), Yoane Wissa (Francia), Nathanaël Mbuku (Francia), Simon Banza (Francia), Matthieu Epolo (Bélgica), Joris Kayembe (Bélgica), Noah Sadiki (Bélgica), Ngal’ayel Mukau (Bélgica), Théo Bongonda (Bélgica), Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra), Aaron Tshibola (Inglaterra), Timothy Fayulu (Suiza) y Charles Pickel (Suiza). Marruecos (19): Issa Diop (Francia), Redouane Halhal (Francia), Neil El Aynaoui (Francia), Samir El Mourabet (Francia), Ayyoub Bouaddi (Francia), Gessime Yassin (Francia), Munir Mohamedi (España), Achraf Hakimi (España), Chadi Riad (España), Ismael Saibari (España), Brahim Díaz (España), Ayoub Amaimouni (España), Zakaria El Ouahdi (Bélgica), Bilal El Khannouss (Bélgica), Chemsdine Talbi (Bélgica), Noussair Mazraoui (Países Bajos), Anass Salah-Eddine (Países Bajos), Sofyan Amrabat (Países Bajos) y Yassine Bounou (Canadá).

Achraf Hakimi y Brahim Díaz, ambos nacidos en España, representan a Marruecos GABRIEL BOUYS - AFP

Bosnia-Herzegovina (17) : Dženis Burnić (Alemania), Kerim Alajbegović (Alemania), Sead Kolašinac (Alemania), Ermedin Demirović (Alemania), Amar Dedić (Austria), Ermin Mahmić (Alemania), Osman Hadžikić (Austria), Armin Gigović (Suecia), Benjamin Tahirović (Suecia), Dennis Hadžikadunić (Suecia), Samed Baždar (Serbia), Jovo Lukić (Croacia), Ivan Bašić (Croacia), Amir Hadžiahmetović (Dinamarca), Tarik Muharemović (Eslovenia), Haris Tabaković (Suiza) y Esmir Bajraktarević (Estados Unidos).

: Dženis Burnić (Alemania), Kerim Alajbegović (Alemania), Sead Kolašinac (Alemania), Ermedin Demirović (Alemania), Amar Dedić (Austria), Ermin Mahmić (Alemania), Osman Hadžikić (Austria), Armin Gigović (Suecia), Benjamin Tahirović (Suecia), Dennis Hadžikadunić (Suecia), Samed Baždar (Serbia), Jovo Lukić (Croacia), Ivan Bašić (Croacia), Amir Hadžiahmetović (Dinamarca), Tarik Muharemović (Eslovenia), Haris Tabaković (Suiza) y Esmir Bajraktarević (Estados Unidos). Argelia (16): Luca Zidane (Francia), Melvin Mastil (Francia), Aïssa Mandi (Francia), Rayan Aït-Nouri (Francia), Jaouen Hadjam (Francia), Samir Chergui (Francia), Nabil Bentaleb (Francia), Farès Chaïbi (Francia), Houssem Aouar (Francia), Riyad Mahrez (Francia), Amine Gouiri (Francia), Anis Hadj Moussa (Francia), Farès Ghedjemis (Francia), Rafik Belghali (Bélgica), Ibrahim Maza (Alemania) y Ramiz Zerrouki (Países Bajos).

Argelia, rival de la Argentina en el grupo J, está dentro del top 5 de las que menos jugadores nacidos en su país tienen entre sus convocados Mosa'ab Elshamy - AP

Haití (16) : Johny Placide (Francia), Alexandre Pierre (Francia), Martin Expérience (Francia), Jean-Kévin Duverne (Francia), Jean-Ricner Bellegarde (Francia), Dominique Simon (Francia), Duckens Nazon (Francia), Ruben Providence (Francia), Josué Casimir (Francia), Yassin Fortuné (Francia), Wilson Isidor (Francia), Lenny Joseph (Francia), Duke Lacroix (Estados Unidos), Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos), Josué Duverger (Canadá) y Keeto Thermoncy (Francia).

: Johny Placide (Francia), Alexandre Pierre (Francia), Martin Expérience (Francia), Jean-Kévin Duverne (Francia), Jean-Ricner Bellegarde (Francia), Dominique Simon (Francia), Duckens Nazon (Francia), Ruben Providence (Francia), Josué Casimir (Francia), Yassin Fortuné (Francia), Wilson Isidor (Francia), Lenny Joseph (Francia), Duke Lacroix (Estados Unidos), Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos), Josué Duverger (Canadá) y Keeto Thermoncy (Francia). Túnez (15) : Montassar Talbi (Francia), Dylan Bronn (Francia), Yan Valery (Francia), Ellyes Skhiri (Francia), Hannibal Mejbri (Francia), Ismaël Gharbi (Francia), Elias Achouri (Francia), Rani Khedira (Alemania), Elias Saad (Alemania), Rayan Elloumi (Francia), Anis Ben Slimane (Dinamarca), Omar Rekik (Países Bajos), Sebastian Tounekti (Noruega), Adem Arous (Alemania) y Moutaz Neffati (Suecia).

: Montassar Talbi (Francia), Dylan Bronn (Francia), Yan Valery (Francia), Ellyes Skhiri (Francia), Hannibal Mejbri (Francia), Ismaël Gharbi (Francia), Elias Achouri (Francia), Rani Khedira (Alemania), Elias Saad (Alemania), Rayan Elloumi (Francia), Anis Ben Slimane (Dinamarca), Omar Rekik (Países Bajos), Sebastian Tounekti (Noruega), Adem Arous (Alemania) y Moutaz Neffati (Suecia). Cabo Verde (14) : Sidny Lopes Cabral (Países Bajos), Jamiro Monteiro (Países Bajos), Deroy Duarte (Países Bajos), Laros Duarte (Países Bajos), Garry Rodrigues (Países Bajos), Dailon Livramento (Países Bajos), Logan Costa (Francia), Steven Moreira (Francia), Willy Semedo (Francia), Wagner Pina (Portugal), Telmo Arcanjo (Portugal), Hélio Varela (Portugal), Roberto Lopes (Irlanda) y C.J. dos Santos (Estados Unidos).

: Sidny Lopes Cabral (Países Bajos), Jamiro Monteiro (Países Bajos), Deroy Duarte (Países Bajos), Laros Duarte (Países Bajos), Garry Rodrigues (Países Bajos), Dailon Livramento (Países Bajos), Logan Costa (Francia), Steven Moreira (Francia), Willy Semedo (Francia), Wagner Pina (Portugal), Telmo Arcanjo (Portugal), Hélio Varela (Portugal), Roberto Lopes (Irlanda) y C.J. dos Santos (Estados Unidos). Qatar (14) : Salah Zakaria (Egipto), Ahmed Fathy (Egipto), Ahmed Alaaeldin (Egipto), Meshaal Barsham (Sudán), Assim Madibo (Sudán), Almoez Ali (Sudán), Boualem Khoukhi (Argelia), Edmilson Junior (Bélgica), Lucas Mendes (Brasil), Karim Boudiaf (Francia), Mohammed Muntari (Ghana), Pedro Miguel (Portugal), Issa Laye (Senegal) y Yusuf Abdurisag (Somalia).

: Salah Zakaria (Egipto), Ahmed Fathy (Egipto), Ahmed Alaaeldin (Egipto), Meshaal Barsham (Sudán), Assim Madibo (Sudán), Almoez Ali (Sudán), Boualem Khoukhi (Argelia), Edmilson Junior (Bélgica), Lucas Mendes (Brasil), Karim Boudiaf (Francia), Mohammed Muntari (Ghana), Pedro Miguel (Portugal), Issa Laye (Senegal) y Yusuf Abdurisag (Somalia). Senegal (12): Édouard Mendy (Francia), Mory Diaw (Francia), Yehvaann Diouf (Francia), Kalidou Koulibaly (Francia), Moussa Niakhaté (Francia), Mamadou Sarr (Francia), Antoine Mendy (Francia), Pape Gueye (Francia), Iliman Ndiaye (Francia), Ibrahim Mbaye (Francia), Nicolas Jackson (Gambia) y Ismaël Jakobs (Alemania).

Senegal había ganado la Copa Africana de Naciones en una controvertida final contra Marruecos, pero la confederación continental terminó dándole el título de campeón al anfitrión. Aurelien Morissard - AP

Turquía (10) : Salıh Özcan (Alemania), Hakan Çalhanoğlu (Alemania), Kaan Ayhan (Alemania), Kenan Yıldız (Alemania), Can Uzun (Alemania), Ferdı Kadıoğlu (Países Bajos), Orkun Kökcü (Países Bajos), Oğuz Aydın (Países Bajos), Mert Müldür (Austria) y Deniz Ündav (Alemania).

: Salıh Özcan (Alemania), Hakan Çalhanoğlu (Alemania), Kaan Ayhan (Alemania), Kenan Yıldız (Alemania), Can Uzun (Alemania), Ferdı Kadıoğlu (Países Bajos), Orkun Kökcü (Países Bajos), Oğuz Aydın (Países Bajos), Mert Müldür (Austria) y Deniz Ündav (Alemania). Costa de Marfil (9) : Yahia Fofana (Francia), Evan Ndicka (Francia), Guéla Doué (Francia), Seko Fofana (Francia), Nicolas Pépé (Francia), Evann Guessand (Francia), Elye Wahi (Francia), Ange-Yoan Bonny (Francia) y Alban Lafont (Burkina Faso).

: Yahia Fofana (Francia), Evan Ndicka (Francia), Guéla Doué (Francia), Seko Fofana (Francia), Nicolas Pépé (Francia), Evann Guessand (Francia), Elye Wahi (Francia), Ange-Yoan Bonny (Francia) y Alban Lafont (Burkina Faso). Irak (9) : Hussein Ali (Suecia), Amir Al-Ammari (Suecia), Kevin Yakob (Suecia), Ahmed Qasem (Suecia), Merchas Doski (Alemania), Youssef Amyn (Alemania), Frans Putros (Dinamarca), Zidane Iqbal (Inglaterra) y Marko Farji (Noruega).

: Hussein Ali (Suecia), Amir Al-Ammari (Suecia), Kevin Yakob (Suecia), Ahmed Qasem (Suecia), Merchas Doski (Alemania), Youssef Amyn (Alemania), Frans Putros (Dinamarca), Zidane Iqbal (Inglaterra) y Marko Farji (Noruega). Australia (8) : Harry Souttar (Escocia), Cameron Burgess (Escocia), Miloš Degenek (Croacia), Paul Okon-Engstler (Italia), Mohamed Touré (Guinea), Alessandro Circuati (Italia), Awer Mabil (Kenia) y Nestory Irankunda (Tanzania).

: Harry Souttar (Escocia), Cameron Burgess (Escocia), Miloš Degenek (Croacia), Paul Okon-Engstler (Italia), Mohamed Touré (Guinea), Alessandro Circuati (Italia), Awer Mabil (Kenia) y Nestory Irankunda (Tanzania). Ghana (8) : Jerome Opoku (Inglaterra), Antoine Semenyo (Inglaterra), Brandon Thomas-Asante (Inglaterra), Marvin Senaya (Francia), Elisha Owusu (Francia), Jordan Ayew (Francia), Derrick Luckassen (Países Bajos) e Iñaki Williams (España).

: Jerome Opoku (Inglaterra), Antoine Semenyo (Inglaterra), Brandon Thomas-Asante (Inglaterra), Marvin Senaya (Francia), Elisha Owusu (Francia), Jordan Ayew (Francia), Derrick Luckassen (Países Bajos) e Iñaki Williams (España). Croacia (8): Josip Stanišić (Alemania), Marin Pongračić (Alemania), Mario Pašalić (Alemania), Mateo Kovačić (Austria), Luka Sučić (Austria), Josip Šutalo (Bosnia), Petar Sučić (Bosnia) y Martin Baturina (Suiza).

Andrej Kramaric y Martin Baturina celebran la victoria ante Colombia por 2-1 en un amistoso jugado en marzo de este año Julio Aguilar - Getty Images North America

Nueva Zelanda (8) : Tommy Smith (Inglaterra), Joe Bell (Inglaterra), Matthew Garbett (Inglaterra), Lachlan Bayliss (Inglaterra), Nando Pijnaker (Países Bajos), Callan Elliot (Escocia), Alex Rufer (Suiza) y Finn Surman (Inglaterra).

: Tommy Smith (Inglaterra), Joe Bell (Inglaterra), Matthew Garbett (Inglaterra), Lachlan Bayliss (Inglaterra), Nando Pijnaker (Países Bajos), Callan Elliot (Escocia), Alex Rufer (Suiza) y Finn Surman (Inglaterra). Escocia (7) : Angus Gunn (Inglaterra), Scott McTominay (Inglaterra), Ché Adams (Inglaterra), George Hirst (Inglaterra), Tyler Fletcher (Inglaterra), Lyndon Dykes (Australia) y Kieran Tierney (Isla de Man).

: Angus Gunn (Inglaterra), Scott McTominay (Inglaterra), Ché Adams (Inglaterra), George Hirst (Inglaterra), Tyler Fletcher (Inglaterra), Lyndon Dykes (Australia) y Kieran Tierney (Isla de Man). Canadá (7): Owen Goodman (Inglaterra), Luc de Fougerolles (Inglaterra), Alfie Jones (Inglaterra), Alphonso Davies (Ghana), Ismaël Koné (Costa de Marfil), Tani Oluwaseyi (Nigeria) y Jonathan David (Estados Unidos).

Alphonso Davies, jugador del Bayern Munich, llega como la figura de la selección de Canadá Charlie Riedel - AP

Estados Unidos (6) : Antonee Robinson (Inglaterra), Giovanni Reyna (Inglaterra), Sebastian Berhalter (Inglaterra), Malik Tillman (Alemania), Alejandro Zendejas (México) y Sergiño Dest (Países Bajos).

: Antonee Robinson (Inglaterra), Giovanni Reyna (Inglaterra), Sebastian Berhalter (Inglaterra), Malik Tillman (Alemania), Alejandro Zendejas (México) y Sergiño Dest (Países Bajos). México (5) : Brian Gutiérrez (Estados Unidos), Obed Vargas (Estados Unidos), Santiago Giménez (Argentina), Julián Quiñones (Colombia) y Álvaro Fidalgo (España)

: Brian Gutiérrez (Estados Unidos), Obed Vargas (Estados Unidos), Santiago Giménez (Argentina), Julián Quiñones (Colombia) y Álvaro Fidalgo (España) Paraguay (5): Juan José Cáceres (Argentina), Kaku (Argentina), Andrés Cubas (Argentina), Maurício (Brasil) y Gastón Olveira (Uruguay).

Paraguay, la que más nacidos en la Argentina presenta, fuera de la propia albiceleste Thanassis Stavrakis - AP