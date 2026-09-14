El organismo arbitral de la Premier League reconoció una falla del VAR en el gol de Haaland que definió el clásico

MANCHESTER.- El organismo arbitral que supervisa los partidos de la Premier League, Pro Ref, admitió este domingo que hubo un “error de juicio” en la convalidación del polémico gol de Erling Haaland que le permitió al Manchester City vencer por 1-0 al United en Old Trafford.

Pro Ref señaló que el VAR “no reconoció el probable impacto” de la posición adelantada de Enzo Fernández durante la jugada y sostuvo que debió recomendarle al árbitro Michael Oliver una revisión en el monitor. Además, informó que se puso en contacto con el Manchester United para reconocer la equivocación.

LA POLÉMICA DEL DERBY: EL VAR DIO EL OK, NO HUBO OFFSIDE Y HAALAND MARCÓ EL 1-0 DEL CITY VS. UNITED. ¿COINCIDÍS?



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/H2sj6tpbJi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

La acción de la polémica, como informó LA NACION, ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando Josko Gvardiol mandó un centro desde la izquierda hacia el segundo palo. Fernández, ubicado claramente en posición adelantada, se lanzó para intentar cabecear la pelota, aunque no llegó a tocarla. El balón siguió su recorrido y Haaland apareció por detrás para marcar el único gol del clásico.

El juez de línea levantó inicialmente la bandera y anuló el gol. Sin embargo, después de una revisión de tres minutos, el VAR determinó que el delantero noruego estaba habilitado y revirtió la decisión. También consideró que Fernández no había intervenido debido a que no tuvo contacto con la pelota.

La Regla 11 de la IFAB establece que un futbolista en posición adelantada puede ser sancionado aunque no toque el balón si “claramente intenta jugar” la pelota o “disputa el balón con un oponente”. En esta ocasión, el mediocampista argentino se arrojó para cabecear mientras Lisandro Martínez intentaba rechazar el centro.

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

El defensor del United y la selección argentina cuestionó con dureza la decisión después del encuentro. “Creo que fue fuera de juego. No puedo entender las reglas. Cada temporada las explican durante una hora, parecen tan seguros con eso, y luego, después de cinco o seis personas cometiendo este tipo de errores en la Premier League, es inaceptable. Esto es una injusticia”, expresó.

El entrenador Michael Carrick también manifestó su desconcierto. “No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Es preocupante, realmente lo es, si así es como el juego es visto por quienes están arbitrando”, afirmó. Consultado entonces sobre la posibilidad de recibir una explicación o una disculpa, respondió: “Espero con interés eso”.

El reconocimiento del error llegó pocas horas después, pero no modificó el resultado del clásico número 199 de Manchester. El City se impuso pese a haber jugado desde los 23 minutos del primer tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Phil Foden, quien pateó a Bruno Fernandes.

Después del partido, el jugador de Manchester United y la selección argentina sostuvo que se trató de una "injusticia" y aseguró que no logra entender las reglas Ian Hodgson - AP

Con un jugador más, el United hizo que dos remates golpeen contra los palos del arco rival: primero mediante un tiro libre de larga distancia de Marcus Rashford y luego con un disparo rasante de Kobbie Mainoo desde el borde del área. Sin embargo, el equipo local no logró empatar el partido.

El triunfo extendió el comienzo perfecto del City bajo la conducción de Enzo Maresca, quien reemplazó a Pep Guardiola al finalizar la temporada pasada. El conjunto ciudadano alcanzó al campeón defensor Arsenal en la punta de la clasificación, mientras que el United quedó en el 13° puesto, con apenas una victoria.

Haaland, además, se convirtió en el máximo goleador del clásico de Manchester en la historia de la Premier League. El noruego llegó a nueve tantos en ocho partidos y superó a Wayne Rooney, que necesitó 21 encuentros para marcar ocho, y a Sergio Agüero, que alcanzó esa cifra en 13 presentaciones.

Con información de AP.