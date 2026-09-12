Resultado de River vs. Atlético Tucumán: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

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Por primera vez en más de un año, River encadenó tres victorias consecutivas. Este sábado, en la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, el Millonario derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante y estiró su racha positiva. Los goles del vencedor fueron convertidos por Tobías Andrada y Thiago Almada; mientras que Cléver Ferreira empató transitoriamente para el Decano. El resumen del partido se puede revivir en canchallena.com.
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