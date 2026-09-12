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Resultado de River vs. Atlético Tucumán: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso en medio de un diluvio y festejó una nueva victoria en el certamen local para escalar al quinto lugar de la zona B

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Con un gol de Tobías Andrada y otro de Thiago Almada, River derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante
Con un gol de Tobías Andrada y otro de Thiago Almada, River derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitanteX @RiverPlate

Por primera vez en más de un año, River encadenó tres victorias consecutivas. Este sábado, en la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, el Millonario derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante y estiró su racha positiva. Los goles del vencedor fueron convertidos por Tobías Andrada y Thiago Almada; mientras que Cléver Ferreira empató transitoriamente para el Decano. El resumen del partido se puede revivir en canchallena.com.

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