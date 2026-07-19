El original ritual de Cuti Romero y Licha Martínez que podría repetirse en la final contra España

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Los dos defensores protagonizaron una escena que quedó registrada en la cancha; el gesto volvió a captar la atención en la previa del próximo encuentro ante Inglaterra
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A tan solo horas del último partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante España para consagrarse como campeón, se difundió un video que revela un insólito ritual que pocos vieron durante el partido ante Cabo Verde.
Los jugadores Cristian Romero y Lisandro Martínez protagonizaron un curioso ritual: ambos fueron vistos colocándose agua bendita en sus rostros y piernas.
Las imágenes muestran a los dos defensores cerca de la línea lateral, pocos instantes antes del inicio del partido. Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez se acercan a un integrante del entorno de la selección, quien sostiene una botella de plástico que contenía, nada más y nada menos que: agua bendita.
Cada uno toma un poco del contenido y lo esparce sobre su cara y cuerpo, un intercambio que dura apenas unos segundos, ya que los futbolistas realizan el gesto con naturalidad y luego continúan con la preparación habitual para el encuentro.
El video se viralizó poco después de la victoria de la selección argentina ante Cabo Verde, un partido que eliminó a la selección africana y a tan solo horas del próximo encuentro contra España, es por ello que muchos hinchas argentinos quedarán atentos para ver si este ritual vuelve a ocurrir en la final.
Argentina vs. España: todo lo que hay que saber
- Final del Mundial 2026.
- Día: domingo 19 de julio.
- Hora: 16 (horario argentino).
- Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Árbitro: Slavko Vinčić.
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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