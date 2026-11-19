BARRANQUILLA (Enviado especial).- Boca todavía no salió a jugar la final de la Copa Sudamericana, pero sus hinchas ya empezaron a copar las calles. Llegan desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras provincias argentinas, pero también desde distintos rincones de Colombia. Con apenas 154 kilómetros cuadrados, Barranquilla es la segunda capital más pequeña del país, una ciudad de 1,3 millones de habitantes en la que el Xeneize también tiene muchos seguidores. Algunos son de Boca y de Junior, el equipo más popular de la región. Otros son de Boca y de nadie más. El público cafetero tendrá un sector reservado para el partido de este sábado ante Atlético Mineiro.

Pero además de pensar en su rival, Boca también deberá adaptarse a una particularidad del campo de juego: el césped del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estrenará un sistema híbrido, una combinación de pasto natural y fibras sintéticas. El cambio forma parte de la remodelación del estadio, inaugurado hace cuatro décadas, que volverá a abrir sus puertas para un partido oficial después de varios meses de obras. Y será nada menos que en una final continental, en la que Boca buscará ponerle fin a 18 años sin títulos internacionales.

El estadio donde Boca jugará la final será reinaugurado este sábado: se modernizó y amplió su capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores

Para esta final, Boca no modificó su rutina de entrenamientos. En el predio de Ezeiza tiene 14 canchas, 11 de pasto natural y tres sintéticas, pero ninguna híbrida. Tampoco encontrará una superficie de estas características en el complejo de la selección colombiana, en el norte de Barranquilla, donde el plantel se entrenará este jueves: cuenta con dos campos naturales y uno artificial. De todos modos, el cuerpo técnico ya se asesoró para conocer mejor las características del césped. Se trata de algo importante para definir algunos detalles del partido y hasta qué botines utilizar.

En el Metropolitano, el 92% del césped es natural y el 8% restante son fibras artificiales, colocadas a unos 20 centímetros de profundidad para reforzar las raíces y darle mayor firmeza al campo de juego. De esta manera, el pasto soporta mejor el desgaste, se conserva en mejores condiciones y se recupera más rápido entre un partido y otro. Eso no significa que la pelota vaya a correr más rápido ni que el terreno sea más duro, ya que también influyen el riego y la humedad.

Como parte de la remodelación, se retiró el césped anterior y se instaló uno híbrido, compuesto por un 90% de pasto natural y un 10% de fibras sintéticas Prensa Alcaldía de Barranquilla

La instalación del césped híbrido, desarrollado con tecnología alemana, comenzó en agosto y el 24 de septiembre el plantel de Junior se entrenó en el estadio con la presencia del alcalde Alejandro Char, uno de los impulsores de la remodelación del Metropolitano, financiada con fondos públicos por el Distrito de Barranquilla. Desde entonces, la cancha no volvió a utilizarse.

El Metropolitano ya había cambiado su césped en 2017. En ese entonces, se reemplazó la antigua grama por Bermuda 419, una variedad más resistente a las altas temperaturas y la humedad. La decisión se tomó después de las críticas por el mal estado del campo de juego durante las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Una de las más fuertes había sido la de José Néstor Pekerman, entrenador de Colombia, que llegó a calificarlo de “pésimo”.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, siguió de cerca los trabajos de renovación del césped y compartió los avances en sus redes sociales Prensa Alcaldía de Barranquilla

Con aquel césped jugó Boca en mayo de 2018, cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto empató 1-1 ante Junior, por la quinta fecha de la etapa de grupos de la Libertadores. Aquella tarde, Agustín Rossi le atajó un penal a Luis Carlos Ruiz, que convirtió en el rebote. Más tarde, el propio delantero desvió de cabeza un tiro libre de Cristian Pavón y marcó en contra el gol del empate.

Boca ya tiene experiencia en canchas con césped híbrido. En el Monumental, donde River utiliza desde 2021 un campo con un 5% de fibras artificiales, disputó seis partidos, con dos triunfos, un empate y tres derrotas. En UNO, la cancha de Estudiantes, que cuenta desde 2019 con un 10% de material sintético, también jugó seis veces: ganó dos, empató una y perdió tres. El Maracaná es otro ejemplo. Desde 2022 tiene césped híbrido, con un 10% de fibras sintéticas, y Boca vivió situaciones muy diferentes en sus últimas visitas. En ese estadio perdió la final de la Libertadores 2023 contra Fluminense, pero también le ganó 3-1 a Vasco da Gama en octubre de este año, en una de las semifinales de la Sudamericana.

Boca viene de conseguir el pase a la final de la Copa Sudamericana sobre un césped similar: venció 3-1 a Vasco da Gama, con un gol agónico de Leandro Paredes PABLO PORCIUNCULA - AFP

Distinto fue lo que ocurrió en abril, cuando Boca visitó a Universidad Católica de Chile por la Libertadores, en una cancha de césped 100% sintético. En aquella ocasión, el plantel se entrenó previamente en una superficie similar y ganó 2-1. Esta vez, en cambio, jugará en un terreno mucho más parecido al natural.

Lo positivo para Boca es que Atlético Mineiro también tendrá que adaptarse a una superficie diferente. Desde 2025, el Arena de Belo Horizonte tiene césped 100% sintético, aunque los brasileños están más acostumbrados a jugar en campos híbridos: Corinthians, Flamengo, Fluminense y Gremio cuentan con este sistema en sus estadios. De todas formas, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez tampoco cambió su planificación para la final en Barranquilla.

Boca sueña con que el Metropolitano sea el estadio donde vuelva a gritar campeón. Para conseguirlo, tendrá que estar atento a todos los detalles, incluso a los de una cancha que todavía nadie conoce demasiado.