El presidente de River, durante la cena anual solidaria del club. Crédito: @RiverPlate

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, habló en la cena anual solidaria del club de Núñez sobre lo ocurrido ayer a la noche en la cancha de Lanús. "Realmente es una locura", dijo sobre el accionar policial que dejó a un hincha del club millonario internado en el hospital vecinal de esa localidad luego de recibir un balazo. "La policía se podía haber llevado las felicitaciones más grandes por el procedimiento que hicieron: detener a gente que va armada con revólveres, balas...Ahora, después, es una lástima que se opacó todo", recordó el máximo dirigente millonario en declaraciones a Fox Sports.

D'Onofrio agregó: "Los policías después hicieron algo que van a tener que justificar. Y yo les mando un saludo a todos. Lo personifico en el primo de Maidana, al que tanto amor y tanto cariño le tenemos en River, pero realmente es algo que espero que la policía explique, porque me parece muy bien lo anterior pero no me parece tan bien esto otro".

Las declaraciones de D'Onofrio sobre los incidentes en Lanús

El presidente de River también se refirió al cruce por las semifinales de la Copa Libertadores frente a Boca, y al operativo de seguridad que se viene en el Monumental para el partido del 1 de octubre: "Estoy convencido de que la ciudad de Buenos Aires lo va a hacer con la eficiencia con la que lo hizo en el partido por la Superliga", aseguró D'Onofrio.

El presidente millonario recordó el nefasto antecedente de la fallida final de la pasada edición: "Yo creo que aquella vez hubo un mal trabajo de la gente de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Tan es así que el ministro renunció a la mañana siguiente. Esa es la demostración de que la policía de la ciudad había hecho un trabajo no correcto. Pero en este tengo que decir que fue maravilloso. Fue algo perfecto", elogió.

No me preocupa lo que pueda pasar en la Bombonera, porque entiendo que la seguridad de la Ciudad se está manejando muy bien."" Rodolfo D'Onofrio (presidente de River)

Sobre los incidentes en aquella fallida final, el máximo dirigente millonario enfatizó: "Si el dispositivo que se armó en la cancha de River se repite en la de Boca está demostrado que no tiene por qué haber ningún problema. Loquitos hay siempre: lo que hay que hacer es que no estén cerca del micro de River".

Además, D'Onofrio opinó sobre una eventual prohibición del ministerio de Seguridad bonaerense para los hinchas millonarios cuando el equipo juegue como visitante en territorio provincial: "No me parece justo que River no lleve visitantes a la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es un buen trabajo de prevención y de inteligencia. No creo que la gente de River sea peor que otra.

La autocrítica por sus dichos sobre el planteo táctico de Boca

"Cuando me equivoco lo digo. Me equivoqué. Me equivoqué. A veces los colegas preguntan bien, y fue así. Siempre me manejo como presidente, jamás me pongo a hablar del planteo", dijo el presidente de River al ser consultado en Fox Sports por sus dichos sobre el dispositivo táctico ideado por Gustavo Alfaro, DT de Boca, en el Monumental. "Tanto para el técnico de Boca como para cualquiera, digo que me equivoqué. Es bueno, de caballero, decirlo. Me arrepentí ese mismo día. No tengo por qué hablar de ninguna manera del planteo táctico", completó D'Onofrio.