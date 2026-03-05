Cómo fue el frenético primer día de Eduardo Coudet como DT de River: arribo al país, presentación y entrenamiento

“Acá hay que jugar bien y ganar campeonatos. No necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar la responsabilidad. Estar en River es así”. Eduardo Coudet no solo asumió este miércoles su nuevo cargo como entrenador de River. Asumió la obligación y el compromiso que representa su decisión de volver a la que supo ser su casa. Y su frenético primer día es el primer indicio de todo el trabajo que tendrá por delante para rescatar a un equipo sumergido en una profunda crisis futbolística. El operativo Chacho ya está en marcha, bajo una línea de mensaje muy claro: “Unidad. Necesitamos unión, estar juntos”.

Coudet aterrizó a las 3:42 del miércoles en el Aeropuerto de Ezeiza. A las 5:01 cruzó la puerta de arribos internacionales y fue abordado por los medios de comunicación y los hinchas de River que lo esperaban. “Los hice madrugar, eh. Vamos que no llego al entrenamiento”, dijo, entre risas, mientras se sacaba fotos y firmaba autógrafos. Se retiró con su auto, manejando, a descansar unas pocas horas antes de llegar a las 9:52 al Monumental. Ingresó por la avenida Udaondo y se encontró por primera vez con los directivos del club, con quienes solo había hablado virtualmente. Tras la primera reunión y la sesión de fotos y videos para redes sociales, a las 11.40 comenzó su presentación en el Salón Auditorio junto con el presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli. Luego de la conferencia de prensa, partió hacia el River Camp y llegó a las 13.50 para dirigir desde las 16 su primer entrenamiento. Y este jueves todo continuará desde las 17 en Ezeiza.

“Solo puedo prometer que vamos a trabajar mucho. Tengo mucha confianza en el plantel y por eso estoy acá. Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos. Pero la responsabilidad está acá. Sé lo que implica estar acá sentado”, dijo Coudet. “Esto es un monstruo, y si no reseteamos las cosas se nos va a poner cuesta arriba. Mi idea es buscar el mejor nivel de cada uno y hablar individualmente para buscar competencia interna, que es lo que eleva el nivel de los jugadores. Mi obsesión como DT es tratar de hacer mejor a cada uno de ellos. Y las formas y las ideas son las mismas: tener un equipo protagonista y muy físico. Que sea un equipo físico y agresivo, siempre mirando el arco de enfrente. Como dije antes: a trabajar”.

Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado como el nuevo DT de River, en una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo y al mánager Enzo Francescoli Manuel Cortina

Por la tarde llegó el turno de la presentación con el plantel profesional en Ezeiza, pero no estuvo solo: al predio se acercaron todos los integrantes de la mesa directiva que encabeza Di Carlo, más Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. Otro mensaje para buscar unidad. Compartieron un primer momento previo a la práctica y luego llegó el movimiento en el campo: con la recuperación de Giuliano Galoppo, pero sin Franco Armani. El arquero capitán es la primera baja del nuevo DT: hoy comenzó un tratamiento para ganar musculatura en la pantorrilla derecha y trabajar la tendinitis aquílea. Estará unas tres semanas recuperándose para dejar de sufrir molestias, por lo que el arco millonario seguirá siendo propiedad del joven Santiago Beltrán.

Sobre las primeras decisiones que tendrá que tomar el Chacho de cara a su debut del jueves 12 a las 21.30 en Parque Patricios ante Huracán, también se expresó en conferencia: “Yo no miro documentos, edades, nacionalidades... para mí juega el que mejor está. Y el sistema también lo marcan los jugadores y sus características. Creo que hay un grupo y una competencia muy sana. A muchos los he querido tener, pero nunca tuve plata para hacerlo”.

Y también tuvo un tiempo para destacar a Marcelo Gallardo, con quien habló antes del anuncio de su llegada al club: “No es una situación fácil, ante la salida de Marcelo. Lo primero que hice fue hablar con él, me dijo palabras que me hicieron muy bien y le agradezco públicamente y de corazón. Y a partir de eso, construir para adelante: lo único que modifica las cosas son la ilusión, el tiempo y el trabajo, y allá vamos”.

Tras llegar al país desde España, Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado en River y comenzó su ciclo en reemplazo de Marcelo Gallardo Gustavo Garello� - AP�

Este jueves por la tarde será el segundo entrenamiento, con un cuerpo técnico que ya quedó conformado: Damián Musto será su ayudante de campo principal, mientras que Carlos Miguel Fernández trabajará como analista de video y asistente. Además, los preparadores físicos seguirán siendo Octavio Manera y Guido Cretari. Ellos posaron con Coudet en la foto protocolar y asistieron en primera fila a la presentación. En tanto, Marcelo Barovero quedará como entrenador de arqueros, ya que Alberto “Tato” Montes regresará a trabajar con los juveniles.

Solamente restará definir la posible llegada de Lucho González a partir de junio, ya que tiene contrato en Porto, club en el que se desempeña desde julio del año pasado como asistente del DT italiano Francesco Farioli en Porto. “Lucho es un amigo, un hermano, hemos trabajado juntos. Hoy está trabajando en un club importante, tiene una gran relación y sería irrespetuoso tocar ese tema. Los que están hoy están capacitados para arrancar este proyecto de cero”, señaló el Chacho. La puerta está abierta para convocar tras el receso mundialista a quien ya fue su ayudante en Inter de Porto Alegre en 2023/2024.

🔛 Primera práctica en River Camp para Eduardo Coudet como nuevo entrenador de River.



Acompañaron la presentación el Presidente Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, junto a los vicepresidentes Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, Agustín… pic.twitter.com/6SzGEuN5dr — River Plate (@RiverPlate) March 4, 2026

Tal como anticipó LA NACION, no están previstas incorporaciones en lo que queda del libro de pases, más allá de que River tiene cupo disponible hasta el próximo martes. “Estoy muy contento con el plantel que hay”, señaló Coudet, en línea con lo que planteó el presidente Di Carlo. “Trabajamos para lo que viene, que es en junio. Si aparece una posibilidad importante se analizará, pero estamos avanzando en lo que viene. Cuanto más tiempo tenés, mejores decisiones tomás”, dijo el mandamás.

La transformación está en marcha. El objetivo será encarrilar el futuro de un equipo que deberá recomponer profundamente su relación con el hincha. Con su personalidad, su trabajo, su espíritu y hasta su humor característico, Chacho sabe que puede ser ese nexo y ya puso primera.