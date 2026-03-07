LA NACION
Lionel Messi con Inter Miami vs. DC United, en vivo por la MLS

En el estadio M&T Bank de Baltimore, el argentino vuelve a ser titular y capitán

Lionel Messi será titular y capitán, junto con Rodrigo De Paul, nuevamente en Inter Miami, luego de su visita a la Casa Blanca con Donald Trump
Lionel Messi será titular y capitán, junto con Rodrigo De Paul, nuevamente en Inter Miami, luego de su visita a la Casa Blanca con Donald TrumpPatrick Smith - Getty Images North America

Inter Miami busca acomodarse

El equipo de Javier Mascherano tuvo un arranque irregular en la MLS. Tras la caída en el debut por goleada y la recuperación en el clásico de Florida, ahora busca sumar puntos como visitante.

Expectativa total por Messi

La presencia del capitán argentino vuelve a movilizar multitudes en Estados Unidos. Por eso, el partido ante DC United se juega en Baltimore, en un estadio con mayor capacidad (más de 70 mil lugares). Se espera un estadio lleno.

Con envión tras el clásico

Inter Miami llega fortalecido después de la victoria 4-2 frente a Orlando City. En ese partido, Messi marcó dos goles y fue la gran figura del equipo dirigido por Javier Mascherano.

A dos del 900

Lionel Messi, con 38 años, llega con 898 goles oficiales en su carrera. Si marca ante DC United, quedará a uno de una cifra histórica que muy pocos futbolistas en el mundo lograron alcanzar.

Tras su visita a la Casa Blanca, Inter Miami vuelve a jugar

Tras la visita del plantel de Inter Miami a la Casa Blanca y la foto con Donald Trump que generó debate, Lionel Messi vuelve al foco deportivo. Esta tarde enfrenta a DC United por la tercera fecha de la MLS.

Messi en la entrada en calor
Messi en la entrada en calorPATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Busca su gol

Germán Berterame, en su tercer partido como titular con Inter Miami, buscará sumar su primer gol con Las Garzas. Anotó uno durante la gira de amistosos por Sudamérica, pero aún no lo hizo en la MLS.

Formación confirmada: Messi titular y capitán

Nuevamente el argentino sale desde el arranque en el equipo de su amigo Javier Mascherano. A si mismo, lo hará su compatriota Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Mateo Silvetti.

El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcon, Micael y Noah Allen; Yannick Brigth y Rodrigo De Paul; Mateo Silvetti, Lionel Messi (c) y Telasco Segovia; German Berterame.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami ante DC United

Por la MLS, Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami como visitante, en otra fecha más. El partido se juega en el estadio M&T Bank de Baltimore, será transmitido por Apple TV, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.

Por Augusto Sanz
