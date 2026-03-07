Lionel Messi con Inter Miami vs. DC United, en vivo por la MLS

Nuevamente el argentino sale desde el arranque en el equipo de su amigo Javier Mascherano. A si mismo, lo hará su compatriota Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Mateo Silvetti.

El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcon, Micael y Noah Allen; Yannick Brigth y Rodrigo De Paul; Mateo Silvetti, Lionel Messi (c) y Telasco Segovia; German Berterame.