El pedido especial que le hizo Messi a Facundo Medina sobre sus centros en el partido de Argentina vs Austria

La selección argentina consiguió una valiosa victoria por 2 a 0 frente a Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. En un partido que exigió paciencia, circulación de pelota y trabajo colectivo, varios futbolistas se destacaron por su rendimiento, entre ellos Facundo Medina, una de las figuras de la tarde en Dallas.

Tras el encuentro, Lionel Scaloni destacó la actuación del lateral surgido de River y valoró su aporte ofensivo. El entrenador incluso reveló que durante la pausa de hidratación les pidió a sus jugadores mantener la calma, mover la pelota de un lado al otro y no apresurarse para encontrar los espacios que proponía el rival.

En ese contexto, también apareció la voz de Lionel Messi, quien dejó una curiosa revelación sobre los diálogos que mantuvo con Medina dentro del campo de juego y cómo intentó aprovechar sus constantes proyecciones por la banda izquierda.

Messi habló en zona mixta tras convertirse en el máximo goleador de los mundiales

Qué le pidió Messi a Facundo Medina durante el partido

Luego de la clasificación argentina, Messi contó que durante buena parte del encuentro le insistió a Medina con una indicación muy específica cada vez que llegaba al fondo para lanzar centros al área.

“Le decía siempre al ‘Negro’: ‘Tirala atrás que yo siempre llego, bol...’”, confesó el capitán argentino al recordar las conversaciones que mantuvieron durante el partido.

El rosarino incluso fue más allá y le atribuyó gran parte del mérito de una de las acciones más importantes del encuentro. “Es de Medina, toda de él”, aseguró al elogiar la participación de su compañero.

El golazo de Lionel Messi contra Austria desde la cámara del árbitro

Una de las figuras de la clasificación argentina

La actuación de Medina también fue resaltada por Scaloni durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador mencionó al defensor junto a otros futbolistas de alto rendimiento como Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi.

Su despliegue ofensivo resultó fundamental para romper la estructura defensiva de Austria, un rival que obligó a la Argentina a trabajar cada jugada con paciencia. De hecho, el propio técnico reconoció que el partido fue más complejo de lo que muchos imaginaban y destacó la capacidad del equipo para sostener el plan de juego pese a las dificultades.

La insistencia por los costados y la movilidad de los mediocampistas terminaron inclinando la balanza a favor de la Albiceleste, que encontró respuestas futbolísticas incluso después del penal fallado por Messi en el primer tiempo.

El penal que erró Messi ante Austria

Messi, líder dentro y fuera de la cancha

Más allá de su rol como principal figura, Messi participa activamente en las decisiones que se toman dentro del campo y mantiene un diálogo permanente con sus compañeros. Scaloni hizo referencia a ese aspecto al destacar el compromiso mostrado por el número 10 durante el encuentro.

Según explicó, incluso en los momentos en los que Argentina sufrió por no tener la pelota, Messi colaboró en la recuperación y contagió al resto del equipo. “Cuando se activa Leo, se activan todos”, resumió el entrenador al explicar la influencia que ejerce sobre el funcionamiento colectivo.