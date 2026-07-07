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El penal que falló Messi ante Egipto en el primer tiempo
Fue tras una infracción a Nicolás Tagliafico, que había penetrado en el área
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A los 18 minutos del partido entre Argentina y Egipto, Lionel Messi combinó con Enzo Fernández y el jugador de Chelsea lanzó el pase con ventaja para Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo de Lyon le ganó la posición a su marcador, el egipcio Haissen Hassan, y hubo un contacto entre ambos.
Tagliafico llegó primero a la pelota y el africano, que es uno de los cambios en la alineación titular de los Faraones para este partido, se llevó puesto al argentino. El árbitro francés Francois Letexier no dudó un segundo: marcó hacia el manchón del área y dio el penal para el equipo argentino. Pateó Lionel Messi y el arquero Mostafa Shoubir adivinó la intención del capitán argentino. El marcador, entonces, continuó 1-0 en favor de los faraones.
Messi es el futbolista que más penales falló en Mundiales durante los 90 minutos reglamentarios: cuatro. El primero, contra Islandia en 2018, Polonia 2022, Austria y Egipto 2026. Sin embargo, en definición por penales, nunca falló. Fueron tres: Países Bajos 2014 y 2022 y Francia 2022.
🇦🇷 Así fue el penal que le sancionaron a la Selección Argentina. pic.twitter.com/r5sZ6rmTbT— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
Messi tuvo otra oportunidad para redimirse del penal fallado. A los 30 minutos, el capitán argentino acomodó la pelota en un tiro libre. Era lejos del área, pero el rosarino se tuvo fe. Quizás la jugada pedía un centro para que cargara la fuerza aérea argentina. Y sin embargo Messi...
Apuntó al arco, en la búsqueda del gol del empate. De su revancha personal con el arquero egipcio que le ahogó el grito desde los doce pasos. Messi desenfundó su pierna zurda, como tantas otras veces. Y la pelota viajó hacia el arco, describiendo una curva perfecta. A medida que se le acercaba el balón, al arquero Shoubir le entraba el miedo. Terminó sacando los brazos. La pelota explotó en su palo izquierdo y se fue de la cancha. En primera instancia, el árbitro dio córner, las imágenes mostraron que no había toque del egipcio. Y otra oportunidad -clara- se le escapó de las manos al Diez.
¡EL PALO SALVÓ A EGIPTO!— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
Messi ejecutó un gran tiro libre, pero su remate se estrelló en el poste derecho de Shobeir Oufa. pic.twitter.com/IiaqLlsbMi
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