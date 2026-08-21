Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se definieron siete de los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, a la espera de la vuelta de la serie entre River e Independiente Santa Fe, postergada por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. Los que pasaron son: Boca, San Pablo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Santos, Montevideo City Torque y Cienciano. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo en septiembre, con fechas a definir. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras golear a Recoleta por 7 a 1, producto de una victoria por 3 a 1 en la Bombonera y una goleada 4 a 0 en el estadio Defensores del Chaco. El Tricolor Paulista hizo lo propio con Bolívar, equipo al que venció por 4 a 2 en el resultado global tras el empate 1 a 1 en Bolivia y el triunfo 3 a 1 en Brasil. El Gigante da Colina le ganó a Olimpia por 4 a 1 gracias a su victoria por ese resultado en Paraguay.

San Pablo será el rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 NELSON ALMEIDA - AFP

El Galo, por su parte, dejó en el camino a Bragantino tras vencerlo por 3 a 2 (1 a 0 como visitante y 2 a 2 como local). El equipo capitaneado por Neymar Jr. venció al sorpresivo Macará por 2 a 1 gracias a su triunfo como local en la ida. Por último entre las series ya disputadas, a la espera de que se defina el mano a mano entre River e Independiente Santa Fe (en la ida, en Colombia, empataron 0 a 0), el equipo dirigido por Horacio Melgarejo vapuleó a Botafogo por 6 a 2, producto de una goleada histórica por 6 a 1 en Perú y una caída por la mínima diferencia en Brasil.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026 a la espera de que se defina la serie entre River e Independiente Santa Fe Canchallena

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca vs. San Pablo

Vasco da Gama vs. River o independiente Santa Fe

Atlético Mineiro vs. Santos

Montevideo City Torque vs. Cienciano

Tigre no pudo con Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana en octavos de final DANTE FERNANDEZ - AFP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.

River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.

*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó el bicampeonato luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.