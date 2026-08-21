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Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se definieron siete de los ocho clasificados a la próxima ronda, a la espera de la vuelta de la serie entre River e Independiente Santa Fe

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Con una goleada incontrastable ante Recoleta, Boca se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
Con una goleada incontrastable ante Recoleta, Boca se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026Jorge Saenz - AP

Se definieron siete de los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, a la espera de la vuelta de la serie entre River e Independiente Santa Fe, postergada por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. Los que pasaron son: Boca, San Pablo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Santos, Montevideo City Torque y Cienciano. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo en septiembre, con fechas a definir. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras golear a Recoleta por 7 a 1, producto de una victoria por 3 a 1 en la Bombonera y una goleada 4 a 0 en el estadio Defensores del Chaco. El Tricolor Paulista hizo lo propio con Bolívar, equipo al que venció por 4 a 2 en el resultado global tras el empate 1 a 1 en Bolivia y el triunfo 3 a 1 en Brasil. El Gigante da Colina le ganó a Olimpia por 4 a 1 gracias a su victoria por ese resultado en Paraguay.

San Pablo será el rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
San Pablo será el rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026NELSON ALMEIDA - AFP

El Galo, por su parte, dejó en el camino a Bragantino tras vencerlo por 3 a 2 (1 a 0 como visitante y 2 a 2 como local). El equipo capitaneado por Neymar Jr. venció al sorpresivo Macará por 2 a 1 gracias a su triunfo como local en la ida. Por último entre las series ya disputadas, a la espera de que se defina el mano a mano entre River e Independiente Santa Fe (en la ida, en Colombia, empataron 0 a 0), el equipo dirigido por Horacio Melgarejo vapuleó a Botafogo por 6 a 2, producto de una goleada histórica por 6 a 1 en Perú y una caída por la mínima diferencia en Brasil.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026 a la espera de que se defina la serie entre River e Independiente Santa Fe
Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026 a la espera de que se defina la serie entre River e Independiente Santa FeCanchallena

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • Boca vs. San Pablo
  • Vasco da Gama vs. River o independiente Santa Fe
  • Atlético Mineiro vs. Santos
  • Montevideo City Torque vs. Cienciano
Tigre no pudo con Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana en octavos de final
Tigre no pudo con Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana en octavos de finalDANTE FERNANDEZ - AFP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.
  • River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.

*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó el bicampeonato luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.

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