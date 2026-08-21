Empieza la Premier League con menos argentinos desde 2021: los 15 nombres, tras los resabios que dejó el Mundial

El último campeón, Arsenal, y un recién ascendido, Coventry, animarán este viernes, desde las 16 (hora de la Argentina) el primer partido de la temporada 26-27 de la Premier League. En el Emirates Stadium no habrá ningún futbolista argentino y serán apenas 15 los jugadores de nuestro país que tendrán participación en el principal torneo inglés. Es el menor contingente de los últimos cinco años.

Buena parte de esos quince jugadores argentinos tienen roles secundarios en sus equipos. Algunos, como Claudio “Diablito” Echeverri (Manchester City) regresan luego de ser prestados. Y ni siquiera saben si terminarán el mercado de pases con la misma camiseta. Su futuro está en el aire. Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Lisandro Martínez (Manchester United) aparecen como los únicos titulares indiscutidos en sus equipos. Además, los tres campeones del mundo en Qatar 2022 -y subcampeones en Estados Unidos, México y Canadá 2026- son los tres futbolistas argentinos con mayor valor de mercado de la liga.

Apenas dos jugadores argentinos llegaron a la competencia para la temporada que se inicia. Y ambos lo hicieron desde la liga francesa: Valentín Barco (de Racing de Estrasburgo a Chelsea) y Gerónimo Rulli (de Olympique de Marsella a Manchester City). Además, Alejandro Garnacho cambió de club: dejó Chelsea y se sumó a Aston Villa. Lo mismo que el entrerriano Marcos Senesi: cumplido su contrato con Bournemouth se marchó a Londres para jugar por el Tottenham.

Fernández, Mac Allister y Lisandro Martínez vivirán un inicio de temporada muy particular: el hincha inglés todavía siente en carne propia la bandera exhibida por la selección argentina en apoyo a la soberanía en las Islas Malvinas. Fue luego del agónico triunfo por 2-1 ante Inglaterra por la semifinal de la última Copa del Mundo. Enzo, por caso, fue abucheado por los hinchas del Chelsea en el último amistoso contra la Real Sociedad, de España. Como si fuera poco, un hincha de los Blues colgó una bandera con la bandera inglesa y el escudo asignado por la corona británica a las Malvinas. Y publicó una historia en Instagram arrobando al futbolista argentino.

boos for enzo followed by “oh enzo fernandez” by some pic.twitter.com/LkEL7Ji1Q6 — 〽️ (@martychels) August 15, 2026

“Fue bastante masivo cuando empezó y todavía veo el sentimiento antiargentino”, dice un habitual seguidor de la Premier en las canchas inglesas ante la consulta de LANACION. Enzo Fernández, tal vez el futbolista argentino más asentado en su equipo, lo sentirá en carne propia mientras no se defina su futuro. En cualquier caso, los hinchas ingleses son tan pasionales como los argentinos: puede que el recuerdo del Mundial todavía esté fresco, pero con el transcurso de la temporada pasará al olvido. Sobre todo, si los futbolistas de la Albiceleste tienen buenas actuaciones con las camisetas de sus respectivos clubes.

Fernández, exmediocampista de River y Benfica, de Portugal, configura un caso muy peculiar: a fines de la temporada pasada habló de la posibilidad de vivir en Madrid, la capital española. Y ahora se especula con un eventual pase al Manchester City, que podría pagar una cifra cercana a los 120 millones de euros que pretende Chelsea. Enzo Maresca, entrenador de los Citizens, tuvo a Fernández la temporada pasada como DT de los Blues. Quiere reencontrarse con él y lo busca como sucesor del español Rodri, transferido a Barcelona en 60 millones de euros.

Enzo Fernández, con el brazalete de capitán de Chelsea John Walton - PA

Emiliano “Dibu” Martínez, otro de los referentes de la selección argentina, tendrá un comienzo de temporada aún más complejo que sus compañeros en la Albiceleste. Consolidado desde hace un par de temporadas en Aston Villa, su futuro en el equipo de Birmingham no está asegurado. Los Villanos contrataron al japonés Zion Suzuki en 35 millones de euros y el ex Parma está llamado a adueñarse del arco. El marplatense, entonces, deberá buscar sus minutos en otro club. ¿Tottenham? Es posible, sobre todo después de que los londinenses prestaran al italiano Guglielmo Vicario a la Juventus de Italia. La “Vecchia Signora” era el destino original del Dibu, pero nunca hubo acuerdo con Aston Villa.

Habrá que prestarle atención al tercer argentino del Villa: Emiliano Buendía. Pedido por muchos para el Mundial 2026, fue el MVP de la final de la Europa League que su equipo le ganó a Friburgo, de Alemania, por 3-0, y está llamado a ser el generador de fútbol del equipo esta temporada. Sobre todo a partir de la salida del belga Youri Tielemans, que se mudó a Manchester para defender los colores del United.

Emiliano Buendía festeja su gol ante el Freiburg en la final de la Europa League ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Carlos Alcaraz (Everton) y Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) arrancan como suplentes en sus equipos y tratarán de sumar la mayor cantidad de minutos durante la campaña. Algo parecido sucede con Aaron Anselmino en Chelsea, que lo mantuvo en su plantel y le dará oportunidades a partir de la salida de varios defensores durante el último mercado de pases. Julio César Soler (Bournemouth), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Walter Benítez (Crystal Palace) saben de antemano que son alternativas en sus respectivos planteles. Y que sus oportunidades aparecerán en caso de bajos rendimientos, lesiones o expulsiones. En el caso de Rulli, aceptó llegar a Manchester para disputarle el arco del City a un indiscutido como el italiano Gianluigi Donnarumma.

Así, este viernes arranca una Premier League muy especial: marcada por un tinte anti-argentino que flota desde el Mundial. Y surcada por los cambios en el VAR y las regulaciones publicitarias: las casas de apuestas, que inundaron las camisetas en los últimos años, sólo podrán ser estampadas en las mangas. Y ya no podrán ser patrocinadores principales.

Los 15 argentinos de la Premier 26-27