Pietro Puzone, un excompañero de Maradona en Napoli que vive en situación de calle y está en un estado crítico

Pietro Puzone tiene 63 años y nació en Acerra, un municipio italiano localizado a sólo 14 kilómetros al noreste de Nápoles. El fútbol fue su gran pasión desde chico: se formó en Napoli y debutó en la primera división en 1981. Al año siguiente actuó en otro club italiano y regresó a Gli Azzurri para la temporada 1984/85, que recién había incorporado a Diego Maradona. Se hizo muy amigo del argentino. Fue cedido a Catania, pero en 1986/87 se reincorporó a Napoli, con el que ganó la liga y la Copa de Italia.

Desde hace tiempo, el exfutbolista atraviesa un estado crítico. Las adicciones al alcohol y a las drogas lo llevaron a perder todo y a permanecer en situación de calle. Durante la pandemia, y más tarde también, fue ayudado por el municipio de Acerra, pero nunca logró recuperarse. En los últimos días fue encontrado en un banco de una calle con el rostro ensangrentado y profundas heridas en los brazos y las piernas. El activista ambiental Alessandro Cannavacciuolo lo vio, lanzó un llamamiento en redes sociales, la publicación se viralizó en cuestión de horas y, gracias a la intervención de los servicios médicos de emergencia, a los trabajadores sociales y a los vecinos de la zona (conocedores del exdeportista), Puzone pudo sobrevivir. De haber seguido en esas condiciones severas, difícilmente hubiera subsistido.

Pietro Puzone, excompañero de Diego Maradona en Napoli, vive en situación de calle instagram.com/pietropuzone7official

“Actualmente está hospitalizado en la Clínica Villa dei Fiori para recibir el tratamiento y las pruebas necesarias (...) Su situación era realmente grave. Llevaba días tendido en un banco bajo el sol abrasador, sin dejar de beber. No sé cuánto tiempo más hubiera sobrevivido. Mientras tanto, también hemos iniciado el proceso legal y sociosanitario para garantizar la recuperación de Pietro”, expresó Cannavacciuolo, según publica el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Pietro Puzone y Maradona, compañeros en Nápoli, durante el famoso partido benéfico jugado en Acerra, en una cancha embarrada instagram.com/pietropuzone7official

Puzone tuvo un fuerte vínculo con Maradona. “Cariñosamente me llamaba ‘Pedro’. En el campo era un genio, todos lo vimos. Fuera de él, siempre fue un caballero. El famoso partido benéfico de Acerra es el ejemplo perfecto”, declaró Puzone en 2025 en La Gazzetta dello Sport. El mencionado encuentro, disputado en 1985, quedó inmortalizado en un video que retrata a Diego en su esplendor. Se jugó en una cancha de barrio, totalmente embarrada, con un fin solidario: ayudar a un chico que sufría una malformación labial. Puzone fue el organizador. Diego había llegado hacía poco tiempo a Nápoles y jugó con alegría y compromiso ese partido, pese a la oposición del presidente del club, Corrado Ferlaino, que acababa de pagar una millonada por su traspaso desde Barcelona.

El exfutbolista italiano Pietro Puzone, uno de los mejores amigos de Diego Maradona en Napoli, fue encontrado en una situación crítica, viviendo en la calle gazzetta.it

“Necesitaban 64 millones de liras para la operación (del chico, llamado Luca Quarto). Era el 18 de marzo de 1985; el día anterior habíamos jugado contra Atalanta: 1-0, con gol de Bertoni tras asistencia de Maradona. Llovía a cántaros y el árbitro era un policía de tránsito. Ferlaino estaba furioso con esa decisión. No alcanzamos la recaudación esperada con la venta de entradas, así que Diego extendió un cheque para cubrir el resto”, rememoró Puzone, en 2025, en La Gazzetta dello Sport.

En aquel famoso partido en el barro, Maradona anotó dos goles. “Incluso me dio el brazalete de capitán. Hay un video que aún circula en redes sociales: Diego gambetea a todos y llega a la red con la pelota. Como el gol del siglo que marcaría después contra Inglaterra en el Mundial de México. En Acerra, incluso, logró meter el gol con la mano, pero en esa ocasión el árbitro se dio cuenta y lo anuló”, aportó Puzone, que no coincidió muchas veces con Maradona dentro del campo de juego (ya que era suplente), pero sí compartió fiestas y salidas.

El recordado partido de Diego en el barro

Fue uno de los invitados al casamiento de Maradona y Claudia Villafañe en la Argentina, en 1989. “Organizaron un vuelo para unos amigos desde Nápoles. Incluso fui a Las Vegas con Maradona e hicimos escala en Nueva York. Durante el control de pasaportes, se dieron cuenta de que el pasaporte de Diego estaba vencido. No querían dejarnos pasar. Su primer representante, Jorge Cyterszpiler, intervino: llamó a un miembro del equipo de Ronald Reagan, que era presidente de los Estados Unidos en ese momento. Ciertas cosas solo podían suceder con Maradona”, describió, hace tiempo, Puzone en un reportaje.

En enero de 2021, Puzone publicó una foto con Diego Armando Maradona Sinagra. Y escribió en Instagram: “En esos ojos vi los de tu padre, quien te dejó un hermoso legado... ¡Qué gran corazón! Un honor haberte conocido finalmente, Diego".

Pietro Puzone, excompañero de Maradona en Napoli, conoció a Diego Armando Maradona Sinagra en 2021 instagram.com/pietropuzone7official

Después de retirarse, a los 27 años, Puzone cayó en una profunda depresión debido a su adicción al alcohol y se quedó sin casa. En el pasado toleró una larga estancia en un hospital y se había sometido a un tratamiento, logró escapar de la oscuridad, en parte, gracias a Maradona. “Antes de irse, Diego me dijo algo en lo que pienso a cada instante: ‘Pietro, tienes que salvarte’. Si estoy aquí ahora, también es gracias a él”, declaró hace unos meses. Pero volvió a recaer. Aunque la intervención de un puñado de personas lograron salvarlo.