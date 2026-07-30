El pequeño Cruz Hewitt sufrió una derrota en Washington, pero el mensaje que le dio su vencedor conmovió a todos

Hay historias que trascienden las fronteras de un partido puntual, de un deporte específico. Van más allá. Rompen el molde. En este caso, un encuentro de tenis entre dos intérpretes del mismo país, con una diferencia de 10 años. Se conocen, se estiman. Pero hay algo más: uno de ellos tiene apenas 17 años y es el hijo de una leyenda, un número 1.

El partido dura un suspiro. Sin embargo, lo que importa es lo otro: lo humano.

Alex de Miñaur se clasificó para los cuartos de final del ATP 500 de Washington. En solo una hora de juego, le ganó el duelo generacional a su compatriota Cruz Hewitt, el hijo de Lleyton, por 6-2 y 6-3. Un par de días antes, el adolescente había ganado su primer triunfo en el nivel ATP. Semanas atrás, llegó a la final junior de Wimbledon.

Alex de Minaur y Cruz Hewitt, buena onda al terminar la función EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De Miñaur, un jugador tan talentoso como frágil cuando espía la cumbre, le dejó un bonito mensaje en la red al finalizar el partido. Lo que conmovió a todos.

Después de 60 minutos de acción, el máximo favorito y último campeón del torneo de la capital de los Estados Unidos cumplió con su rol. La experiencia y la jerarquía del actual número seis del ranking ATP fue demasiado para el joven de 17 años, que está haciendo sus primeros pasos en el circuito profesional y que en su primera participación a este nivel, alcanzó los octavos de final.

Cruz Hewitt heredó la personalidad de su padre EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En un encuentro que tenía también el agregado del presente y el futuro del tenis australiano, De Miñaur tomó el rol paternal y le dijo a Hewitt en la red: “Que tengas suerte durante los próximos 10 años de tu vida”. Consumado el saludo y el mensaje, los dos jugadores se fueron muy aplaudidos del estadio. Un abrazo, una charla y un mensaje.

Con este resultado, los cuartofinalistas del ATP 500 de Washington ya están casi definidos. En la parte alta del cuadro, el australiano se enfrentará con Brandon Nakashima y Taylor Fritz se medirá con su compatriota Alex Michelsen. En la parte baja, Rafael Jódar irá ante Lorenzo Musetti, mientras que Terente Atmane o Alejandro Tabilo chocará frente a Ben Shelton o Ugo Humbert.

Más allá de la actualidad del torneo, la historia va por otro lado. Álex de Miñaur afrontó uno de los partidos más especiales de su carrera en el ATP 500 de Washington. Diez años separan a dos jugadores unidos desde hace mucho tiempo por una relación afectiva, deportiva y profesional. El actual número 1 australiano, lógicamente, también se refirió a Lleyton Hewitt.

Es más, el irascible número 1 fue una figura fundamental en su desarrollo: lo siguió de cerca desde sus primeros pasos en el circuito y se convirtió en un confidente. Esa relación generó que Cruz estuviera presente en la vida de Álex. Y desde niño.

"Good luck for the next 10 years of your life" 🥹



Lovely words at the net as Demon gets past Hewitt 6-2 6-3 for a 7th QF this year!@alexdeminaur #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/n3bW3ItNNK — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2026

“Creo que hay que mostrarle muchísimo respeto porque no es nada fácil ser hijo de un ex número uno del mundo, ¿verdad? Desde que empezó y agarró una raqueta, incluso cuando disputaba torneos juniors, las expectativas, todas las miradas y los focos ya estaban sobre él. No es fácil cuando tenés ese tipo de peso sobre tus hombros”, fue la interesante reflexión de De Miñaur. Sabe exactamente de lo que está hablando.

“Considero que ha hecho un trabajo increíble, madurando y asentando muy bien la cabeza sobre sus hombros, encontrando su propio camino y convirtiéndose en su propio jugador. Está aprendiendo a lidiar con los focos y las expectativas realmente bien, está saliendo ahí fuera, consiguiendo resultados por sí mismo y demostrando que merece estar donde está”, analiza el jugador que se impuso en 11 torneos, uno este año.

Cruz Hewitt, el hijo del ex-No. 1 Leyton Hewitt, ganaba hace dos días en Washington su primer partido ATP con 17 años. El más joven desde Nishikori en 2007.



Hoy, en un duelo de australianos 🇦🇺, ha cedido ante De Miñaur, que se ha impuesto fácilmente por 6-2, 6-3.



¿Le veis las… pic.twitter.com/3PMRbnY4Aq — Hoqai Post 🎾 (@HoqaiPost) July 30, 2026

“Merece mucho respeto por la manera en la que ha gestionado lo que habría sido una educación difícil para cualquiera en esa situación. Es un chico fantástico, lo está haciendo genial”, afirma. De Miñaur pone énfasis también al trabajo silencioso que lleva Lleyton. “A mi parecer, Lleyton ha hecho un trabajo increíble como padre, ayudándolo siempre que puede. Han creado un ambiente fantástico y eso ha contribuido a que se convierta en un muy buen jugador de tenis”, explicó Álex.

Cruz devuelve las flores. “Fue un sueño compartir la cancha con él”, sostiene. Y bromea más allá de los courts. “Es como mi hermano mayor. Lo conozco prácticamente de toda la vida”, afirmó Cruz, nacido en St. Leonards, una zona residencial de Nueva Gales del Sur.